Ферстаппен теперь точно уйдет из «Ред Булл»? Вот что думают в «Ф-1» – и первый ответ самого чемпиона

От «ждем в «Мерседесе» до «Макс слишком умен для ухода».

Свершилось – все-таки главный инженер «Ред Булл» Эдриан Ньюи, приложивший руку ко всем победным и чемпионским болидам команды в «Ф-1», официально подтвердил уход – в следующем году. Нынешнюю машину RB20 он еще помог разрабатывать и настраивать, но RB21 уже точно начнут без него – хоть и явно по наследию его идей, влияния и вклада (ведь 2025-й – последний год нынешнего регламента, и ни одна команда не станет перемалывать технику с нуля).

А ведь именно Эдриан 19 лет подряд помогал строить техштаб и всю команду «Ред Булл». Именно с его приходом шеф организации Кристиан Хорнер связывал момент восхождения – когда все в паддоке поняли, что в «Ф-1» пришла новая сила, и туда стоит идти.

Потому неудивительно, что после официального подтверждения расставания усилились разговоры о потенциальном развале того, что в американских лигах вроде НБА или НФЛ принято называть «династией». Ведь еще раньше из «Ред Булл» ушли топовые спецы Дэн Фэллоуз и Роб Маршалл, много просто высокопоставленных спецов по аэродинамике (все – к восходящим конкурентам вроде «Макларена» и «Астон Мартин») а также главный механик и бывший №1 болида Ферстаппена (его перехватила будущая «Ауди»).

С самого начала года ходят слухи и о потенциальном уходе самого Макса – из-за битвы за власть в «Ред Булл» на фоне скандала с домогательствами и неподобающим поведением Хорнера. Доходило даже до прямых угроз вроде «я не смогу продолжать без Гельмута Марко», а главным претендентом на трехкратного чемпиона мира считается «Мерседес».

В немецкой команде как раз освободилось место после скандального перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025-м, и «трехлучевые» могут закрыть гештальт с Ферстаппеном. В самом начале карьеры Макса они его упустили из-за невозможности сразу предложить место в «Ф-1», и отец Йос направил юного нидерландца в программу «Ред Булл» – посадил в «Торо Россо» сразу в 17 лет. Правда, с тех пор между сторонами случилась история военного антагонизма 2021-го, но она больше не мешает!

«В прошлом, еще до «Ред Булл», у нас были переговоры с «Мерседесом», – комментировал чемпион. – Мне сказали, что нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться успеха. Теперь, полагаю, я все продемонстрировал.

Несколько лет назад было чуть больше трений между нами и «Мерседесом». Но все можно простить и забыть. Это относится к обеим сторонам. Но это не означает, что я должен куда-то уходить. В конечном счете у «Мерседеса» прямо сейчас не быстрейшая машина, она в любом случае у «Ред Булл».

«Макс, Йос и я поговорили, высказали друг другу свою точку зрения, – рассказал Тото Вольфф. – Мы всегда уважали друг друга, и у нас с Йосом одинаковое чувство юмора. А главное, мы оба не любим всякую чушь.

Йос знает о гонках больше, чем я, и Макс. тоже А я, возможно, знаю немного больше об управлении. Оглядываясь на весь тот год, становится ясно, что я пару ошибок. Я не могу вернуть время назад, но если они посмотрят на ситуацию с моей стороны, то поймут, что я всегда защищаю и буду защищать своего гонщика».

В итоге перед Гран-при Майами появились слухи о грядущей встрече обоих Ферстаппенов и их менеджера Раймонда Вермюлена со всеми акционерами команды – и Вольффом, и СЕО «Мерседеса» Олой Каллениусом, и владельцем британского нефтехимического гиганта INOES Джеймсом Рэтклиффом. Якобы действующий чемпион с семьей хотел понять, в каком состоянии находится команда относительно следующего года и как проходит подготовка к переходу на новый моторный регламент 2026-го – ведь через сезон «Ф-1» ждет самая грандиозная смена правил за всю историю.

Потому и уход Ньюи так важен – неспроста Ферстаппены постоянно подчеркивали важность сохранения мира и нынешнего положения в команде!

«У Макса быстрая машина, но при этом нужно думать и о сезона-2026 [и смене технического регламента], – комментировал его отец. – Так что сейчас мы просто хотим, чтобы все шло своим чередом. Мы сохраняем спокойствие, а там посмотрим, что случится в дальнейшем

Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале этого года. Для внутреннего спокойствия в коллективе необходимо, чтобы ключевые сотрудники оставались в команде. Сейчас этого не происходит. Ньюи уходит, в начале года также казалось, что Гельмута Марко могут отправить в отставку. Для будущего команды это не очень хорошая ситуация».

