Энтони Эдвардс превращается в монстра на глазах. 43 очка, отклонение в стиле Джордана и вынос «Наггетс» в гостях

«Миннесота» сделала невозможное – начала серию против «Наггетс» с победы в Денвере, где действующие чемпионы практически никогда не проигрывают. «Волки» ошеломили соперника навалом в четвертой четверти, в которой Наз Рид и Руди Гобер взяли инициативу в свои руки.

Энтони Эдвардс установил личный рекорд

В любой непонятной ситуации Энтони Эдвардс непременно делает что-нибудь в стиле Майкла Джордана.

Ну, а почему бы нет?

За полторы минуты до сирены он поставил точку в первом матче – отвоевал себе позицию на краю трехсекундной, потолкался с Колдуэллом-Поупом и произвел бросок с отклонением.

Эдвардс установил личный рекорд – 43 очка, 17 из 29, и добавил к ним 7 подборов, 3 передачи, 2 блока .

Пока это выглядит для «Денвера» реальной проблемой. В первом матче Эдвардс показал, что он слишком крупный и мощный для маленьких защитников (Колдуэлла-Поупа), а также слишком ловкий и быстрый для больших (Аарона Гордона, Майкла Портера). Мэлоун бросил против него в четвертой четверти Кристиана Брауна, но тоже не сильно помогло.

Эдвардс стал вторым игроком после Кобе Брайанта, кому удавалось в возрасте 22 лет и моложе в двух подряд матчах плей-офф набирать больше 40, а также 10-м игроком в истории, кому удавалось набирать больше 35 очков в трех гостевых матчах подряд по ходу одного плей-офф . Теперь Эдвардс уступает лишь Луке Дончичу по числу матчей с 35+ очками в плей-офф – у него стало шесть, у словенца – семь.

Суть, собственно, не в статистике.

«Играть против лучшего игрока в мире – это прикольно, – заявил он. – Играть против лучшей команды – это тоже прикольно. Я проиграл этим парням в прошлом году. Теперь они чемпионы… Будет драка».

«Миннесота» растет и прибавляет на глазах за счет индивидуального прогресса молодых игроков, но именно появление вот такого по-настоящему звездного лидера меняет все – потому что он в одиночку закрывает недостатки остальных и придает им уверенность. «Волки» как команда растерялись в первой половине: Конли, Гобер, Риз и Макдэниелс на всех набрали 2 очка за 24 минуты. Однако это было не так болезненно, как могло быть еще в прошлом сезоне, из 40 очков гостей в первой половине 25 взял на себя Эдвардс. Он бросал в лицо Колдуэллу-Поупу, пробегал мимо Аарона Гордона или дергал его кроссоверами, бросал в движении, выходя из-под заслонов…

Благодаря Эдвардсу «Миннесота» рванула в самом начале с 18:4 и задала настрой для всей серии.

Потом он ненадолго ушел в тень, дав остальным постепенно проснуться и тоже поучаствовать в деле.

И лично уже закрыл четвертую четверть – 12 очков, 4 из 5, 4 выхода на линию, 2 передачи.

Над пристрастием Эдвардса к троллингу на корте можно посмеиваться (он получил технарь за вызывающий взгляд), но здесь он явно вдохновил команду своей дерзостью, показав, что чемпиона никто в «Миннесоте» не боится. Они – соседи по дивизиону и слишком хорошо знают «Наггетс», чтобы испытывать перед ними трепет.

Защита против Йокича и Мюррэя сработала

Помимо Эдвардса, в игре «Миннесоту» удерживала и их защита, все еще лучшая в лиге.

«Волки» проиграли минуты резервистов: Реджи Джексон и Джастин Холидэй на этот раз блистали.

Зато справились с Николой Йокичем и перекрыли кислород зависящим от него партнерам. Как и ожидалось, против серба защищался в основном Карл-Энтони Таунс, а Руди Гобер взял на себя функции страхующего и убрал опцию с парашютами на Аарона Гордона. В результате серб выступил сильно ниже своего привычного уровня – чувствовал себя некомфортно в качестве основной атакующей опции, суетился и спешил, много терял (7 ошибок), сбивался на броски издали (2 из 9), провалил концовку, в которой несколько раз не смог обмануть заряженного Гобера.

