Прощаемся с пестрыми паркетами НБА. Они были скользкими, кривыми, дефективными – но незабываемыми

Вернутся в следующем году?

Пришло время попрощаться с самой яркой кляксой на этом сезоне НБА: цветными площадками Внутрисезонного турнира.

Турнир еще не закончился, но переезжает на «Финал четырех» в Лас-Вегас. Пестрые паркеты, которые были выложены на клубных аренах вместо стандартного покрытия, завершили свою миссию – никого не оставили равнодушным. В основном их критиковали, ругали и высмеивали, но были и поклонники. Теперь эти площадки – часть визуальной истории НБА. Какой-то паркет отправлен на склад, какой-то – разобран и уничтожен, какой-то – возвращен на перекраску предыдущему владельцу, как взятые в аренду паркеты «Финикс Меркьюри» и «Индианы Фивер» из ЖНБА.

Турнир посреди сезона понравился лиге, участникам и вроде бы телезрителям (рейтинги ноябрьских игр выросли, хотя главное – как будет оценен «Финал четырех»), так что эта история продолжится. Будут ли особенные паркеты в «Кубке НБА»-2024? Конечно! Это уже айдентика турнира. Но по отклику на новые площадки стало ясно, что идею придется дорабатывать.

Похоже, этот дизайн «удар в глаз зрителю» все-таки уходит на покой, а в следующем году дизайн будет лаконичнее и аккуратнее. Зафиксируем же напоследок все краски первого в истории Внутрисезонного турнира НБА.

State Farm Arena, Атланта

Cамый запоминающийся момент: один из самых высокооктановых матчей в истории НБА

Яркий паркет (тем более что он далеко не самый яркий в коллекции) не смутил снайперов двух сверхатакующих команд НБА – «Атланты» и «Индианы». На двоих команды Янга и Халибертона набрали более 300 очков в матче, причем каждая преодолела отметку в 150 – всего восьмой случай в истории НБА без учета овертаймов! Победили гости – 157:152.

TD Garden, Бостон

Самый запоминающийся момент: возвращение циничной тактики «хак-э-Драммонд»

Одна из особенностей Внутрисезонного турнира – распределение мест в плей-офф в том числе за счет лучшей разницы в счете в групповых матчах. Чтобы выйти из группы, «Бостону» нужно было громить немотивированный «Чикаго» в последнем матче, и «кельты» применяли самые низменные методы: умышленные фолы на криворуком исполнителе штрафных. У Драммонда в сезоне были неубедительные 64,3% с линии, но тут он вообще стух: 1 из 6, а «Бостон» смог обеспечить нужную разницу в счете. Впервые в НБА «хакинг» включался не чтобы догнать соперника, а чтобы посильнее его затоптать.

Barclays Center, Нью-Йорк

Самый запоминающийся момент: чистое попадание Франца Вагнера от центральной линии

«Бруклин» давно играется с паркетом и перекрашивает его под специальные праздники и события. Серая расцветка – тоже не новшество, обычная площадка «Нетс» тоже выполнена в сером с 2019-го. Сначала соперников это отвлекало, но сейчас все уже привыкли, и Франц Вагнер из «Орландо» бросает под сирену от центральной линии с такой площадки, словно дома с трехочковой дуги.

Capital One Arena, Вашингтон

Самый запоминающийся момент: Гэффорд накрыл Марка Уильямса... три раза за две секунды

Было красиво, но третий блок-шот был уже после сирены об окончании времени на атаку и не был засчитан в официальной статистике. А матч «Вашингтон» вообще проиграл.

Chase Center, Сан-Франциско

Самый запоминающийся момент: Дрэймонд переходит в реслинг

Грин давно предпочитает баскетболу насилие, над соперниками и одноклубниками без разбора. А тут очень удачно попалась свободная голова Руди Гобера, которую так и хочется взять в борцовский захват. Удаление уже на второй минуте матча и 5 игр дисквалификации для Дрэймонда.

Паркет «Голден Стэйт» – один из самых сдержанных и элегантных, альтернативное черно-золотое лого идеально вписалось в символику нового Кубка. Так что если общее направление дизайна сохранится, эта площадка получит минимальное число корректировок.

American Airlines Center, Даллас

Запоминающихся моментов не было. Потому что матчей не было.

Паркет приехал на стадион с дефектом (каким – не раскрыли), устранить его не успели ни к первому, ни ко второму матчу «Далласа». «Мэвз» играли на обычной площадке.

