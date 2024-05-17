🤯 «Миннесота» устроила «Денверу» кровавую баню – «+45»

Стремление НБА сгенерировать как можно больше конспирологических теорий не может не вызывать беспредельное уважение. Что могло быть проще, как не подставляться в очередной раз? Но уже давно понятно, что лига делает это как будто специально: только дайте малейшую зацепку, и в офисе услышат и дадут повод обсудить их коварство и таланты режиссировать сценарий плей-офф. На шестой матч серии «Денвер» – «Миннесота» лига назначила судью Марка Дэвиса, того самого, что до этого принес на площадки НБА версию тюремного баскетбола во второй игре этой же серии. Такая манера судейства приумножает защитные достоинства «волков», так что второй матч серии завершился разгромом «Наггетс». И, какое удивительное совпадение, шестая встреча серии так же прошла в той же сверхжестком ключе и так же завершилась разгромом «Наггетс».

«Денвер» в таком баскетболе пропал еще в середине первой четверти.

«Отличное поражение, – шутил после Никола Йокич. – Они переиграли нас. Они уничтожили нас. Они были лучше нас в каждом аспекте игры. Нужно принять это. Мы должны извлечь уроки… Мы вели 9:2: в тот момент для них это не очень хорошо смотрелось, так? После этого на паркете была только одна команда ».

Серия «Денвер» – «Миннесота» – это самая неинтересная из самых интересных серий в истории плей-офф. Идеальная рецептура: самая виртуозная атака против лучшей защиты, MVP против «Мистера замка», интеллект против атлетизма, «новый Джордан» обкладывает всех мазафакеров вокруг и подтверждает это 40-очковыми матчами, хитроумные тренерские шахматы, множество симпатичных второстепенных персонажей… А на деле только одна игра – первая – получилась сколько-нибудь напряженной, во всех остальных команды проявляли себя исключительно по очереди, чтобы словно специально над всеми поглумиться: то MVP объявлялся ненастоящим, то «Мистер замок» всем не угодил...

В шестом матче «Миннесота» вернулась к фирменному баскетболу на обеих половинах.

В защите «волки» бросили на Йокича Карла-Энтони Таунса и поддерживали его при помощи дабл-тимов.

Вернулись к той же тактике против пик-н-роллов Йокича: оставаться с ним и не давать ему получать мяч.

Решили не прибегать к разменам во время двоек Йокича и Гордона, благодаря которым в прошлом матче серб и выходил против Руди Гобера.

А также сосредоточиться не на людях, которые переводят мяч на чужую половину, а на все том же Джамале Мюррэе, когда он выходит на получение.

Центральной фигурой тут выступил Таунс, до этого подводивший «Миннесоту» своими безобразными фолами. Даже в прошлой игре против него Йокич выбросил 1 из 5.

«Самое главное, что его задница не залезла в фолы, я уже говорил ему об этом в Финиксе, – объяснил Энтони Эдвардс. – Вот все. Ну да, я его матерю постоянно. Я его матерю каждый раз, когда только могу. Бро, хватит фолить, #####. Вы сами это видите, парни, если КЭТ не фолит, то мы всегда побеждаем в таких случаях. Сегодня у него три фола, но три – это не пять. Я ему сказал: «Спасибо за то, что ты не фолил, потому что иначе мы бы проиграли, потому что ты лучший у нас защитник против Йокича, ты лучше всех против него смотришься. Понятно, что мы сдваиваемся на нем, но ты не даешь ему вести мяч». Он все сделал сегодня ».

У «волков» получилось вообще все.

Йокич опять был вынужден выбрасывать неудобные трехочковые (0 из 4) и не попадал те самые попытки, благодаря которым Гобера лишили всех званий два дня назад (он закончил с 9 из 19 с игры).

У Йокича только 2 передачи. В многом из-за того, что его партнеры не могли пользоваться преимуществом, создаваемым сербом – 7 из 36 из-за дуги.

Джамал Мюррэй воткнулся в заслон Гобера в начале и потом выглядел нездоровым, теперь у него еще и проблемы с локтем: 4 из 18 с игры. Он промахнулся в 10 сантиметрах от кольца, чем наверняка доставил офису лиги особенное удовольствие, потому что, как известно, по их мнению, не бывает плохих конспирологических теорий, бывает мало конспирологических теорий.

Майкл Портер только и форсировал дикие броски – 1 из 6.

Джейден Макдэниелс – в связке с Марком Дэвисом – выглядит как лучший защитник в истории НБА.

В атаке «волки» терзали жертву так, чтобы опять же войти в историю: никогда действующий чемпион не проигрывал с разницей в 45 очков. «Миннесота» устроила рывок 27:2 в первой четверти, добавила 13:0 во второй и не успокоилась и после 21:1 в четвертой (просто основные игроки «Наггетс» уже сели).

«Да просто Майк Конли вернулся, вот и все », – порадовал кратким объяснением Энтони Эдвардс.

Конли действительно заменяет «Миннесоте» мозги. С разыгрывающим все вокруг преображается: мяч двигается и доставляется в нужные точки, быстрые атаки становятся четче, каждый понимает свою роль в позиционном нападении, исчезает спешка, появляется уверенность и решимость. Скромная статистика – 5 передач при 0 потерь, 5 из 9 с игры – не должна вводить в заблуждение. Конли следит, чтобы никто не заигрывался. Конли подсказывает, что делает соперник. Конли задает удобный для команды ритм.

Руди Гобер так и сказал Конли: «Больше никогда меня не бросай».

В присутствии Конли сдваивания против Энтони Эдвардса играли против «Денвера». С одной стороны, сам он лучше понимал, куда идти и когда атаковать самому – 27 очков, 4 из 9 трехочковых, 7 из 8 штрафных, 4 передачи. С другой, у него только одна ошибка: когда «Наггетс» бросались на него вдвоем, мяч неизменно приходил в угол под открытый трехочковый.

В отличие от «Наггетс», ролевые игроки «Миннесоты» были готовы помогать лидеру: из-за дуги Макдэниелс реализовал 3 из 5, Конли – 3 из 6, Александер-Уокер – 3 из 5.

Не помогало и то, что «Денвер» быстро расклеился и неоднократно и коллективно порол что-то абсурдное, как Аарон Гордон вот здесь.

«Наггетс» не раз сбивались на ленивые дальние, проиграли подбор 43-62, допустили 12 потерь против 6.

В общем, разочаровали Майкла Мэлоуна.

«Это многое объясняет и по поводу игры, и по поводу нашего настроя ».

Фото: Gettyimages.ru /David Berding