«Я всегда говорил, что самое главное – работать вместе, как одна команда, чтобы сохранялся мир, – уточнял Макс. – Все в нашей команде согласились. Так что я надеюсь, все так и будет. Важно, чтобы в команде была спокойная обстановка, чтобы мы могли сосредоточиться на гонках и производительности болида. И именно так и мы стремимся действовать».

Но не похоже, чтобы в итоге все так и сложилось. Иначе вряд ли главный инженер вдруг все-таки посреди сезона отправился в неизвестность после срочного разрыва недавно подписанного контракта.

«Уход Ньюи важен по трем причинам, – кратко резюмировал в колонке для Unibet двукратный чемпион мира Мира Хаккинен. – Первое – влияние на команду: если ключевые сотрудники последуют за ним, будь то из-за внутриполитических игр или из-за новости о переходе Эдриана куда-то еще, например, в «Феррари».

Второй вопрос: дестабилизируют ли команду данные события. Когда теряешь капитана, надо немедленно найти человека, который заполнит этот пробел, иначе начнется путаница.

Наконец, предстоит увидеть, как это повлияет на чемпиона мира Макса Ферстаппена. Хотя текущая машина не станет менее эффективной, а следующая, вероятно, будет развитием нынешней, болид-2026 создадут под совершенно другой регламент. Эдриан начнет задумываться о концепции, но не сможет ее закончить или реализовать. Больше тревоги у Макса вызовет перспектива работы Эдриана в другой команде уже через год.

В «Мерседесе» есть вакансия из-за ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Макс понимает, что босс Тото Вольфф полон решимости вернуться на вершину «Формулы-1» с командой, работающей под стабильным техническим руководством Джеймса Эллисона».

Так что же, теперь Ферстаппен точно уйдет в «Мерседес»? Что же про это думают остальные в «Ф-1»?

Близкие к семье, соотечественники, инсайдеры из паддока: переход неизбежен

«Вопрос лишь в том, случится это в следующем году или сезоном позже, однако, на мой взгляд, он точно хочет уйти.

Команду покидают инженеры, которые хотят уйти с Эдрианом Ньюи. Настрой в коллективе уже не тот, который хотел видеть Дитрих Матешиц. Очень жаль, печально, что такое происходит. Весьма разочаровывающе, что все рушится из-за людей, которым Матешиц дал шанс, хотя на самом деле они просто сотрудники – это невероятно. У меня нет слов», – высказался Ральф Шумахер – брат Михаэля, близкого друга Йоса, между прочим. Ферстаппены и Шумахеры нередко проводили время вместе – а Михаэль даже был для Макса просто «дядя Миши» !

«Ходят слухи об серьезном отставании [«Ред Булл»] по силовой установке, и Ферстаппен просто слишком боится оказаться не в том месте в 2026, 2027 и 2028 годах, – высказался эксперт нидерландского Viaplay (где Макс – главный амбассадор и лицо) и гонщик Том Коронель. – В «Мерседесе»] он стал бы послом [автоконцерна], что несколько отличается от роли лица производителя энергетиков. Кроме этого, надо подумать о будущем. Все сходится.

Он возьмет ближайшие два титула, а в 2026-м сядет в эту серебряную штуку. С трудом могу представить что-то другое.

Я вижу, что фактор задора ушел, Макс просто делает свое дело. Он уже не получает удовольствия в «Ред Булл», что видно по всему – на этот фактор я обращаю основное внимание».

«Форд» не справится. Сейчас кажется, не хватает запаса мощности, – высказывался бывщий пилот программы «Ред Булл» и комментатор нидерландской Ziggo Sport Totaal (Ферстаппен представлял ее до Viaplay) Роберт Дорнбос. –«Мерседес» как заводская команда имеет преимущество. Он способен вложить в двигатели сколько захочет. И при таком раскладе вы захотите оказаться в заводской команде».

«Картина проста: Ферстаппен не хочет оставаться, если Хорнер сохранит пост босса и власть, – писал один из самых осведомленных журналистов паддока Адам Купер. – Ключевой причиной помимо внутрикомандных трений, стали бы сомнения в способности компании создать конкурентоспособный двигатель в 2026 году. Очевидно, что для новичков Red Bull Powertrains / «Форд» и «Ауди» это куда более тяжелая задача, чем для текущих поставщиков.

Ферстаппен в 2024-м сильно отличается от того парня, подписавшего долгосрочный контракт 2 года назад – он очень повзрослел и закрепился в роли лидера мнений как чемпион мира. Он не боится честно высказываться о своих опасениях насчет календаря и вообще о любых сомнительных новациях серии. Также он многократно говорил об огромном давлении, нежелания просто торчать здесь еще 10 лет без цели при отсутствии других интересов к достижению – ведь титулы он уже взял. Потому с таким набором внутреннего напряжения в «Ред Булл» и неопределенности с мотором он, вероятно, вновь пересмотрит приверженность сделке – и не исключен выбор стороннего варианта для перезагрузки мотивации».

