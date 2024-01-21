Почему «Олени» уволили тренера, с которым у них было 70% побед. А потом взяли Дока Риверса🤦

На этой неделе «Милуоки» решились на исторический шаг – избавились от главного тренера, с которым выиграли 30 матчей из 43. Несмотря на параллели с увольнением Дэвида Блатта в «Кливленде» 2016-го, маневр «Бакс», на самом деле, невозможно сопоставить ни с чем, что мы видели ранее. «Кэвз» хотя бы дали поработать специалисту полтора года и хорошо его изучили, к тому же у них в штабе находился готовый кандидат на замену – очень неплохой, как показало будущее, тактик Тайрон Лю. «Олени» же расстались с человеком, которого только-только наняли, а с альтернативой ему было так плохо, что им пришлось нанимать на работу одиозного Дока Риверса.

Многие хвалят «Бакс» за то, что, по крайней мере, они не пустили дело на самотек и попытались что-то изменить. Хотя вообще-то вся эта активность напрашивалась и проистекала из их же ошибок, допущенных ранее.

Фактор личный: он не нравился Яннису

Перед сезоном Адетокумбо несколько раз повторил, что ему очень сильно хочется выиграть еще один титул. Его речь в подкасте «48 минут» получилась более запоминающейся и гораздо более искренней, чем пассажи про то, что в спорте нет провалов, потому что в ней рефреном повторялось «Я должен победить, я обязан победить. Я хочу, чтобы меня сравнивали с Хакимом»…

То, что это не просто слова, бросилось в глаза в новом сезоне. Мы никогда еще не видели грека таким злым на площадке, таким эмоциональным после игры, таким нервным на послематчевых пресс-конференциях, таким резким в цитатах, таким нетерпеливым во всем …

После увольнения Гриффина Яннис опроверг информацию, что именно он был ответственным за его приход в клуб. Но одновременно даже не стал спорить с тем, что так или иначе выступал за расставание со специалистом.

Потому что тут двух мнений быть не могло.

Уже в начале сезона, после матча с «Атлантой», Яннис прямо перед журналистами устроился перед доской в раздевалке и обсуждал здравость комбинаций с Джошем Оппенхаймером.

Во время игры с «Бостоном» Яннис открыто поспорил с Гриффином из-за своего времени, отказался садиться. А потом не стал комментировать этот эпизод.

Во время игры против «Хит» Яннис вообще послал Гриффина с его планами подальше и велел остальным играть не на Лилларда, как предлагал тренер, а на Криса Миддлтона. Тот дважды забил на последних минутах.

Яннис неоднократно высказывался о работе тренера после матчей, особенно запомнилось его фееричное выступление после «Рокетс», которым «Бакс» проиграли уже в первой половине. Всем запали слова о том, что «нужно лучше стирать форму», но вообще-то главным адресатом был вполне конкретный человек: «Нам нужен план в защите. Что у нас за стратегия? Мы будем давать открытые трехочковые? Мы откроем для них «краску»? Если они идут в пост, то мы играем один на один или что? Прямо сейчас мы даем им делать все – даем бросать трехочковые, даем проходить, даем пасовать в пост и играть там, даем подборы в нападении… Мы обязаны прибавлять. Мы обязаны лучше защищаться. Мы должны доверять друг другу больше. Нас нужно лучше тренировать. Во всем мы должны становиться лучше. Скамейка должна быть лучше. Лидеры команды должны больше говорить. Мы должны лучше реализовывать броски. Мы должны лучше защищаться. У нас должна быть лучше стратегия»…

Судя по инсайдам, Гриффину не доверяла вся команда, они даже отпраздновали его отставку плясками. Но мнение остальных не так важно. Яннис недвусмысленно показывал, что сомневается в способностях специалиста, и неоднократно подвергал их сомнению. В отличие от американских звезд, грека всегда отличала удивительная искренность: тренер Итудис ему нравился, а вот этот мужик – совершенно явно нет. Когда ваша суперзвезда так настроена по отношению к вашему тренеру, понятно, кому нужно сменить работу.

Фактор человеческий: Гриффин – неадекват

«Милуоки» совершил необъяснимую ошибку на стадии найма.

«Бакс» провалили серию с «Майами», и примерно для всех было очевидно, что Майк Буденхольцер в ней отработал плохо, особенно в том, что касалось его вечной уязвимости – перестроений под конкретного оппонента в рамках конкретного противостояния.

