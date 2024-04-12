«Просто не могу остановиться». Алонсо остался в «Астон Мартин» – кажется, навечно

В «Ф-1» – пока не уйдет сам, у британской марки – пока не выгонят.

До 11 апреля двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо считался самым горячим лотом кипящего рынка гонщиков : единственный топ-пилот в мегаформе с истекающим контрактом смотрел по сторонам на освобожденное место в «Мерседесе» и варианты в «Ред Булл» параллельно с переговорами о продлении в продолжающем восхождение и экстренное развитие в заводского монстра «Астон Мартин». Последний зеленый домашний вариант победил: №14 ушел с трансферных радаров монументальным релизом:

«Я здесь, чтобы остаться».

Алонсо и «Астон Мартин» сохранили альянс – и это грандиозно, ведь уход Фернандо подбил бы перспективу появления новой большой силы в «Ф-1» и резко снизил бы конкуренцию в битвах за подиум: его напарник Ланс Стролл пока едва мечтает о топ-10, а любой сменщик чемпиона вряд ли сумел сходу так же мощно конкурировать с «Макларенами», «Феррари» и «Мерседесами» хотя бы из-за стадии адаптации.

«Фантастическая новость, – резюмировал шеф «Астон Мартин» Майк Крак. – За последние 18 месяцев мы выстроили прочные отношения и разделяем одно стремление – привести проект к успеху.

В последние месяцы мы находились в постоянном диалоге, и Фернандо остался верен своему слову: когда он решил, что продолжит гоняться, то в первую очередь начал переговоры с нами. Фернандо продемонстрировал, что верит в нас, а мы верим в него.

Фернандо голоден до успеха, пилотирует и физически готов как никогда, и он полностью посвятил себя тому, чтобы сделать «Астон Мартин» конкурентоспособной силой.

Это многолетнее соглашение приведет нас в 2026-й, когда мы начнем моторное партнерство с «Хондой». Мы с нетерпением ждем, когда сможем создать новое невероятные воспоминания и достичь новых успехов вместе».

Так что ура! И кого волнует, что ему в июле исполнится уже 43 года?

«Возраст – это всего лишь цифра в паспорте, – заметил сам Алонсо. – Если точнее, то свой возраст я даже считаю своим преимуществом. Например – в сезоне-2022 «Формула-1» перешла на низкопрофильные шины. А я уже знал об этих шинах все, изучил их вдоль и поперек – потому что ранее работал с такими шинами в гонках спорткаров.

И поведение этих шин в «Формуле-1» было в точности таким же, что и в спорткарах. И пока большинство гонщиков открывало для себя что-то новое, стараясь адаптироваться, для меня в этом ничего нового не было. И это хорошо.

Вероятно, с возрастом возникает всего одна по-настоящему актуальная проблема – речь о необходимости в принципе интенсивно готовиться и тренироваться к сезону «Формулы-1». Ты должен понимать, что проведешь в разъездах 300 дней. И должен организовать свою жизнь таким образом, чтобы полностью посвятить себя спорту

Я очень благодарен Лоренсу [Строллу, владельцу команды и завода «Астон Мартин»], Мартину [Уитмаршу, главе технологического отдела «Астон Мартин»] и Майку за доверие, и рад видеть, чего еще мы можем достичь вместе с Лансом. Это только начало проекта, и я горжусь тем, что являюсь его частью. Я в лучшей физической форме и все еще голоден до побед. Отдам все силы, пока мы продолжаем наш путь к превращению «Астон Мартин» в чемпиона мира».

Почему все же не «Мерседес» и не «Ред Булл»?

Первым и главным вариантом Алонсо всегда оставался «Астон Мартин» – здесь у него шикарные условия и возможности полностью сосредоточиться на гонках. Даже позволительно сократить время работы со спонсорами ради концентрации на подготовке – взамен чемпион просто расшаркивается перед Aramco и «Хондой» в пресс-релизах, и его обязательства считаются закрытыми. Редкое дело в современной «Ф-1» касательно настолько популярного и медийного гонщика!

Также другие команды не так уж активно стремились заполучить испанца: по инсайдам одного из главных технических экспертов и колумнистов официального сайта «Ф-1», до предметного предложения «Ред Булл» на самом деле даже не дошло . «Мерседес» же, похоже, сейчас пока больше активнее раздумывает над перспективой подъема юниора Андреа Кими Антонелли из «Ф-2» и еще хочет подождать .

В итоге Алонсо и выбрал место, где его точно хотели видеть!

«Я ощущал себя наиболее желаемым в «Астон Мартин», – объяснил Фернандо. – Остальные обсуждения выдались совсем легкими. Может, для них потребовалось бы больше времени, в том время как в «Астон Мартин» сразу присутствовала твердая воля к стремлению работать вместе – и у меня была такая же.