«Думаю, Макс был в ярости от ухода Ньюи, – высказался другой комментатор – уже со Sky Sports F1 -- и бывший пилот «Ф-1» Херберт. – Его отец предсказывал, что «Ред Булл» может взорваться. Хочет ли Макс участвовать в этом? Точно нет. Единственный вариант, который у него реально есть, это «Мерседес». Он может даже пожертвовать следующим годом, сделав ставку на 2026-й и новый регламент».

«Я был бы только за, – высказался потенциальный напарник Макса в «Мерседесе» Джордж Расселл. – Я верю в себя – и именно вера нужна вам для того, чтобы бороться с лучшими, когда вы находитесь за рулем одинаковых болидом, и показывать все, на что вы способны.

Я хочу бороться с лучшими – так что буду рад, если это случится. Тото Вольффу не нужно спрашивать моего мнения – я ясно дал понять, что буду рад выступать с любым напарником. Каждая команда будет стараться воспользоваться шансом подписать такого гонщика, как Макс Ферстаппен.

Для «Мерседеса» же речь идет о долгосрочном проекте, в 2026 году нас ждут очень серьезные изменения технического регламента, так что для команды важна гармония при переходе между 2025 и 2026 годом. Хотя в конечном счете все сводится к работе 2000 человек – которые трудятся над созданием нового двигателя, нового шасси, новых видов топлива. Именно их работа в конечном итоге принесет наибольшую пользу. Но если у вас есть шанс подписать Макса Ферстаппена, то какая команда от него бы отказалась?»

Рационализаторы со стороны: спортивных причин нет, Макс слишком умен

«Он слишком умен для этого. Что он выиграет? Уйти куда? Было бы глупо уйти. Я считаю, нет места, где он получит в точности тот же сервис, что в «Ред Булл», – отметил бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстоун. – Ведь можно задаться вопросом: «Почему «Мерседес» должен получить большое преимущество?»Там тратят деньги, «Ред Булл» тратит деньги. Он хорошо знает «Ред Булл» и точно понимает, что команда делает, а что нет.

Совершил бы он переход, чтобы доказать что-то людям, которые считают, что дело не в нем, а в фантастическом болиде? Может, и совершил бы. Это другая сторона медали. Но куда бы он пошел? Я предполагаю, что в таком случае «Мерседес» стал бы очевидным выбором».

«В«Мерседесе» хотят все-таки найти способ переманить Макса Ферстаппена. Он с очень высокой долей вероятности не покинет «Ред Булл», пока сам не увидит, какова будет ситуация с двигателями в 2026 году», – отрезал один из самых осведомленных журналистов паддока Джо Сэйвард.

«Учитывая нынешнее положение – он в лучшей команде и лучшей машине, на вершине мира – глупо переходить в другую команду. В «Ред Булл» у него хорошая зарплата, в «Мерседесе», возможно, будет такая же или даже больше, так что кто знает», – высказался бывший пилот «Ф-1» Джанкарло Физикелла.

«Разумеется, в данный момент ситуация нестабильная, но я считаю, что со спортивной точки зрения у него нет причин думать о других командах», – не менее коротко и акцентировано комментировал и бывший пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель, имевший опыт ухода в статусе четырехкратного.

Разве «Ред Булл» отпустит Ферстаппена с контрактом?

Казалось бы, о чем вообще разговор – у Макса контракт до 2028-го с наивысшей в данный момент зарплатой в «Ф-1» в $55 млн с учетом бонусов и оплат корпоративных машин и суперлицензий (по обоим пунктам набегает еще по паре миллионов в год). Желающим высвободить чемпиона от такого соглашения придется выложить пару бюджетов команды-середняка!

Но ведь и у Ньюи новое соглашение истекало только после конца 2025-го, однако его отпустили-таки сильно заранее. Как же так?

Просто в «Ред Булл» действительно царит редкое внутреннее уважение к главным творцам побед – к ним в самом деле прислушиваются и не будут удерживать в случае явного желания разрыва.

«У нас хорошие отношения с Максом, и мы прислушиваемся к его словам – к тому, что он говорит, – пояснял Хорнер. – Но команда всегда будет принимать те решения, которые будет считать правильными именно для самой команды – будь то решение, касающееся стратегии, или ситуации в гонке, или будущего команды, или вопроса выбора двигателя или спонсора. Команда всегда будет делать то, что будет считать правильным для нее. В команде каждый играет свою роль, какой бы она ни была. Никто не может быть важнее всей команды. В нее входят более 1400 человек из разных подразделений, где каждый играет свою роль – от тех, кто внизу, до тех, кто наверху. Без них нельзя добиться того темпа, что у нас сейчас.