Трудно сказать, тянуло ли это на обязательное увольнение. Но несомненно следующее: если уж вы расстаетесь с Буденхольцером из-за того, что это системный тренер, который держится за свою систему и не отходит от нее ни на шаг, то вам нужно брать на его место человека, доказавшего, что он умеет адаптироваться, подстраиваться и экспериментировать в плей-офф, человека с таким же уровнем авторитета и признания, но противоположного по философии. Удивительно, но ровно такой как раз вышел на рынок – Ник Нерс.

По какой-то загадочной причине «Милуоки» отказались от Нерса сами (и в итоге предпочли его помощника). Как утверждают инсайдеры, случилось это из-за того, что Адетокумбо не захотел играть у Нерса. Сам он отрицал, что выбор был сделан в пользу предпочтительного для него кандидата, но ничего не говорил по поводу того, что выбор не был сделан в пользу не нравящегося ему кандидата.

Эдриан Гриффин был известен тем, что за последние 13 лет провел 14 собеседований, но нигде не получал работу. И вот его сразу же берет «Милуоки», не просто претендент, но стареющая команда, которая движется по графику «Голден Стэйт», недавнего чемпиона, где дряхлеющий и деградирующий состав не соответствует уровню все еще бодрой суперзвезды, а ресурсов для корректировки не так уж много.

Это не просто риск, это тотальный факап. Опять же можно было бы понять замену Буденхольцера на Нерса – вы сохраняете костяк, систему, но привносите свежую тренерскую мысль, готовность экспериментировать и отходить от шаблонов.

А так?

За несколько месяцев Гриффин поработал так, что его вообще больше никуда никогда не возьмут. Самое жесткое определение для него выдал Брайан Уиндхорст, сказавший, что тренер «Бакс» «ни черта не понимал».

Тренер в НБА – это вообще очень странная позиция. О специалистах не так много можно сказать, их влияние на игру – вещь довольно спорная, их полномочия крайне расплывчаты. Скажем, если бы не Пэт Райли, то Эрик Споэльстра, которого вне лиги считают однозначно лучшим тренером, уже бы 14 лет как не работал в НБА. А Док Риверс, которого вне лиги считают однозначно худшим, по какой-то неведомой причине регулярно получает в ней работу и считается «чемпионом» и «тренером игроков», хотя ничего уже давно не выигрывает и всякий раз сваливает вину на игроков.

Еще раз, про тренеров мы вообще ничего не знаем. Однако Эдриан Гриффин – это что-то с чем-то.

За три месяца он успел:

• во время тренировочного лагеря наорать на своего помощника и очень уважаемого в лиге тренера Терри Стоттса. Произошло все это прямо перед игроками, судя по описанию инсайдеров, совершенно на ровном месте, и в итоге привело к отставке Стоттса, человека, который построил одну из лучших атак НБА вокруг Дэмиана Лилларда и пришел в «Бакс» с теми же целями;

• ввести новую систему защиты и быстро отказаться от нее под давлением команды. Откуда мы об этом знаем? Да он сам поведал об этом на пресс-конференции: «Иногда мы тренеры слишком уж умны. Несколько игроков подошли ко мне и сказали, что им хочется, чтобы Брук играл глубже в «дропе». Я не настолько глуп, чтобы к ним не прислушиваться»;

• неоднократно накосячить в концовках, из коих самой яркой стало поражение от бедствующего «Чикаго». «Милуоки» вел три очка к последнему владению, но не стал нарушать правила и позволил Алексу Карузо реализовать дальнюю попытку и перевести игру в овертайм. После встречи игроки хором говорили, что могли и должны были сфолить, так как Никола Вучевич стоял спиной к кольцу и не мог забросить с фолом, а Гриффин нехотя признавался, что так оно и есть и, возможно, он своими туманными объяснениями всех запутал;

• потерять команду еще на стадии внутрисезонного турнира, когда «Бакс» разложились 7:15 за две с половиной минуты до конца в игре с «Индианой». В нескольких владениях игроки «Милуоки» явно не понимали, что нужно делать, в чем и признались позднее. Крис Миддлтон и Дэмиан Лиллард умудрились потерять мяч на ровном месте, а Яннис все повторял: «Нам нужна организация. Нам нужно понимать, что мы играем в концовках».

Закончилось дело тем, что в раздевалке Бобби Портис накричал на главного тренера за то, что тот не помогает игрокам на площадке, а Гриффин признал его правоту.

И так далее.

