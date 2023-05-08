7 комментариев

Харден – «Бостон» – 2-2.

Не то чтобы у Джеймса Хардена совсем не было запоминающихся моментов в плей-офф. В пятом матче финала конференции 2012-го он положил решающий трехочковый через Кавая Ленарда за полминуты до конца. В третьем матче полуфинала конференции 2019-го единолично взял овертайм у «Голден Стэйт», когда набрал 7 очков, реализовав 3 из 4 с игры. В седьмом матче первого раунда с «Оклахомой» в 2020-м накрыл трехочковый Лу Дорта. И все же эти эпизоды всегда тонут в бочке, в которую год за годом сливают все помои постсезонных выступлений защитника.

Харден возглавляет группу людей, которых считают игроками регулярки. И в «Филадельфии» он оказался с намерением как раз это восприятие изменить.

Только оказался, как представлялось почти всем на протяжении всего сезона, уже слишком поздно. Нынешний экс-MVP слишком уж разительно отличался от своей лучшей версии: не был способен брать на себя привычные нормы добывания очков и передач, почти в два раза реже вставал на линию, плохо завершал из «краски» (только 28% в плей-офф) и, если и расцветал, то главным образом в отсутствие Джоэла Эмбиида. В этом сезоне человек, когда-то штампующий 50-очковые матчи, лишь 5 раз перешагнул отметку в 30 очков, и не получил приглашение на Матч всех звезд. А плей-офф – едва ли не последний плей-офф в жизни, в котором он мог бы что-то исправить – начинал не совсем здоровым.

И вот «Филадельфию» приперли к стенке: поражение в 4-м матче с большой долей вероятности означало бы конец серии и, возможно, фиаско эпопеи с реабилитацией сложившегося образа Хардена.

И тут на сцену вышел такой Харден, какого мы не видели вообще никогда (если не считать 1-ю встречу с «Бостоном»). В матчах с более-менее равными соперниками Борода всегда был либо а) эффективен на небольших объемах, б) неэффективен на гигантских объемах, в) эффективен на гигантских объемах, но сдувался под конец и наблюдал, как его команда терпит поражение.

На этот раз он выбрался из этой кошмарной парадигмы. И Харден сам верно предположил, что удастся ему это сделать в качестве второй звезды.

Именно так, какими бы там шутками ни сопровождался приз MVP Эмбиида, центральной фигурой 4-го матча серии был центровой «Филадельфии».

С ним был связан основной тактический вопрос встречи: «Селтикс» упорно держали против Эмбиида Эла Хорфорда, а тот позволял себя топтать на одной стороне и ничего не давал на другой. Роберт Уильямс завершил игру с лучшим плюс-минусом в команде («+5»), но получил у Маззуллы, рьяного фаната трехочковых, только 14 минут.

Вокруг него работала вся атака «Филадельфии» – многочисленные забросы в пост, где Эмбиид продавливал кого угодно, пик-н-роллы с Харденом, когда тот находился на паркете, или же Эмбиид в роли ведущего созидателя, когда тот отдыхал.

С его же выступлением коррелировали и все перепады игры: «76-е» уверенно вели в счете, доводя отрыв до 16 очков, когда у Эмбиида получалось доминировать, и растеряли преимущество, пропустив рывок 4:17 в четвертой четверти, когда их центровой расклеился под напором упертого Хорфорда. В первых трех четвертях центровой набрал 28 очков, реализовав 9 из 18. В последней – 2 очка, 1 из 6 .

