8 комментариев

Сборная США уже второй чемпионат мира подряд остается без каких-либо медалей. В последний день турнира в Маниле американцы устроили традиционное шоу последних минут в игре с Канадой, чтобы заработать овертайм, и в итоге только усугубили сложившееся негативное мнение о своем выступлении.

Это мнение по ходу всего турнира оказалось тесным образом завязано с бранчливыми ямбами американского бегуна Ноа Лайлса, который вспомнил, что чемпионов НБА называют «чемпионами мира», и пошел воевать в какую-то свою сторону – почему-то конкретно против сборной США.

Воевать никому не запрещается, главное, чтобы без жертв, но для начала у товарища неплохо было бы поинтересоваться:

А) Кто именно в составе сборной США является или называет себя «чемпионом мира»?

Б) Разве в НБА играют только американцы? Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Дирк Новицки – тоже «чемпионы мира», которые не чемпионы мира.

В) А называть себя «Командой мечты» – это вполне корректно? Здесь у него никаких возражений не имеется?

И вообще почему «Лига чемпионов», если там играют не только чемпионы? Почему «Национальная хоккейная лига», если она явно интернациональная? Почему в чемпионате Европы выступают Израиль или Казахстан? Если есть дождевые черви, значит, есть и дождевые буби?

Но так как критическое мышление – теперь навык, который можно приобрести лишь специальными усилиями, то туповатый наброс бегуна-философа стал лейтмотивом для всего, что показала сборная США на турнире. И мало того, что под раздачу попали непосредственно игроки Америки (которые – опять же – титул НБА в глаза не видели), так довольно неожиданно и при этом ощутимо пострадала и репутация самой НБА (хотя – опять же – очевидно, что лучшие игроки других сборных тоже выступают в НБА).

Скептицизм по отношению к действующей версии «Команды мечты» тем временем достиг абсурдных масштабов.

Его даже можно разделить на три уровня:

1. Локальный

На умеренных позициях стоят те, кто видит конкретные недочеты в данной сборке команды.

Грант Хилл и тренерский штаб явно переоценили и/или неправильно использовали Джарена Джексона, ошибочно приняв его то ли за Дрэймонда Грина, то ли за Хакима Оладжувона. Действующий «Мистер замок» оказался слаб и в защите против классических центровых под щитом, и так и не привык к особенностям подстраховки в европейском баскетболе, и собирал фолы, а в борьбе за подбор и вовсе провалился.

Меж тем Джексон по задумке должен был в одиночку закрывать недостатки едва ли не половины состава: Ривза, Брансона, Халибертона, Ингрэма – всех, кого искали европейцы в неравноценных разменах.

В результате при впечатляющей, пусть и неровной атаке у США не было размеров и жесткости, а как следствие вообще никакой защиты. И они установили рекорд сборной по пропущенным очкам.

2. Концептуальный

На этом уровне пытаются взглянуть на проблему чуть шире. Международные турниры, особенно такие, престиж которых является сомнительным, для американцев не подходят. Дело не только в конкретной версии состава, но и в самом принципе: все страны выстраивают свои команды много лет (Деннис Шредер бесконечное число раз сел в лужу с Германией и только потом стал чемпионом), США же привозят каждый раз новый состав, который у них не получается сыграть за выделенный месяц. Здесь включается множество факторов: мало того, что американским игрокам нужно привыкать к другим правилам, другой площадке и прочему (европейцы росли в таком баскетболе с детства), так еще есть и не менее существенные проблемы. Например, США собирает ведущих игроков своих команд, и им приходится распределять функции и роли на ходу, что по определению чревато. Вот в этот раз «назначенными» лидерами изначально должны были стать Джейлен Брансон и Брэндон Ингрэм, а в лагере оказалось, что Энтони Эдвардс и Тайриз Халибертон их и не замечают.

Вдобавок даже недозвезды НБА получают по 30 млн в год, и, естественно, можно понять отсутствие у них стимула играть летом, а не беречь драгоценное здоровье.

