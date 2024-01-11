Серия «Бостона» из 27 побед дома прервалась. Приехали Йокич с Мюррэем и всех разогнали к чертовой матери

Эпохальное сражение между «Селтикс» и «Наггетс» свелось к двум эпизодам с участием Джейсона Тейтума. Сначала лидер хозяев ринулся в быструю атаку, где оказался в одиночестве против трех защитников, но не испугался, полез в кучу, чуть не выронил мяч, однако изящно изогнулся и совершил бросок из-под щита (мимо). Затем, за 5 секунд до сирены, «зеленые» взяли несколько тайм-аутов, чтобы довести мяч до Тейтума в его «офисе» – рядом с «краской» на левой стороне, где ему оставалось лишь выбросить через уступающего ему в размерах Кентавиуса Колдуэлла-Поупа. Однако он безупречно изобразил Кобе Брайанта, засуетился и слишком резко дернул рукой – также мимо.

Так «Бостон» прервал рекордную серию из 20 побед дома в начале сезона. И общую серию из 27 побед дома, которая тянется с прошлого сезона.

Многим все произошедшее покажется удручающим. Ведь, как сказал комментатор игры Марк Джонс: «Промах Тейтума после броска с разворота кажется ровно тем, что мы еще увидим через пять с половиной месяцев, Дорис, в июне».

«Бостон» продемонстрировал все свои характерные повадки в игре с действующим чемпионом:

• вел почти весь матч, но отдал игру в четвертой четверти;

• выиграл борьбу за подбор и допустил всего две потери, но провалился в позиционном нападении – 43% с игры, 32% из-за дуги;

• наблюдал, как оба лидера косячат в четвертой четверти: у Брауна – 1 из 2 с игры и запоминающиеся 2 промаха с линии, у Тейтума – 3 из 9 с игры и много форсированных попыток в духе его кумира;

• выглядел предсказуемым и не имеющим никакого другого плана, кроме как отдать судьбу в руки Тейтума, который весь вечер не внушал особого доверия – 9 из 24;

• вследствие всего этого казался неуправляемым.

Чтобы не было совсем уж никаких сомнений, главный тренер Джо Маззулла тоже отрепетировал весенние пресс-конференции: «Все свелось к одному владению. Ваш лучший игрок получает мяч и возможность. Пусть против него два или три человека, но он совершает бросок из-под щита и просто промахивается. Тут все сводится к вере в то, что ваш лучший игрок покажет себя в решающий момент, а он просто не попал ».

Не критикуя Маззуллу, нужно все же отметить, что все свелось скорее к тому, как «Денвер» отреагировал на 15 очков от Кристапса Порзингиса в первой четверти (у него 4 из 5 с игры, 3 из 4 из-за дуги). Во второй половине Майк Мэлоун уже задействовал против латыша маленького подвижного игрока, а люди покрупнее маячили в «краске» на заднем плане и ограничили ему маневр. Вдобавок «Наггетс» охотнее шли на размены, чем еще сильнее сбивали любителей изоляций с толку.

После выяснилось, что Маззулла хотел больше постапов для Порзингиса, но во второй половине мяч до него практически не доходил.

«Мы не хотели форсировать такие ситуации, – дипломатично высказался Порзингис. – У меня было две или три возможности для постапов. Я обе смазал, хотя это были хорошие броски для меня. Наверное, все получилось бы иначе, если бы я хоть раз попал . Возможно, я бы чаще получал мяч. Я полностью готов. Мне нравится наказывать маленьких. Если они ставят против меня гарда, но я хочу, чтобы они заплатили за это. Хочу играть в посте, зарабатывать фолы, забирать подборы. Наверное, где-то я мог бы сыграть лучше – ловить момент, быть более агрессивным».

Короче, «Селтикс» к январю не разобрались, зачем Брэд Стивенс притащил им одного из лучших «больших» по игре в посте, и выдали номер в своем классическом стиле – не замечая неравноценных размеров и полагаясь исключительно на свои индивидуальные таланты. Лучшими в их составе оказались как раз Порзингис и Деррик Уайт, организовавший рывок 14:4 в третьей четверти (у него 9 из 18 плюс 5 передач, 24 очка – больше всех в «Бостоне», но лишь 3 попытки в четвертой).

Вообще-то у «Бостона» очень хорошая статистика в клатче: у них четвертый результат в лиге с показателями 13-8 и второй по нетрейтингу – 21,4, а, кроме того, они набирают в среднем 10,6 очка, что является седьмым результатом в лиге. Однако игра с «Денвером» гораздо больше напоминала встречу плей-офф по накалу, атмосфере, уровню жесткости и пусть и не явилась тотальным опровержением всех этих цифр, но показалась более значимой и релевантной.

Единственное, чем себя могут утешать «Селтикс» – им не хватило самой малости для победы над действующим чемпионом и, наверное, самым сильным игроком лиги.

«Бостон» решил обороняться против Йокича один в один. Это, естественно, привело к тому, что серб всех затоптал – и Порзингиса, и Хорфорда, 14 из 23 с игры, плюс 9 передач. «Последние несколько дней мы старались поддержать его, как могли, – Майк Мэлоун упомянул о влиянии на его игрока смерти бывшего тренера Деяна Милоевича. – Никола вышел и почти память Деяна своей игрой. Ему было очень тяжело, он очень подавлен. Но Никола – особенный игрок».

Однако такая тактика негативно отразилась на всех ролевых исполнителях «Наггетс». В частности, гости практически ничего не могли попасть из-за дуги (8 из 31) и запомнились непостижимыми промахами из углов в исполнении Портера, Колдуэлла-Поупа и Гордона после идеальных скидок Йокича. Если учесть, что скоростных атак «Денвер» тоже практически не получал, то план от Маззуллы полностью сработал – его команда старалась от первой до последней минуты и делала все возможное.

Другое дело, что мощнее и разнообразнее дуэта, чем Йокич и Мюррэй, в лиге просто нет. У одной из лучших защит сезона не было вообще никаких средств для того, чтобы их в чем-то ограничить: блок Порзингиса на трехочковом Йокича в четвертой выглядел как настоящее чудо. Центровой доминировал один на один и создавал ситуации с привычной виртуозностью, канадский разыгрывающий тем временем маневрировал в строящихся для него туннелях и легко находил путь под щит.

Именно последний – а он пока так и ждет свое первое приглашение на Матч всех звезд – в конечном счете и подсветил недостатки суперзвездной пары «Бостона», которая хочет быть столь же ловкой, но оставляет след из ошибок и промахов под кольцом, ощущения абсолютной ненадежности и стабильного уныния. В четвертой четверти Мюррэй находил легкие попытки, но не чурался и бросков экстремальной сложности, с разворота через руки оппонентов или в жестком трафике – и попадал практически все (5 из 6 двухочковых, 11 очков в четвертой). Он явился в версии того самого плей-офф-Мюррэя – неугомонного клатчера, для которого просто не существует невозможного. По итогу у него – 35 очков, 15 из 21 с игры и 5 передач.

Такому уровню просто невозможно соответствовать.

Фото: eastnews.ru/Michael Dwyer