Входить в переговоры – нормально, нужно же балансироваться немного, понимать, что происходит на рынке, нужно слушать всех остальных тоже. Это обычная процедура. Я думаю, это честно: выслушивать все предложения и смотреть, как двигается рынок».

Как только я со всем определился, то поговорил с «Астон Мартин» – и все прошло просто. Мы оба хотим одно и того же. Я хочу продолжать с ними, они хотели сохранить меня. Я чувствую здесь себя как дома. И это чувство лояльности я тоже хотел передать команде».

Но, конечно, фактор скорости болида, результатов и сохранения скорости болида относительно конкурентов по ходу сезона тоже играл роль – Алонсо явно не хотелось возвращаться на дно или в середину пелотона. Он желал подтверждения сохранения восходящего трека – или хотя бы удержания завоеванных позиций.

«Я хотел увидеть, как мы выступим, – подтвердит Фернандо. – Мы не начали с подиумов, но мы оказались очень близко к командам топ-4 – всем, кроме «Ред Булл.

Будут гонки, где мы окажемся еще быстрее, будут те, где мы окажемся позади, но в первых четырех гонках мы внедрили четыре обновления – по апгрейду на Гран-при. И это действительно приятно и воодушевляет.

Когда прогрессирует. В «Ф-1» прогресс никогда не выходит достаточно быстр, ведь «Ф-1» очень требовательна. Но 18 месяцев назад, 22 месяца назад, мы работали только на одном маленьком заводе – старой базе «Джордана», а теперь мы сокращаем отрыв на полсекунды от «Феррари», от «Мерседеса», от топ-команд.

Мы столько достигли за 18 месяцев – многое, наверное, «Ф-1» раньше и не видела – многие высоты за короткий промежуток времени. И я хотел, чтобы это стало только началом – это не могло быть таким концом для меня и «Астон Мартин».

Роспись в любви к «Ф-1» и гонкам – Алонсо искал подтверждений былой страсти, потому и тянул

Однако размышления насчет продления контракта не были связаны прежде всего именно с интересом конкурентов – Алонсо настаивает: ему действительно требовалось время, чтобы понять, действительно ли он вообще хочет продолжать жить жизнью пилота «Ф-1».

«Дело не в гонках. Глядя на календарь, я боялся, что он окажется слишком тяжким для меня. Так много обязанностей на предсезонке со всеми фотосессиями, презентациями машин, все эти вещи требуют многого от пилотов в общем и от меня в частности, особенно на нынешнем отрезке моей карьеры.

Вот я и сказал: «Дайте мне пройти через этот тяжкий период, через вызов маркетинга с медиа и всего такого, перемещений, смены часовых поясов и длительных перелетов. И если я почувствую, что больше не наслаждаюсь, лучше будет не гоняться дальше. А если я пройду через все это и сохраню любовь к гонкам, то я продолжу. Почему нет?» Это были главные вещи, которые я хотел прояснить для самого себя. «Ф-1» пожирает все твое время. Нужно жертвовать всем остальным ради гонок, и я хотел прояснить для себя, хочу ли все еще делать это.

Я ощутил, что люблю гонки так сильно, что просто не могу сейчас остановиться. Жертвы меньше, чем страсть, которую я получаю от гонок.

Я дышу «Ф-1», я живу «Ф-1», я тренируюсь, чтобы выдерживать «Ф-1», я ем, чтобы войти в форму для «Ф-1», и я не дошел до момента, когда я бы хотел поменять стиль жизни. Я люблю то, что делаю. Я не стал бы счастливее, сидя дома и глядя «Ф-1» по ТВ, потому что я все еще считаю, что должен быть здесь.

Наибольшим беспокойством насчет плохой стороны работы пилота для меня была и остается невозможность видеть семью и жить обычной жизнью, или завести собственную семью, такие вещи. Но здесь я сказал себе: окей, посмотрим на мои чувства год за годом, месяц за месяцем.

Я поговорил с семьей. Мы решили сделать несколько изменений в тех вещах, которых мне не хватает, или которые могут волновать меня насчет продолжения карьеры. Они теперь чаще будут приезжать на гонки. Все приедут в Майами теперь: мать, сестра и две моих племянницы».

Видимо, «Астон Мартин» теперь придется просто больше платить за перелеты и билеты для всей семьи испанца.

Новый контракт – минимум до 2026-го. Дальше – продолжение в «Ф-1», возможный переход в гонки на выносливость и амбассадорство

Фактически новая сделка накрепко привязывает испанца к «Астон Мартин» – он не уйдет, пока его будут держать в структуре. На любой роли!

«Для меня это проект жизни в каком-то смысле, это длиннейший контракт, что я когда-либо подписывал в своей карьере.