Гриффин приходил в «Бакс» с репутацией крутого тактика, того, кто отвечал за все защитные перестроения в «Торонто». Но за три месяца он показал себя даже не то чтобы слабым тренером, «Милуоки» этого периода – это нескончаемый хаос, где перманентно шла публичная дискуссия между игроками, указывавшими на явные проколы, и тренером, повторяющим, что он виноват и что нужно работать лучше .

Если учесть, что «Милуоки» – это далеко не «Лейкерс» и не «Нетс», то такой вот ералаш – это нечто беспрецедентное. Наверное, мы никогда до этого не узнавали столько подробностей тренерской деятельности.

Фактор игровой: результаты не соответствовали качеству игры

С точки зрения турнирной ситуации положение «Бакс» было внешне безопасным: с 13 поражениями они находятся на втором месте в Восточной конференции и делят второе место в лиге.

Но боссы «Бакс» не стали закрывать глаза на очевидное.

1. В январе команда посыпалась – 5 поражений в 11 матчах.

2. Среди 6 побед – две натужные над «Пистонс», выигрыш у «Сакраменто» в овертайме со 142 пропущенными очками и судейским скандалом, промах Тре Джонса в концовке с «Сан-Антонио» и легкая победа над «Бостоном», который замотался в насыщенном выездном турне.

3. У «Милуоки» самое простое расписание после первой половины чемпионата.

У «Милуоки» хватало сложностей. И в их числе неоптимальное использование Дэмиана Лилларда: разыгрывающий проводит едва ли не худший сезон своего пика – 43% с игры, 35% из-за дуги, его броская эффективность на уровне Расселла Уэстбрука. Гриффин так и не убедил Янниса выступать в качестве роллящего центрового, передать мяч тому, кто с ним обращается лучше, а потому пик-н-роллы Лилларда-Адетокумбо так и не превратились в ту несокрушимую силу, которая всех поначалу устрашала. Оба все продолжали рассказывать и рассказывать, как неуютно себя чувствуют в непривычных ролях.

«Милуоки» пошел на внутреннюю революцию, отказался от немодной защиты, переключился на нападение, но не выжимал из своей атаки всего, что пара Лилларда и Адетокумбо могла бы дать.

В этом есть здравая мысль, но, конечно, степень идеальности взаимодействия Лилларда и Янниса – это вопрос пятый. Если взглянуть на продвинутую статистику, то там у Лилларда все на уровне лучших пик-н-ролльщиков по лиге – 1 очко за владение в среднем, 10 владений за игру, лучше 80 процентов лиги. «Милуоки» в целом – команда с первым пик-н-ролльным нападением НБА. Понятно, что ни у кого нет такого партнера, понятно, что Лилларда нужно использовать больше, понятно, что ожидания космические, но и никто в лиге не знакомился со своими новыми одноклубниками непосредственно перед стартом сезона.

Такие вещи требуют времени.

Реальный повод для отставки Гриффина – то, что происходило на своей половине. Там у «Бакс» 20-я защита по эффективности (и 28-я после Рождества), которая показывает худшие цифры по форсированию потерь, проваливается на подборе под своим щитом, выступает хуже всех в лиге по переходам в оборону и находится на 8-м месте с конца по числу проходов под щит из позиционного нападения . И это все еще при том, что «Милуоки» везет: они получают почти 20 совершенно открытых трехочковых за матч, но против них соперники реализуют такие броски хуже, чем в среднем по лиге (36% против 40%).

Естественно, то, что «Милуоки» всегда был одной из лучших оборонительных команд лиги, а теперь вот так вот рассыпался, усугубляет впечатление.

Винить Гриффина в состоянии защиты «Бакс» – полный абсурд. После травмы Джея Краудера и обменов Холидэя и Аллена он остался с людьми, с которыми просто невозможно выстроить что-либо на периметре. Лиллард – это человек, которому все это глубоко неинтересно. Рядом с ним нет не то что стоппера, а просто вменяемых товарищей, не пропускающих всех подряд через себя (за исключением молодых, которым просто никто не собирался давать времени). В «краске» у «Милуоки» по-прежнему дежурят Лопес и Яннис. Судя по продвинутым цифрам, они нисколько не утратили своего устрашающего ореола в качестве страхующих, но уже не могут успевать повсюду: особенно это заметно по тому, как «Бакс» превращаются из лучшей команды по подборам на своем кольце в одну из худших.

Понятно, что эти «Бакс» – старые и малоподвижные – совершенно не подходят под нужды Дэмиана Лилларда.

Проблема же конкретно Гриффина состояла в том, что главный тренер предлагал решения, которые этим «Бакс» не подходили на уровне концепции . Вроде использовать Малика Бизли в главного оборонца на периметре или выгонять Брука Лопеса высоко наверх.

