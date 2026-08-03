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  4. Батчи о том, что Агкацев отбил пенальти «Факела»: «Стас показал, почему он лучший вратарь России. Это был ключевой момент»

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Батчи о том, что Агкацев отбил пенальти «Факела»: «Стас показал, почему он лучший вратарь России. Это был ключевой момент»
Батчи: Агкацев показал, почему он лучший вратарь России.

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи назвал Станислава Агкацева лучшим вратарем России.

Голкипер «быков» отразил удар форварда «Факела» Акселя Гнапи с 11-метрового на 51-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ (3:2).

«Это был ключевой момент. В начале второго тайма счет мог стать 2:1, но Стас выполнил свою работу и показал, почему он лучший вратарь России», — сказал Батчи.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoСтанислав Агкацев
logoЖоау Батчи
logoФакел
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Ключевым моментом стал не реализованный выход 1 на 1
Максименко поспорит за звание лучшего. В плане отражения пенальти они на одном уровне примерно
ОтветVatikan
Максименко поспорит за звание лучшего. В плане отражения пенальти они на одном уровне примерно
Я надеюсь же вы это в шутку сказали
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