В итоге у него 32 очка, только 11 из 25, 9 передач при 7 потерях, 8 подборов.

С Мюррэем тоже все получилось. Участие в матче разыгрывающего вновь было под вопросом: он не тренировался после серии с «Лейкерс» и в первой половине исключительно промахивался (0 из 5). Удивительно, но его изначально прихватил Энтони Эдвардс, а только во второй половине Джейден Макдэниелс. После большого перерыва Майкл Мэлоун стал больше ему помогать – канадец разгонялся, проходил заслоны, получал хэндофф из рук Йокича и уже атаковал на скорости, оставив опекуна за спиной. За вторую половину он положил 6 из 9, но явно выпрыгивал через боль – классического «клатча» в его исполнении не случилось. Это, конечно, неслучайно, «Миннесота» сделала все, чтобы его измотать – и в защите, и в атаке.

Оборона «Миннесоты» сработала на максимум: отогнала «Денвер» от своего щита (только 3 отскока и 3 очка второго шанса), не дала разбежаться (14 очков в быстрых), усложняла жизнь в «краске» (42 очка против 52 у «волков) . Разве что получила 26 очков после 14 потерь, но это уже проблема атаки, а не защиты.

«Миннесота» рванула внезапно

В середине четвертой четверти обе команды возились на равных – 84:84. И итоговый результат оказался слегка удивительным, просто исходя из того, как именно все сложилось.

Карл-Энтони Таунс заработал пятое замечание, упав на Джамала Мюррэя на дуге, и ушел подумать о том, какую взбучку ему теперь устроит молодой. Его место растягивающего «большого» занял Наз Рид, который как раз при счете 84:84 выбросил мяч куда-то в сторону щита – траектория броска никак не совпадала с кольцом, но после рикошета снаряд попал в цель. Тут же Наз Рид был первым на подборе после промаха Эдвардса и положил сверху. В следующей атаке он же продрался в лицевую с дуги, успев проскользнуть мимо Гордоном и Йокичем. А после тайм-аута положил еще один трехочковый, теперь уже открытый.

Рид набрал за 9 минут 14 очков, 6 из 7 с игры.

Выяснилось, что все это спродюсировал Руди Гобер.

«В третьей четверти я к нему подошел и сказал: «##### все, что происходит, #####, если ты промахиваешься, если на тебе фолят или еще что. Просто забудь обо всем, будь собой, наслаждайся моментом, прочувствуй момент, и я тебе обещаю, что у тебя все получится . Так и вышло».

«Он сохранял терпение, – объяснил Эдвардс. – Наз постоянно прибавляет. Он не позволяет посторонним факторам выбить себя из колеи. Игра сама придет к тебе, нужно просто сохранять терпение».

Если кому-то не хватало дичи, то тут еще объявился Руди Гобер и, как и в первом матче с «Финиксом», раскрыл своего внутреннего Тима Данкана двумя корявыми, но точными бросками от щита.

Во второй половине «Миннесота» реализовала 27 из 38 попыток, 71%.

«В игре Эдвардса нет слабых сторон, – сказал Майкл Мэлоун. – Остановить его будет невероятно тяжело. Особенно, когда Наз Рид разыгрывается, когда Карл-Энтони Таунс разыгрывается, когда Майк Конли разыгрывается. Мне показалось, что во второй половине нам не хватало дисциплины и жесткости, поэтому они смогли сделать то, что хотели.

Я не беспокоился из-за начала, пусть это и было 4:18. Джамал Мюррэй не тренировался всю неделю и не мог попасть. Я больше беспокоюсь по поводу защиты во второй половине. В какой-то момент они реализовывали 90% бросков. 71% за вторую половину в игре плей-офф – это недопустимо. С таким соперником нельзя просто обмениваться мячами ».

«Денвер» внезапно почувствовал себя на месте «Лейкерс», когда соперник делает легкое ускорение во второй половине и смотрится гораздо сильнее в концовке.

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman / Staff; East News /AP Photo/David Zalubowski