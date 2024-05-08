Норрису просто повезло с победой? В «Ф-1» не согласны, а Ферстаппен сам сломался и глупо повредил болид

Это свершилось! Спустя 109 гонок и целых пять сезонов в «Формуле-1» без побед Ландо Норрис наконец выиграл гонку и стал 114-м таким пилотом главной серии мира. Знаковый момент в карьере британца произошел на Гран-при Майами, где пилоту «Макларена» удалось прервать почти привычное доминирование Макса Ферстаппена. Интересная деталь – успех Ландо стал первой победой гонщика, не выступающего за «Ред Булл» или «Феррари», аж с 13 ноября 2022 года, когда Джордж Расселл из «Мерседеса» выиграл Гран-при Бразилии. Да и в целом в победе у №4 много исторических моментов: обнуление рекорда по подиумам без побед, прекращение беспобедной серии легенадрной американской команды в 58 этапов...

А ведь еще недавно казалось, будто «Ред Булл» доминирует почти безальтернативно – и только идеальные гонки «Феррари» вместе с проблемами у чемпионов могут подарить нового победителя! Как же Ландо удалось?

И правда, частично не без проблем у соперников и везения: ключевым эпизодом оказался выезд автомобиля безопасности после столкновения Логана Сарджента с Кевином Магнуссеном. Под сэйфти-каром пилоту «Макларена» удалось совершить бесплатный пит-стоп даже несмотря на то, что в боксы он свернул через круг после появления желтых флагов. По счастливому стечению обстоятельств машина безопасности выехала позади Ландо и притормозила нагонявших соперников, сохранив его отрыв. Возможно тем самым гоночная фортуна вернула ему должок за драму на последних кругах Гран-при России в 2021-м,надолго поселивший в «Макларене» и Ландо демона «Норрис безпобедный».

«У меня были моменты, когда я был близок [к успеху], но мне никогда не удавалось конвертировать этот шанс в победу. Настолько, что люди начали сомневаться в том, способен ли я воспользоваться шансом и вообще победить в Гран-при. Но я не беспокоился. В этом году я был уверен в себе, как никогда ранее – я знал, что у меня есть все необходимое, что у команды тоже есть все необходимое для победы, и что мне просто нужно набраться терпения. Я просто делал свою работу, старался хорошо проводить гонки, квалификации, старался делать то, что я умею лучше всего. И я знал, что мое время придет», – делился своим счастьем после финиша Ландо.

И победа в Майами действительно только отчасти обязана элементу везения и гораздо больше иллюстрирует результаты огромной работы, которую проделали молодой гонщик и его команда.

Из-за слабой квалификации Норриса едва не вынесли уже на старте – второй раз за уик-энд

В обеих квалификациях (к спринту и основному заезду) Норрису и его напарнику Оскару Пиастри не удалось собрать идеальный круг в третьем сегменте. В субботу Оскар стартовал с 6-й позиции, а Ландо расположился еще дальше на 9-м месте, в воскресенье результаты были чуть лучше – 5-е время у Норриса и 6-е у Пиастри. И дело заключалось исключительно в личных ошибках: №4 признавал – слишком активно атаковал в попытке добиться-таки успеха и переступал черту.

В спринте старт из глубины решетки завершился для Норриса мгновенным сходом , когда на его болид в первом же повороте налетел «Астон Мартин» Ланса Стролла. В этот раз вины канадца в аварии не было – его самого вынес Фернандо Алонсо.

А днем позже в первом повороте вновь сложилась рискованная ситуация, но теперь в качестве торпеды выступил Серхио Перес.

Чеко прошел едва ли не в сантиметрах от заднего крыла своего партнера по команде Ферстаппена и менее чем в метре перед носом «Феррари» Карлоса Сайнса. Все это могло закончиться сходом первого эшелона чемпионата в полном составе, ведь позади нагоняли Леклер и два «Макларена», но грандиозной аварии удалось избежать. Тем не менее, возвращаясь на трек, Перес заблокировал Норриса, который отстал от обеих «Феррари» и пропустил вперед Пиастри, а сам застрял на шестом месте.