Никогда не говори «никогда». Если гонщик не хочет находиться где-то, он уходит.

Однако я не вижу никаких причин, почему кто-либо захочет покинуть эту команду. На мой взгляд, он пользуется большой поддержкой и выдает прекрасные выступления за рулем отличной машины.

Как и в жизни в целом, невозможно удерживать человека просто из-за кусочка бумаги. Если кто-то не хочет оставаться в команде, мы не будем удерживать его против воли. Неважно, речь об операторе оборудования, конструкторе или специалисте поддержки. Это касается всего бизнеса.

Работа в команде подразумевает целеустремленность и страсть. И у Макса они есть. Мы это видим. Он здесь с 18 лет, и я не сомневаюсь в его целеустремленности и страсти».

А что сам Ферстаппен? Пока все отрицает, а деньги – не главное

Перед Гран-при Майами, конечно, медиа не могли не запытать вечно прямого и открытого трехкратного чемпиона мира вопросами о переговорах, потенциальном трансфере и восприятии развода с главным гением современной «Ф-1».

И узнали много нового! Например, теперь Ферстаппен больше не выкладывает все в любой микрофон, верит в техштаб и думает только об одном – быстрейшей машине:

«Разумеется, Эдриан был невероятно важен, однако со временем его роль немного изменилась. Думаю, многие не понимают, чем он на самом деле занимался. Не говорю, что он ничего не делал, но его роль изменилась. В команде появилось много хороших специалистов, они укрепили все подразделение.

Естественно, я бы предпочел, чтобы он остался, потому что всегда можно полагаться на его опыт. И он отличный человек при общении.

Но я также по-настоящему верю в силу технической команды помимо Эдриана. В последние годы она это показала таким конкурентоспособным болидом.

Со стороны перемена выглядит очень драматичной, но, если знать, что на самом деле происходит внутри команды, все не так драматично, как кажется.

Мне не нужно никого убеждать. Я ему это написал: если считаешь, что это правильное решение для тебя и твоей семьи, тебе нужен новый вызов или что-то такое, надо это сделать.

В конечном счете «Ф-1» это бассейн с акулами, все думают о себе. Я это знаю, я не тупой. Так что я его не виню. Если кто-то хочет уйти, то уходит и преследует другие цели в жизни – это абсолютно нормально.

Не могу отрицать: я предпочел бы, чтобы он остался – просто из-за человеческих качеств, его знаний и того, что он может потенциально привнести в другую команду, если он захочет к кому-то присоединиться. Тем не менее, я верю в то, что наши специалисты невероятно хороши в своей работе.

Слухи о потенциальной зарплате в 150 млн в «Мерседесе»? Деньги не сыграют решающей роли при переходе куда-то. 250 млн? Я и так доволен своей зарплатой. Важна скорость. Я понимаю, что буду сердиться на себя, если стану ехать на пятом или шестом местах. В конечном счете все решает скорость. Все это знают. Тото тоже это знает.

Все это есть, и это ровно то, что мне нужно, понимаете? Когда у вас есть такая машина, намного проще принимать правильные решения. И пока меня устраивает атмосфера, и пока наша машина остается самой быстрой, то для меня все просто и понятно».

Сейчас я пока не слишком много думаю о регламенте на 2026-й. Столько всего происходит в этом году, и я хочу выступать хорошо. В следующем сезоне тоже – есть отличные шансы здорово себя проявить. В этом плане до 2026-го еще достаточно далеко».

Пока же главный вопрос и главное противоречие – насколько Макс и Ферстаппены действительно верят в «Ред Булл» в смысле 2026-го. Ведь хоть Ньюи и не поможет с болидом на 2025-й, но в последний год старого регламента RB20 перейдет с приблизительно теми же возможностями – то есть явно окажется среди быстрейших. А вопрос 2026-го – действительно теперь вопрос полного доверия техштабу команды без Ньюи и запущенному по инициативе Хорнера и покойного Дитриха Матешица собственного моторного подразделения. И старые знания «Хонды» уже не помогут, как и новые знания «Форда» – только американские инвестиции, инженеры и стендовые мощности.

Однако «Ред Булл» пока не выражает паники. Хорнер ее не выражает. И даже Макс сам демонстрирует уверенность в прессе – но уже с оговорками «больше не говорю, что думаю, это не принесет пользы мне и команде» и без отрицания факта переговоров с «Мерседесом» и предложения большой зарплаты.

Зато отец и близкие (как минимум Ральфа Шумахер) уже обеспокоены.

Кому больше верите?

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Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Rudy Carezzevoli, Clive Mason, Clive Rose, Bryn Lennon, Mark Thompson