Фактор «Игры престолов»: очень подозрительная ситуация с Доком Риверсом

«Бакс» могут казаться оленями, но вообще-то они всячески подстраховывались, пытаясь нивелировать риски и помочь Эдриану Гриффину.

Сначала взяли Терри Стоттса, бывшего помощника Рика Карлайла в чемпионском «Далласе». Гриффин его оскорбил и вынудил уйти.

Затем наняли Дока Риверса, одного из самых опытных людей в бизнесе, на место консультанта для тренера-новичка. Риверс консультировал так ревностно, что через несколько месяцев уволили самого Гриффина, а его консультанта назначили главным.

Последнее, конечно, довольно забавно и абсолютно в стиле доктора кулуарных фокусов.

При этом можно сколько угодно удивляться непотопляемости Риверса, но в данном случае это действительно максимально здравый и логичный ход со стороны «Бакс». ( Само собой, учитывая, что им нельзя вернуться в прошлое и просто сохранить Майка Буденхольцера, а это они бы охотно сделали ).

Во-первых, на рынке просто нет тренера для «Милуоки». Они уже обожглись с новичком, у них нет времени ждать не то что полгода, а несколько месяцев, им нужно побеждать прямо сейчас, причем побеждать, с нуля выстраивая защитную структуру вокруг сомнительного персонала.

Д’Антони точно не подходит.

За ним довольно стремные персонажи вроде Терри Стоттса, Марка Джексона, Кенни Аткинсона, Стива Нэша и Джеймса Боррего. Их всегда рассматривают, но никогда не нанимают.

Дальше сбитые летчики – Стэн и Джефф Ван Ганди.

Ровно по этой причине «Лейкерс» и не собираются менять Дарвина Хэма. Ведь Фил Джексон уже завершил карьеру.

Док Риверс приходит в связке с Дэйвом Йергером, это два самых именитых свободных специалиста прямо сейчас.

Во-вторых, Риверс – это фундаментальная фигура, которая, как минимум, решает основную проблему Гриффина, а это полное отсутствие авторитета.

Риверс обязательно проигрывает серии плей-офф, ведя в них 3-1 или 3-2, но в его командах всегда есть порядок на дистанции регулярного сезона: четкое распределение ролей, максимальное задействование лидеров, отстранение молодых, чтобы не было угрозы для минут ветеранов, внятная система в защите и в атаке, кулуарный диалог и для всех приемлемое принятие решений, уверенность в себе.

Риверс – это антитеза хаоса, с которым ассоциировался Гриффин.

В-третьих, сколько бы там Риверс ни проигрывал серий, его команды никогда не зависят от конкретных личностей. В прошлом сезоне у «Филадельфии» была восьмая защита в лиге с дырявым бэккортом Харден-Макси, до этого он почти сезон успешно играл без Бена Симмонса, до этого вывел в плей-офф команду Лу Уильямса и Монтреза Хэррелла…

У «Милуоки» Гриффина не было никакой идентичности: в защите это одна из худших команд лиги, в атаке это команда двух атакующих монстров, которая легко бежала, а при первом сопротивлении разваливалась на изоляционный баскетбол.

Риверс – человек-мем, но он это совершенно точно изменит. «Бакс» будут пик-н-ролльной машиной Янниса и Лилларда, а сзади все как минимум будут стараться, а не спрашивать тренера каждые пять минут, зачем вот это, а зачем вот то . Как минимум, будет стараться фронт-офис «Милуоки», у него остается две недели, чтобы подобрать для нового 40-миллионного тренера пару защитных краев.

Док вряд ли изменился и что-либо пересмотрел: он снова будет наблюдать со стороны за перестановками соперника в плей-офф, снова полностью отдаст судьбу игры в руки лидеров, снова свалит на них всю ответственность за результат. Как бы там Яннис ни волновался, ни пыхтел и не нервничал, «Бакс» остаются претендентом второго уровня, которые могут надеяться не столько на себя, сколько на травмы и прочие неприятности у оппонентов.

Однако примеры вот таких деятелей, как Эдриан Гриффин, хорошо показывают, почему Док Риверс до сих пор востребован в НБА. У него может быть 17-33 в матчах, в которых его команды должны закрывать серию, но, по крайней мере, он настоящий тренер, а не непонятный чувак с синдромом самозванца.

Фото: East News/AP Photo/Morry Gash, AP Photo/Michael Wyke; Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Ethan Miller, Maddie Meyer, Stacy Revere