Ball Arena, Денвер

Самый запоминающийся момент: неправильная линия трехочковых

Заметил это на разминке приехавший на гостевой матч форвард «Далласа» Грант Уильямс. «Я подумал: «Не может быть, как-то она слишком далеко. Ничего не долетало до цели. Плюс по восприятию я мог сказать: либо это новая синяя площадка так бросалась в глаза на пустой арене, либо линия расположена дальше нормы». Даже ноги Гранта с трудом помещались в пространстве между дугой и боковой линией в углах площадки – дистанцию после его жалобы перепроверили и нанесли разметку заново.

Little Caesars Arena, Детройт

Самый запоминающийся момент: данк Осара Томпсона через Капелу

«Детройт» предпочел бы забыть не только Внутрисезонный турнир, но вообще весь ноябрь, за который «Пистонс» не выиграли ни одного матча! Единственная радость от старта сезона – фантастические физические данные новичка Осара Томпсона, благодаря которым он уже защищается на топ-уровне, а также ставит мощнейшие данки.

Gainbridge Fieldhouse, Индианаполис

Самый запоминающийся момент – первый трипл-дабл в карьере Тайриза Халибертона

Эксперты в дизайне, опрошенные американскими СМИ, практически единогласно признали эту расцветку худшей. Слишком ярко, слишком насыщенно. Самой «Индиане» это не помешало провести лучшие матчи на ней, а лидер команды Тайриз Халибертон даже сделал первый в карьере трипл-дабл – еще и в матче навылет против мощного «Бостона». Возможно, эти стремительные цвета паркета просто идеально подходят скоростным «Пэйсерс».

Rocket Mortgage Fieldhouse, Кливленд

Самый запоминающийся момент: шедевральная защита от «Детройта»

Глядя на паркет «Кэвз», и не скажешь, что он собирался под какие-то особенные две игры. Все спокойно, ровно и адекватно. От такого спокойствия защита «Пистонс», видимо, и уснула во время прохода Эвана Мобли под кольцо.

Crypto.com Arena, Лос-Анджелес (Клипперс)

Самый запоминающийся момент: «Я – система», и эта система иногда работает

Харден потребовал переход в «Клипперс» еще летом, но даже после старта сезона оставался в «Филадельфии». Ожидание первой победы после обмена было как будто еще более долгим. ЛАК проиграли шесть раз подряд. На седьмой раз бородатому защитнику, который недавно заявлял «Я не системный игрок, я – система», это надоело. Первую победу он принес сам: победным броском с фолом, как в старые-добрые времена. Еще и против «Хьюстон Рокетс», которые летом отказался от предложенного им возвращения Хардена.

Crypto.com Arena, Лос-Анджелес (Лейкерс)

Самый запоминающийся момент: 39 000

Если конспирологи правы, и Внутрисезонный турнир действительно задумывался под Леброна, то это судьба: именно в матче Турнира Леброн Джеймс стал первым игроком в истории лиги, кто набрал 39 тысяч очков за карьеру. За 39 дней до 39-летия.

«Лейкерс» вообще очень понравилась эстетика Кубка НБА, они не проиграли ни одного из трех матчей на паркете с фиолетовой полосой, и даже попросили лигу разрешения оставить счастливую черную форму на полуфинал в Вегасе (изначально была заявлена желтая классическая). НБА отказала. Хотя это всего лишь майки – а ЛАЛ ведь могли попросить и счастливый паркет подвезти в Лас-Вегас.

Kaseya Center, Майами

Самый запоминающийся момент: обмен майками... с маскотом

Нестандартному турниру – нестандартные традиции. Робин Лопес из «Милуоки» известен своими (кажется, шуточными, но мы не уверены) конфликтами с клубными маскотами. Но с «Берни» из «Майами Хит» у Робина, кажется, все славно.

FedExForum, Мемфис

Самый запоминающийся момент: суперматч Букера

Практически идеальное выступление защитника «Финикса» Девина Букера (в отсутствие Кевина Дюрэнта) на этом сером паркете – сером как по расцветке, так и по яркости игры хозяев на нем. У «Мемфиса» пока все плохо на любом паркете.

Fiserv Forum, Милуоки

Самый запоминающийся момент: Пузатенький болельщик с потрясающей техникой броска заработал 10 тысяч

Совсем не обязательно быть баскетболистом, чтобы зарабатывать бонусы на паркетах Внутрисезонного турнира. Конечно, это не 500 тысяч каждому игроку-чемпиону Турниру, но 10 тысяч за один точный бросок с пестрого сине-зелено-кремово-черно-золотого центраплощадки – тоже неплохо.