К 14-му кругу он начал активно прессинговать мексиканца, но тратить время на обгон все же не пришлось: Серхио свернул в боксы для смены резины и по команде гоночного инженера Норрис переключился на сокращение отрыва уже от Карлоса Сайнса. К тому моменту Ландо уступал испанцу больше 4 секунд и благодаря чистому воздуху почти каждый круг ставил лучшие времена, при этом лучше сохраняя шины.

Аккуратный и вместе с тем быстрый пилотаж Норриса на этом отрезке стал заделом для будущей победы. Пилоты из группы впереди один за другим остановились раньше Ландо, который в итоге пересидел всех лидеров, включая Ферстаппена, и заехал за свежей резиной в максимально удачный момент – под машиной безопасности на 29 круге (практически аккурат в середине дистанции).

О выезде сэйфти-кара было объявлено в тот самый момент, когда Ландо пересекал финишную линию, опережая Ферстаппена более чем на 11 секунд. В итоге автомобиль безопасности начал утрамбовывать пелотон прямо перед Максом, пока Норрис, следуя необходимой дельте, оторвался от него уже на 30 секунд. Заезд на пит-лейн вместе с остановкой в Майами занимает примерно 22 секунды, поэтому на трек будущий победитель вернулся все также в гордом одиночестве впереди остальных машин. Дирекция гонки приняла решение в пользу Ландо и обязала автомобиль безопасности пропустить всех вперед, а пилоту «Макларена» дать себя нагнать.

«Во-первых, была небольшая ошибка, когда Макса [Ферстаппена] подобрал сэйфти-кар, Ландо [Норрис] был не на трассе. То есть автомобиль подобрал не того гонщика, что позволило Норрису провести очень легкий пит-стоп и вернуться в круг впереди Ферстаппена. Но был ли это решающий момент гонки? Нет. Даже если бы машина безопасности не стала тормозить Ферстапенна, а подождала бы круг, у Норриса все равно оставался отрыв в 11 секунд. В Майами очень короткий пит-лейн и при появлении сэйфти-кара вам понадобилось бы 9 секунд, чтобы выехать впереди. У Норриса все равно остался бы запас в две секунды», – объяснил в традиционном разборе гонки для стриминга «Формулы-1» бывший пилот «Рено» и теперь аналитик Джолион Палмер.

Норрису оставалось лишь удержаться в лидерах на рестарте, чтобы одержать долгожданную победу. Новый комплект «харда» давал ему гарантированную возможность уехать от Ферстаппена на более старой резине, плохим сцеплением и «схватыванием» траектории машиной – Макс жаловался по радио на все сразу. Но вместо уверенного отрыва после возобновления гонки Ландо все же заставил фанатов понервничать.

Перед рестартом Норрис явно замешкался и въехал на прямую старт-финиш с висевшим на самом хвосте Ферстаппеном. Пользуясь слипстримом, лидер чемпионата пошел в атаку на «Макларен» по внешней, однако дистанции для обгона Максу уже не хватило. Норрис сохранил первое место и начал отрываться от Ферстаппена, к финишу увеличив отрыв от второго места до 7,7 секунд – причем Макс ни разу не сокращал отрыв и только последовательно отставал! Результат и показал, насколько автомобиль безопасности на самом деле сыграл роль в победе Норриса: ведь до гонки «Пирелли» (без учета самой остановки) рассчитывала потраченное время на визит на пит-лейн в 17 секунд в обычных условиях, и и в 9 секунд – за реальным или виртуальным сэйфти-каром.

Чистая победа по чистому темпу – особенно с учетом разницы в стартовых позцииях!

«Я пытался подобраться в первом повороте и потом тоже держаться рядом, но мне было ясно, что на «харде» у нас нет шансов. После этого я сфокусировался на собственной гонке и постарался довести ее до конца», – прокомментировал финальный отрезок Ферстаппен в микст-зоне после гонки.

Ферстаппен был просто медленнее «Макларена», хотя и подбил болид конусом

Причина, по которой Ферстаппен не смог, как обычно, набрать запредельный темп в гонке и догнать после рестарта Норриса, вероятно, крылась не только в шинах. На 22-м круге лидер неудачно срезал шикану и сбил конус, чему никто не придал особого значения. Чтобы маршалы могли убрать отлетевший столбик с трассы, на короткое время был объявлен режим виртуальной машины безопасности, а затем заезд продолжился в прежнем ключе.