Исходя из такого подхода, предлагается вообще изменить правила набора команды и мимикрировать под остальной мир – то есть брать не ведущих игроков, а иметь стабильный костяк ролевых исполнителей, уровень которых бы поднимали несколько специально приглашенных суперзвезд.

3. Глобальный

Если первые два более-менее логичны, то благодаря философским трудам господина Лайлса открылся еще один уровень. Согласно его апологетам, поражение сборной США в любом составе свидетельствует о глобальном кризисе всей системы американского баскетбола с тлетворным влиянием AAU. Дело якобы не в том, что конкретно Джарен Джексон не понимал, где ему нужно стоять и не успевал за собственными ногами, а вообще баскетбольный интеллект НБА низок. Дело не в том, что конкретно Остин Ривз – рыхлый белый, которого так хочется продавить в посте, а в том, что игроки НБА не дружат с защитой. Дело не в том, что определенные молодые люди не слишком напрягались, а в том, что вся система НБА, зацикленная на шоу, хороша для таких вот концовок, как выдали США и Канада, но совершенно бесполезна, когда нужно давать результат в матче на выбывание.

Кому-то это покажется бредом. Но, как минимум, здесь есть одно рациональное зерно, подтверждаемое примерами из жизни: все лучшие «большие» НБА – это европейцы, тогда как американская школа поставляет каких угодно игроков, но только не универсальных центровых. У Штатов есть объективные проблемы под щитами вне зависимости от конкретных имен. Что в этом году привело к довольно стыдным последствиям: Америка перехватила у Германии Остина Ривза, перехватила у Италии Паоло Банкеро и теперь хочет перехватить у Франции Джоэла Эмбиида...

Из этого можно вынести миллион всего.

Однако, видимо, это не случится, потому что у американцев остается последний, но всегда бронебойный аргумент. Он заключается в том, что на турнире выступал даже не четвертый состав «настоящей сборной». А потому все произошедшее вряд ли можно считать сколько-нибудь репрезентативным отражением реального состояния американского баскетбола.

И это правда.

Вот как минимум пять пятерок, глядя на которые любой американец может чувствовать себя спокойно перед Олимпиадой-2024.

Первая пятерка: состав непобедимого «Голден Стэйт», усиленный лучшими двусторонними краями лиги.

Уровень доступности: единственный, кто под вопросом – Карри, которому будет 35 лет. Но для того, чтобы он не приехал в Париж, должна быть какая-то веская причина. Золотая медаль там, скорее всего, это его последняя награда в карьере.

Вторая пятерка: суперзвезды Лос-Анджелеса и классическая задняя линия.

Уровень доступности: крайне низкий. Леброн Джеймс отказался от Олимпиады в Рио, но уже объявил, что найдет мотивацию для завоевания своего третьего золота. Энтони Дэвису и Каваю Ленарду противопоказано по здоровью играть в баскетбол, но все возможно: первый критически нужен США из-за нехватки «больших» (и исполняет при Леброне функции оруженосца), второй никогда не выступал за сборную, но всю жизнь грозился это сделать.

Третья пятерка: «плохие парни».

Уровень доступности: крайне сомнительный. За исключением Бэма Адебайо, к которому Грант Хилл мчится домой уже сейчас, здесь собраны сплошные «но», причем с обеих сторон (как игрока, так и приглашающей стороны): Джа Морэнт не годится из-за детского мозга, Пол Джордж в прошлый раз сломал ногу, хотя потом и ездил на Олимпиаду в Рио, Джейлен Браун теряет мяч даже на просторных площадках НБА, а у Джеймса Хардена есть в Париже более интересные планы.

Четвертая пятерка: более здравая версия молодости, усиленная опытом.

Уровень доступности: Здоровье Криса Миддлтона беспокоит всех, кроме «Милуоки», выдавшего ему долгосрочный контракт. Для остальных нет никаких препятствий, в том числе и для Брэдли Била, у которого появится шанс оправдаться за фиаско «Финикса».