Target Center, Миннеаполис

Самый запоминающийся момент: добро пожаловать домой, мистер Холмгрен

Чет Холмгрен родился и вырос в Миннеаполисе, но родной город принял новичка «Оклахомы» не очень дружелюбно. Мясистым данком Руди Гобер затолкал худощавого юношу в кольцо вместе с мячом.

Smoothie King Center, Новый Орлеан

Самый запоминающийся момент: трехочковый Наджи Маршалла... от своей трехочковой

Топ-10 хайлайтов того игрового дня наполовину состоял из бросков под сирену с центра площадки. «Чемпионом по метанию мяча на дальность» стал игрок «Нового Орлеана» Наджи Маршалл. Он забросил трехочковый в корзину соперника, оттолкнувшись от трехочковой линии... на своей половине. Согласны, на таком аляповатом паркете несложно перепутать, где какая разметка.

Madison Square Garden, Нью-Йорк

Самый запоминающийся момент: очередной промах Батлера и очередная гарантия

Джимми Батлер всегда готов к геройствам. Геройства не всегда готовы к Джимми Батлеру. Смазанных кавалеристских бросков на победу у Джимбо наберется на полноценную подборку. Свежее пополнение: попытка заткнуть сирену и трибуны в легендарном Мэдисон-Сквер-Гардене. И это после того, как «Хит» слили 21 очко преимущества. Батлер разжигается, но и сгорает на своей любви к подвигам.

Paycom Center, Оклахома-Сити

Самый запоминающийся момент: первая дуэль Вемби и Чета

Запомнился этот момент, увы, не с самой позитивной стороны. Ни один из звездных новичков не набрал и 10 очков, Вембаньяма получил первый технический в карьере за истеричный удар мячом в цветной паркет в «Оклахома-Сити», а Холмгрен хотел подраться с Джереми Соханом после грубого фола, но даже этого у него не вышло. Да и матч был односторонним – хозяева разгромили «Сперс» с неприличным счетом даже без большого вклада Чета.

Amway Center, Орландо

Самый запоминающийся момент: Тейтум забыл, что висеть на кольце вредно

Как воспитанный гость, Джейсон просто не хотел топтать грязными кроссовками новый паркет хозяев. Арбитры встречи не оценили этот жест и выписали форварду «Селтикс» техническое замечание за слишком демонстративные раскачивания на кольце соперника после данка.

Moda Center, Портленд

Самый запоминающийся момент: Шарп дарит команде овертайм

Пожалуй, самый бодрый матч «Портленда» в этом сезоне. Молодой Шарп на последних секундах основного времени сначала хладнокровно попал штрафные, сравнявшие счет, а затем мощнейше накрыл бросок защитника «Мемфиса» Люка Кеннарда – и в овертайме «Блэйзерс» выцарапали победу. Правда, после этого началась 8-матчевая безвыигрышная серия, после которой «Портленд» упал на последнее место на Западе.

Golden 1 Center, Сакраменто

Самый запоминающийся момент: коллапс ГСВ

«Голден Стэйт» для выхода в плей-офф Внутрисезонного турнира нужна была не просто победа над соседями из «Сакраменто», но и хорошая разница в счете. «Уорриорз» побеждали «Кингз» в гостях, но не так уверенно, как требовалось. ГСВ перенервничали и не просто не добились цели, а вообще проиграли матч. А ведь эти победы идут не только в зачет Турнира, но и в зачет регулярного сезона – в котором у Карри и компании не так уж и много побед (прямо сейчас их меньше, чем поражений, ГСВ – 11-е в конференции). Погнались за журавлем, упустили синицу.

Frost Bank Center, Сан-Антонио

Самый запоминающийся момент: данк Монка через Зака Коллинза

Малик Монк не лучший игрок Турнира, но один из самых зажигательных. Вряд ли это цветные паркеты так действуют на защитника «Сакраменто», но в каждом матче Кубка НБА он исполняет на них что-нибудь эдакое, очень эффектное.