Сразу после финиша Макс заявил, что не заметил никакой разницы после наезда на конус и темп после инцидента был также плох, как до него.

«Разница не чувствовалась, не знаю почему. Возможно повреждение уже было. Я не знаю. В смысле я ударился об эту штуку, но мой темп остался таким же».

С мнением подопечного не согласился шеф чемпионов Кристиан Хорнер. По его данным болид Ферстаппена получил от безобидного столкновения серьезное повреждение днища, заметно сказавшееся на скорости RB20.

«Не думаю, что у нас был отличный баланс весь уик-энд. По-видимому он [Ферстаппен] ударился в столбик в районе 20-го круга и это нанесло довольно большое повреждение нижней части машины. [Повреждена] была значительная площадь в левой задней части днища», – объяснил степень поломки Хорнер.

На трассе это вылилось в то, что Ферстаппен каждый круг проигрывал Норрису в первом повороте две с половиной десятых секунды, если верить «Ред Булл», в то время как во втором и третьем секторе оба шли вровень.

Правда, у эксперта «Формулы-1» Джолиона Палмера сложилось собственное и вполне аргументированное мнение на этот счет.

«В «Ред Булл» заявили, что у них было повреждение на машине Ферстаппена сзади слева, что они увидели дыру в днище, которая была сравнительно небольшой. Если пересмотреть повтор, то после того как машина сбивает столбик и падает вниз, основание конуса удара в задний краешек «Ред Булл». И это наносит небольшое повреждение днищу [болида] Ферстаппена.»

«Но насколько серьезным было это [повреждение]? Я не уверен, что настолько, чтобы изменить гонку. Вот график, который показывает анализом темпа Норриса на стинтах. Ландо, у которого на графике жирная оранжевая линия, остается самым быстрым на треке. Но после того как Ферстаппен на 22-м круге задевает конус (вторая желтая линия – прим. Sports), он не особо теряет в темпе. Ему удается сохранить темп очень близкий к тому, что был у него до удара об столбик. Макс сказал, что в тот момент не заметил разницы. Поэтому, если там и было повреждение, то я бы не счел его настолько значительным, чтобы уничтожить его гонку. У Норриса была скорость в чистом воздухе и он оставался быстрейшим до конуса и после него».

Но мог бы Ландо с таким темпом сражаться за первое место и без вмешательства машины безопасности? Победитель Гран-при Майами высказался по этому поводу скептически.

«Было бы тяжело. Мне пришлось бы обгонять две «Феррари», «Ред Булл», Оскара [Пиастри]. Оскар очень здорово выступал, снимаю перед ним шляпу».

Очень вероятно, без аварии Сарджента, Ферстаппена обошел бы именно юный напарник Ландо. Причем Пиастри сделал бы это непосредственно на трассе, а не в боксах. Еще до собственного пит-стопа он легко разобрался с Леклером и Сайнсом, а выйдя на второе место не отпускал трехкратного чемпиона мира дольше чем на 4 секунды (именно пытаясь увеличить отрыв от Пиастри, Макс допустил ошибку с наездом на конус). Увы, после сэйфти-кара, уплотнившего пелотон Оскару пришлось отбиваться от Сайнса: австралийский талант стер шины на двух жестких торможениях, подломил переднее антикрыло в столкновении с «Феррари» и после долгой остановки в боксах свалился в самый подвал. В итоге только 13-е место – времени на прорыв элементарно не хватило.

Однако совершенно ясно одно: «Ред Булл» совершенно не попал в настройки на этот уик-энд, и Ферстаппену пришлось работать активнее обычного. В условиях давления робот Макс лично засбоил и не смог отрываться, а контакт с конусом добил шансы на сражение за победу. С чемпионов пока слетел абсолютно доминирующий флер. Норрис же по-чемпионски и безошибочно проехал ровно когда надо – наконец-то.

Мнение соперников и прессы: все считают победу заслуженной и не могут нарадоваться за Ландо

Спекуляции вокруг роли сэйфти-кара в первой победе Ландо Норриса резче других пресек главный проигравший этапа – Макс Ферстаппен. На послегоночной пресс-конференции Макс высмеял скептиков и любителей сослагательного наклонения.

