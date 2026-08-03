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  4. «Реал» продал вратаря Испании U21 Франа Гонсалеса «Севилье». Он играл за «Кастилью»

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«Реал» продал вратаря Испании U21 Франа Гонсалеса «Севилье». Он играл за «Кастилью»
«Реал» продал вратаря Испании U21 Франа Гонсалеса «Севилье».

«Севилья» объявила о переходе вратаря «Реала» Франа Гонсалеса.

Сумма сделки не раскрывается. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего голкипера молодежной сборной Испании в 3 млн евро.

Андалузский клуб подписал с Франом контракт до июня 2031 года.

Фран – воспитанник «Мадрида», в составе которого стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2024-м. Также он победитель Евро-2024 в составе юниорской сборной Испании U19. 

Последние два года вратарь выступал за «Кастилью» в 3-м дивизионе. В Ла Лиге провел один матч в сезоне-2024/25.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Севильи»
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Комментарии

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Удачи парню, надеюсь сможет навязать борьбу за место в стартовом составе.
Ответcorazon blanco
Удачи парню, надеюсь сможет навязать борьбу за место в стартовом составе.
Будет невероятно сложно ,но вторым вратарем точно будет
Реал делает неплохой бизнес на своих воспитанниках , около 200 млн.
Кстати, в академии Реала воспитывался сын Канисареса. Вот его нужно было наигрывать на будущее
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