Он связывает меня с маркой на многие, многие годы. Посмотрим, в какой роли, посмотрим, сколько лет я буду пилотировать. Но даже после того, как я закончу гоняться – у меня более чем 25-летний опыт в «Формуле-1» плюс еще десять или 15 лет вне «Ф-1» – почти 40 лет автоспортивного опыта для команды, которая предоставила меня такую возможность на данном этапе карьеры.

Так что для меня это тоже очень привлекательно, я крайне мотивирован на ближайшие годы.

Подписываться на однолетний проект для меня не имело смыла. Не то чтобы у меня было однолетнее предложение где-то еще. Просто я очень четко дал понять в первых переговорах, что строительство чего-то нового – меня привлекает.

Участие в гонках при новом регламенте было обязательным пунктом для меня. Частично решение связано с тем, что «Астон Мартин» будет с «Хондой» в 2026-м и с Aramco, самым большим и лучшим партнером в мире.

Я виделся с людьми из «Хонды», не в Сузуке на Гран-при Японии, а несколько месяцев назад. Я очень люблю Японию за то, что они там делают.

Я считаю, что в целом в Японии другой уровень дисциплины и целеустремленности. И это касается «Хонды». Я также работал с «Тойотой» в чемпионате по гонкам на выносливость и хорошо знаком с такой дисциплиной.

Сезон-2026 – это шаг в неизвестность, безусловно. Но если я бы выбирал, то, мне кажется, выбрал бы наш проект, наш двигатель и нашу силовую установку. Во-первых, потому что «Хонда» доминирует в «Формуле-1», у нее очень и очень мощный мотор для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ныне «РБ» – Спортс). Во-вторых, будет новый регламент, новое топливо, а у компании есть все инструменты, необходимые для успеха.

«Хонда» – производитель с огромными успехами в «Формуле-1» – и не только в «Формуле-1», в мире автоспорта. Я всегда уважал эту компанию. В «Макларене» у нас не сработало, когда «Хонда» возвращалась в «Формулу-1», но сразу после этого там решили все проблемы и теперь доминируют. Это чемпионы мира последних лет, так что, думаю, уже есть очень прочная основа.

После опыта с «Макларен»-«Хондой» и «Индикаром» вновь есть возможность поработать вместе. Для меня это настоящее удовольствие».

Но что же будет после 2026-го? Тогда испанцу уже исполнится 45 лет. Команде тоже придется решать, захочет ли она продлевать невиданного суперветерана – или, может, настанет пора задуматься о смене стратегии и мыслях о будущем?

«Да, это правда, мне будет 45 лет и я буду гоняться, – признал реальность Фернандо. – Но у нас очень честные отношения с «Астон Мартин». Если однажды я перестану чувствовать мотивацию, почувствую потерю скорости или остроты – буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Может, я потерял тут и там», и мы найдем решения.

Очень трудно сказать, на самом деле, потому что я не могу предсказать, когда захочу уйти из «Ф-1» или из гонок. Пока я буду гоняться, я сделаю все возможное, чтобы выигрывать и быть конкурентоспособным с этой командой.

Но я почувствую то же самое, если мы сможем достичь великих вещей и успеха, даже если я не буду за рулем и смогу поддерживать все эти вещи в другой должности.

А еще у «Астон Мартин» есть проект гиперкара «Валькирия» на «Ле-Мане» – он начнется в следующем году. Так что кто знает, может, это тоже будет тот проект, с которым я как-то смогу помочь – за рулем или за пределами трека.

Я бы мечтал увидеть победы «Астон Мартин» в любой серии и в любом должности. Это поможет бренду, а я теперь чувствую себя его частью. Я чувствую себя частью команды «Ф-1», но в то же время и частью команды дорожных машин, и всех остальных. И мы все хотим лучшего для всего бренда».

На первый взгляд кажется, будто слова испанца звучат как обычная маркетинговая речь ради работодателя, но… Ведь правда – разве мог Лоренс Стролл найти лучшего посла для «Астон Мартин» в желании сделать из бренда британскую «Феррари» в смысле гоночной айдентики и успеха?

Кажется, Фернандо в самом деле теперь «зеленый» навеки. И сколько бы он ни откатал в «Ф-1» – может, и правда он сам будет решать, когда хватит, – дальше его ждет вот этот красавец-гиперкар, недавно приступивший к тестовой программе чемпионата мира по гонкам на выносливость для главного зачета.

А по связям с «Хондой» можно вернуться и на «Инди-500»… Лучшей сделки для комфортного бесконечного продолжения карьеры чистого гоночного маньяка Алонсо и быть не могло.

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Фото: Gettyimages.ru /Quinn Rooney, Mark Thompson, Lars Baron, Peter Fox