«Всегда эти «если», «если», «если», так ведь? Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой. Так что да. Это гонки. Порой для тебя это срабатывает, порой нет. Я очень рад уступить сегодня Ландо. Он определенно этого заслуживает. В конце он был быстрее на целые мили. Поэтому это прекрасно. Знаете, выиграть свою первую гонку, как мне кажется, всегда довольно волнительно. Это возвращает тебя в те дни, когда ты стремился в «Формулу-1», а потом мечтал попасть на подиум и еще позже на верхнюю ступень. Конечно, я не очень рад своему дню, но следует ценить и уважать, то что сегодня сделал Ландо, и я очень счастлив за него».

В интервью за соперника и друга также порадовались Шарль Леклер, бывшие напарники Норриса по «Макларену» Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо, нынешний сосед по гаражу Оскар Пиастри и самый титулованный британец «Ф-1» Льюис Хэмилтон.

«Огромные поздравления Ландо. Я выиграл свой первой Гран-при в «Макларене» и знаю насколько это особенно. Очень, очень рад за них. Они все – моя семья. Конечно, мне не пришлось ждать первой победы также долго, но это все равно было неповторимо. Ни одну победу я не ценю также сильно, как первую».

Восхищение долгожданным триумфом царило и в профильных медиа. Один из главных специалистов по «Формуле-1» в англоязычной прессе Марк Хьюз в своем обзоре гонки для издания The Race связал успех с «элементом везения», но вместе с тем назвал выступление Норриса «ошеломительным». В свою очередь мегавторитетный экс-дизайнер «Джордана» и «Ягуара» Гари Андерсон отметил заслуженность победы, несмотря на возможную ошибку стюардов с процедурой выпуска сэйфти-кара.

«Всегда трудно угадать, что могло бы случиться, если бы «событие Икс» произошло или не произошло. В реальности случилось то, что «Макларены» не уступали по скорости никому из участников гонки, и, честно говоря, мы могли бы увидеть на подиуме двух его гонщиков. Но это у «Макларена» еще впереди. Впечатляет, что когда они обновляют машину, изменения работают, а это значит, что команда в состоянии бросить вызов «серьезным парням» на большинстве трасс. Выиграл ли Норрис из-за ошибки ФИА с выпуском машины безопасности после того, как столкнулись Сарджент и Магнуссен? Возможно, но «Макларен» долго продержался на первом отрезке и открыл для себя эту возможность. Думаю, о гонке нужно судить по рестарту. После ухода сэйфти-кара оставалось около 25 кругов и Норрис оторвался от «Ред Булл» Ферстаппена на семь секунд. Такого не происходило уже давно».

О мощнейшем прогрессе всей команды говорили в том числе боссы конкурентов.

«Я хочу поздравить Ландо [Норриса], Зака [Брауна], Андреа [Стеллу] и вообще всю команду «Макларен». Ведь посмотрите на прошлогодний результат – в Майами они были на 16-м и 19-м месте. По сравнению с прошлым летом они сделали огромный шаг вперед. И они победили в честной и справедливой борьбе, и сделали это с двигателем «Мерседес». И для нас это тоже очень важно – видеть, что вы можете сделать шаг вперед, если подготовите правильные новинки и правильно поработаете с машиной», – присоединился к поздравлениям Тото Вольфф.

«Легко рассуждать о везении с машиной безопасности, но все тоньше, – написал в колонке на Sky Sports бывший пилот и нынешний голос международного вещания Мартин Брандл. – [После пит-стопов соперников] у Норриса был гигантский темп на обновленном «Макларене», как и у его напарника Оскара Пиастри, на чью сестринскую машину установили некоторые из новых деталей – он изначально ехал на втором месте и держал Ферстаппена вполне в поле зрения, а обе «Феррари» – позади.