«Бостон» – это такой коллективный Энтони Дэвис, и 4-й матч у «Селтикс» явно из тех, что не удались. Они много суетились и начали с 7 из 24 с игры и 4 потерь за четверть. Присутствие мажущего Хорфорда долго оставалось непонятным. Тейтуму потребовалась примерно половина, чтобы вкатиться – у него 1 из 9 за первые 24 минут. Браун наоборот агрессивно и ударно начал (12 очков в первой двенадцатиминутке), но потом ушел в тень и оставался незаметен. Все вместе они порождали порой комичные эпизоды – чего стоит передача Хардена через всю площадку на убежавшего Эмбиида. «Бостон» остался верен короткой ротации (небратья Уильямсы побегали меньше 15 минут, остальное время досталось 6 игрокам), но вразумительную атаку выдавал лишь отрезками. И на себя самих – как на первого претендента на титул после вылета «Милуоки» – зеленая команда стала походить лишь на заключительном отрезке. Когда Хорфорд задавил Эмбиида желанием, опытом, выносливостью да еще и стал попадать, когда Тейтум превратился в угрозу и сконцентрировал внимание соперников на себе, когда раздухарился Маркус Смарт, набравший 10 очков за четверть, когда получалось доминировать на щитах, «Селтикс» почти завалили «Филадельфию» Эмбиида.

Но не Хардена.

Борода наконец доказал, что может быть самим собой прежним и рядом с доминирующим центровым. Тот перестал быть проблемой и оказался тараном, рядом с которым можно творить гораздо свободнее. «Селтикс» охотно разменивались, так что Харден получал ту жертву, которая ему больше нравилась – чаще всего, Хорфорда – и игрался с ней, как будто отъехал на машине времени на пять лет в прошлое. Вернее, даже повеселее, потому что в прошлом все внимание защиты было приковано к нему, перед ним выстраивали стену, его изматывали лучшими опекунами, а здесь он поливал через застрявших центровых (6 из 9 трехочковых) или тащил их в «краску», где перебрасывал флотером, или заталкивал кого-то вроде Брогдона.

Он реализовал 70 процентов с игры, взял 8 подборов, совершил 4 перехвата, сделал 9 передач и набрал 42 очка .

Важнее, он сделал все, чтобы принести «Филадельфии» победу. В заключительной двенадцатиминутке с «76-ми» случилось то, что привычно бывает с командами Дока Риверса: Эмбиид бился в Хорфорда или Смарта, Макси и Харрис наработали на свидетельство о полной бесполезности, «Селтикс» возвращались неумолимо…

И овертайм для приунывших хозяев выцарапали двое. Пи Джей Такер подобрал на чужом щите, положил одну из своих двух точных попыток с игры (еще с фолом!), но сделал все это как будто исключительно с целью вдохновить Эмбиида. А Харден, зная, к чему все идет, взвалил атаку на себя – у него 10 из 15 очков «Филадельфии» в концовке основного времени, все набраны в результате проходов.

В овертайме «Бостон» был максимально близок к тому, чтобы все же забрать игру. Джейсон Тейтум вывел команду вперед трехочковым после того, как отпихнул Макси. А когда «Филадельфия» придумала ответ, имел целых 19 секунд, чтобы а) взять тайм-аут, б) выбрать подходящую комбинацию, в) прикинуть, сколько на это уйдет времени, г) вывести кого-то на открытый бросок, д) хотя бы совершить хоть какой-либо бросок… Но, как объяснял Маркус Смарт, «Селтикс» творят свою атаку во многом интуитивно, неожиданно для соперников и самих себя – а потому проход Тейтума закончился недоразумением: он легко просочился в левую сторону и как будто намеревался атаковать из-под кольца, но потом испугался Эмбиида и отбросил передачу на дугу. Смарт даже попал, но выпустил мяч из рук слишком поздно. Маззулла объяснил, что все пошло по плану, разве что нужно было действовать чуть быстрее.

И, наверное, это справедливо. Джеймс Харден провел лучшую игру в своей жизни, почти идеальную игру, продемонстрировав характер, в котором ему всю жизнь отказывали, в определяющий для «Филадельфии» и для него миг. И поражение еще и в ней преумножило бы боль многолетних страданий в плей-офф.

Да, последняя атака «Филадельфии» полностью вытекала из хода матча: Эмбиид получил пас в посте, стянул на себя всех и нашел Хардена в углу. В отличие от ассиста Тейтума, его передача была безупречной.

Команда двух самых обиженных суперзвезд поколения – все еще в деле.

2-2 в серии.