Scotiabank Arena, Торонто

Самый запоминающийся момент: баскетбол на льду

У игроков НБА не было проблем с расцветкой паркета, он-то у них под ногами, а мяч обычно – на уровне выше пояса, так что не теряется на ярком фоне, как у нас, следящих за мячом по телекартинке. Но были претензии к качеству покрытия, и больше всего – на арене «Торонто». То ли в Канаде краска какая-то особенная, то ли древесина, то ли это просто национальная любовь к хоккею, но игроки постоянно скользили на арене «Рэпторз». Джейлен Браун из «Бостона» растянул паховые мышцы, когда подошва его кроссовки не нашла сцепления с паркетом, и даже игроки «Торонто» отмечали, что им не комфортно на новой домашней площадке.

Wells Fargo Center, Филадельфия

Самый запоминающийся момент: возможно, вы что-то вспомните в комментариях

«Филадельфия» умудрилась проиграть оба матча Турнира на красно-синем паркете, и хотя в обоих была интересная борьба до последних минут (в матче с «Кливлендом – вообще овертайм), хайлайтов в них не нашлось. Не считать же таковым локоть Маркуса Морриса, нокаутировавший форварда «Индианы» Джейлена Смита?

Footprint Center, Финикс

Самый запоминающийся момент: первая за 5 лет встреча Дюрэнта и Леброна

По разным причинам, связанных с травмами, отдыхом и редкостью встреч «Нетс» и «Лейкерс» две суперзвезды почти 5 лет (с рождественской игры в 2018-м) не выходили вместе на один паркет – не важно, в какие цвета он был окрашен. И вот после перехода Дюрэнта в «Финикс» и с более высокой значимостью матча Внутрисезонного турнира мы наконец-то дождались возвращения великого противостояния.

Получилось круто. Побольше такого, пожалуйста.

Следующей встречи пришлось ждать, слава небесам, не 5 лет – они вновь встретились в четвертьфинале Турнира, и вновь победил Леброн, а безвыигрышная серия Дюрэнта против Джеймса уже преодолела отметку в 2000 дней (с последней игры финала-2018).

Toyota Center, Хьюстон

Самый запоминающийся момент: Бобан со шваброй

Если мяч застрял в конструкции щита, вам всегда поможет дружелюбный сербский гигант.

United Center, Чикаго

Самый запоминающийся момент: то, что на этом паркете в телетрансляции вообще не было видно мяча. Ни разу. Ни в центре площадки, ни в углу, ни под кольцом. Объективно самая неудачная расцветка.

Можно это как-нибудь исправить в следующем году, НБА?

Spectrum Center, Шарлотт

Самый запоминающийся момент: первые матчи, в которых Болла заставили скрывать тату

Перед стартом сезона Ламело Болл нанес на шею татуировку с логотипом собственного бренда одежды, и к матчам Внутрисезонного турнира это привлекло внимание лиги. Именно с матчей против «Майами» и «Милуоки» на шее Ламело теперь красуется пластырь, скрывающий запретную «коммерческую» татуировку. Вот если бы он нанес на кожу изображение нового Кубка НБА, а не логотип своего бренда...

Delta Center, Солт-Лейк-Сити

Самый запоминающийся момент: самый фиолетовый матч в истории

Сиренево-лиловый паркет, навеянный легендарными 1990-ми ретро-стиль фиолетовых джерси «Юты», индиго-акценты в светлой форме гостей из «Финикса». Баскетбольные команды из пустынных штатов любят фиолетовый и его оттенки – как считается, такого цвета там закаты. Видимо, и будущему клубу в Неваде предстоит окраситься в такие цвета.

Но пока там окрашивают только паркет к матчам «Финала четырех» Внутрисезонного турнира. Он будет сине-красный, как логотип НБА, с чудовищно огромной эмблемой Турнира от одной трехочковой до другой.

В полуфиналах встретятся «Лейкерс» и «Новый Орлеан», «Милуоки» и «Индиана». Матчи уже сегодня, финал – в ночь с субботы на воскресенье.

Фото: Gettyimages.ru/Todd Kirkland, Maddie Meyer, Ezra Shaw, C. Morgan Engel, Dylan Buell, Ronald Martinez, Steph Chambers, Ronald Cortes, Cole Burston, Tim Nwachukwu, Jacob Kupferman, Carmen Mandato, Michael Reaves, Brian Sevald, Stephen Gosling, Joe Murphy, Layne Murdoch Jr., David L. Nemec, Rich Storry, Lachlan Cunningham, Chris Coduto; ASSOCIATED PRESS/Rick Bowmer; Reuters/USA TODAY/Ken Blaze, Kirby Lee; nba.com; twitter/mvpluka77, Bucks, okcthunder