«Макларен», создавая свою «удачу», смог ехать дольше и быстрее, и в итоге появился шанс на пит-стоп в режиме сэйфти-кара. Когда машина безопасности наконец забрала нового лидера, Ландо совершил единственную ошибку за день на рестарте. Ему нужно было либо стартовать на апексе фактически последнего 17-го поворота, либо медленно проехать к старт-финишной черте и затем нажать на газ, поскольку отрезок до первой зоны торможения там короткий. Вместо этого он исполнил что-то среднее, и Ферстаппен сразу попытался с ним потолкаться – была плотная борьба за то, кто станет лидером на выезде из первого поворота. Норрис затормозил поздно, едва удержал болид на треке, а затем продемонстрировал невероятно уверенный пилотаж и выиграл с отрывом в 7,6 секунды в конце 57 круга. Команда посчитала, что темпа хватало для победы без машины безопасности, но, конечно, мы никогда это не узнаем».

«Проблема в «Формуле-1» в том, что в какие-то уик-энды ты все делаешь идеально, пилотируешь на максимуме и, наверное, являешься сильнейшим гонщиком этапа, а в итоге финишируешь пятым, четвертым, третьим или вторым и не попадаешь в заголовки, так как это не победа, – отметил Сайнс. – А в другие уик-энды, возможно, ты не выдаешь свой максимальный уровень, однако в «Ф-1» свою роль играет фактор удачи. Она была на стороне Ландо, и он выиграл гонку.

Но он пилотировал как победитель много, много гонок подряд и как раз заслужил эту победу. Везение, невезение, без разницы. Он победитель гонки, и к этому давно шло, людям просто надо такое принять. Если у тебя нет лучшей машины, иногда нужна удача».

«Я очень рад за Ландо, – высказался Алонсо. – После стольких подиумов он наконец одержал свою первую победу. Надеюсь, он навсегда запомнит этот победный день. И я думаю, что это лишь первая его победа из многих. Он отличный парень и очень талантливый гонщик. Мы хорошо друг друга знаем, потому что вместе участвовали в гонке «24 часа Дайтоны» еще в 2019 году. Он тогда был еще тест-пилотом «Макларена». А также мы оба живем в Монте-Карло и почти каждый день видимся на улице. Надеюсь, Ландо и правда запомнит этот день, потому что порой хорошие выступления забываются, ты постоянно сосредоточен на подготовке к следующей гонке. В любом случае, я очень рад и за него, и за «Макларен».

«Я очень им горжусь, – порадовался и чемпион 2009-го Дженсон Баттон. – Этого давно ждали. Когда ты выступаешь в «Формуле-1» и не побеждаешь, это кажется вечностью. Была пара возможностей, тогда все сложилось не в его пользу, и очень приятно видеть его на вершине. Память о таком остается с тобой навсегда. И тебе все равно нужен болид, чтобы вновь достичь этого. Мне понадобилось три года [чтобы победить во второй раз в «Ф-1»], надеюсь, ему потребуется меньше времени, чтобы выиграть вторую гонку. Однако его подход к гонкам не поменяется. Он уверен в себе, он очень мастеровитый пилот и командный игрок».

«Давно этого ждали – наверное, все так говорят! – высказался отец Ландо Адам. – Потрясающе, после 110 [Гран-при], но я разобрался – наверное, я был примерно на 900 гонках за последние 16 лет. Прошло много времени, однако мы добрались. Это прекрасно, и только что отец Льюиса [Хэмилтона] прислал мне сообщение».

«Это невероятно. Не знаю, что мне сказать, просто хочу улыбаться до конца дня. Потрясающее чувство, видеть, как все вокруг аплодируют и радуются, видеть всю команду, настолько счастливой. Сегодня оправдались все моменты, которые мы пережили вместе, все взлеты и падения. Сегодня перекрыло все, что было на нашем долгом пути. Поэтому [я чувствую] только счастье и хочу делиться счастьем со всей моей командой. Не знаю сложно описать, что это за чувство и на что оно похоже, ощущаю себя опустошенным и счастливым. Сегодня был мой день!», – не мог найти слов после финиша главный виновник торжества.

А перечисляя всех, кому он благодарен за поддержку, Норрис сделал трогательное признание о бывшем спортивном директоре «Макларена» Жиле де Ферране , скончавшемся в конце прошлого года.

«И [я также благодарен] Жилю! В Бразилии в прошлом году Жиль сказал, что я выиграю через год или два. И хотя я вызывал сомнения у многих людей, включая себя самого, я поверил ему. И он сказал правду, потому что верил в меня. Такое не забывается».

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Chris Graythen