Пятая пятерка: рациональная версия нынешнего состава (Брук Лопес, действительно лучший защитник НБА, отправит Джексона на комфортную для него позицию мощного форварда, а Кайри Ирвингу все равно в какой баскетбол играть).

Уровень доступности: Казалось бы, единственное сомнение тут может быть связано с Кайри Ирвингом, но он-то любит тусоваться со звездами и показать им, что будь ты хоть Леброн, а последний бросок я забираю себе. Скорее, труднее поверить в то, что Джарен Джексон снова попробует на вкус международный баскетбол, где он стал «обузой», по собственному же признанию.

Плюс еще есть две потенциальных пятерки: Трэй Янг, Ламело Болл – Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд – Десмонд Бэйн, Майкл Портер – Майлз Тернер, Джулиус Рэндл – Зайон Уильямсон, Джаретт Аллен

Исходя из представленной глубины понятно, почему поражение США не вызвало особенного резонанса в Штатах: как объяснял Гилберт Аренас, турнир там смотрели исключительно наркодилеры, а поехали на него рукожопы.

Вот, например, стандартная реакция от The Ringer: «Вся эта критика справедлива, и многим кажется, что разочарование на международной арене требует немедленной работы над ошибками, указывает на какие-то проблемы. Но я не принадлежу к их числу. Причины этого поражения меня не интересуют. Конечно, самая талантливая команда не сыграла так, как могла бы сыграть или должна была сыграть. Некоторые сочетания выглядели слабыми (понимаю, что Брансон постоянно фолил на снайперах, но почему его не было на последних минутах?), и был заметен недостаток сыгранности в конце турнира, который длился почти месяц. И все же это не репрезентативная выборка, правила другие, партнеры незнакомые, состав получился маленьким и имел уязвимые места, у него не было возможности подстраиваться под оппонента и решать возникающие сложности…

Вместо этого я смотрю эти матчи и размышляю об НБА. Как этот опыт повлияет на такого-то игрока в следующем сезоне? Что я узнаю нового о парнях в новой обстановке, где они вырваны из привычной атмосферы, где от них требуют жертв? Роли расширяются и сжимаются, уверенность возрастает и уменьшается»…

Иными словами поражение США, возможно, что-то и изменит в перспективе с точки зрения комплектации сборной, но в самой Америке никак не отразилось ни на репутации конкретных игроков, ни тем более на отношении к лиге или американскому баскетболу в целом.

Чего нельзя сказать о Европе.

Штука-то как раз в том, что НБА – это чистая магия. Что чемпионы НБА – это «чемпионы мира» (как круто это было слышать в детстве после победы в видеоиграх, убейся об стену, Ноа Лайлс). Что все, связанное с лигой, по определению воспринимается как безупречное (вроде мерча, который стоит в четыре раза дороже только потому, что на нем есть логотип любимой команды).

Чемпионат мира никак не связан с лучшей лигой мира, и проигрыш сборных США и Канады тем более с ней никак не связан. Но для многих по эту сторону Атлантики чемпионат мира вскрыл ровно те минусы НБА, которые трудно принимать европейцам – расслабленность игроков во время матчей регулярного сезона, мягкость или полное отсутствие защиты, примитивность и однообразность баскетбола… Здесь не должно быть параллелей, но очень многие их выстраивают: неудачи американцев как будто лишают НБА вот этой магической обертки, заставляют обращать внимание на ее недостатки, на ее чуждость европейскому баскетбольному менталитету.

Получается, что задумка Дэвида Стерна с годами становится даже вредной для лиги: если раньше приезд «Дрим-тим» популяризировал НБА во всем мире и подчеркивал вот эту ее необыкновенность, ее величие, ее легендарность, то теперь происходит наоборот. По крайней мере, если судить по тому, как реагируют на поражение США европейские медиа.

Увидим, насколько чувствительным это посчитают в самой лиге. Скорее всего, очередного выноса всех на Олимпиаде будет достаточно.

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim