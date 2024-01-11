За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?

А есть те, кто не следил за Гран-при?

Вокруг «Формулы-1» уже пять десятилетий бродит миф – все (половина точно!) зрителей, гонщиков, механиков, инженеров и вообще всех визитеров паддока болеют за «Феррари» . Как говорил четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (после перехода в Скудерию), «вы болеете за «Феррари», даже если вы не знаете, что болеете за «Феррари».

Но насколько это правда? За кого же болели гонщики «Ф-1» в детстве? Неужели все поголовно за Скудерию и Михаэля Шумахера?

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – нет гоночного фаворита, есть футбольный

Действующий чемпион мира – сын бывшего пилота и напарника Михаэля по «Бенеттону» Йоса Ферстаппена, однако Макс не видит в Шумахере кумире. Для нынешнего трехкратного Красный барон – просто «Дядя Михаэль» .

В реальности же у Макса никогда не было кумиров: «Нет, никогда такого не было, никогда не считал кого-то образцом для подражания. Я и отца вижу как отца. Конечно, он многому меня научил – быть профессиональным пилотом, как вести себя и как понимать техническую сторону «Ф-1». Но я и его не вижу как кумира или идола, потому что он отец.

Что висело у меня на стене в комнате, где постеры? Карта мира. Все страны со столицами, когда мне было 8-9 лет».

Единственное, за что Ферстаппен-младший болеет с детства – нидерландский футбольный клуб «ПСВ» из Эйндховена.

Серхио Перес («Ред Булл») – нет гоночного фаворита, есть футбольный

У напарника Ферстаппена тот же подход к жизни – без кумиров: «У меня таких не было, я просто восхищался людьми, успешными и в работе, и в личной жизни».

Но все-таки жизнь в Мексике сказалась: тогда в Гвадалахаре не было гоночных кумиров, но все обожали футбольный клуб «Америка». Болел за него и Перес – и как раз в районе 10-летия будущего гонщика в локальный клуб приехала играть бывшая звезда «Интера», «Реала» и «Севильи» Иван Саморано.

«Я восхищался им, – рассказал Серхио. – Он играл под №11. И когда я занялся картингом, я сказал: тоже хочу №11. С тех пор всегда гоняюсь под №11. Даже у моего электронного адреса до сих пор есть часть с №11».

Шарль Леклер («Феррари») – Скудерия и Шумахер

Да, у лидера нынешней «Феррари», ее лица и автора всего современного образа и легенды не могло быть иного кумира. Только Михаэль, только алая команда.

И как-то раз Шарлю даже повезло встретиться с Красным бароном! В середине сезона 2000 года на трассе «Поль-Рикар» – гоночной столице Южной Франции с безграничным количеством конфигураций для всевозможных дисциплин.

«Я проводил тесты на картинговом треке, Михаэль тестировался на треке «Ф-1». Он подписал наши комбинезоны, поговорил с нами немного перед возвращением в боксы. Определенно особенный момент.

Это самый большой момент в моей памяти. Очень сложно вспомнить, о чем мы говорили, потому что я помню только как смотрел на его красное облачение, на него, как обычный ребенок тогда смотрел на Михаэля. Он был очень мил. Нам просто повезло, никого больше не было в паддоке. Он просто выбрал немного времени для нас».

Карлос Сайнс («Феррари») – Фернандо Алонсо

А напарник Леклера болел за свергателя Шумахера – причем тоже после личной встречи. Хотя отец №55 – чемпион мира по ралли и победитель «Дакара», но юный Карлос всегда смотрел только на «Ф-1» и заразился стремлением попасть в нее после судьбоносной встречи!

Когда мне исполнилось 9-10 лет, в «Ф-1» начал выигрывать гонки тот испанец по имени Фернандо Алонсо. Я встретил его в 2005-м на Гран-при Испании в Барселоне. По возвращении домой и сказал отцу: «Пап, однажды я хочу быть как Фернандо Алонсо».

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – Айртон Сенна

Семикратный чемпион «Формулы-1» не просто так постоянно возится с бразильскими флагами и облачается в костюмы в честь Волшебника , а Бразилия неспроста признала №44 почетным гражданином . Связь Льюиса с Айртоном идет с самого детства.

Обладатель семи титулов «Ф-1» рассказывал, что впервые увидел гонку Айртона Сенны в пять лет, и в тот же момент осознал: хочет стать таким же чемпионом, как он.

«Впервые посмотрел его гонки, когда мне было 4 года, с отцом. Лучшие детские воспоминания. У меня были все книги Сенны.

Бразилия всегда была местом, которое я любил и которым восхищался. Очевидно, что после Айртона меня естественным образом тянет к этой стране, но на протяжении всей моей жизни я встречаю все больше бразильской стойкости и узнаю больше о культуре, которая очень разнообразна», – говорил британец.

А еще сэр рыцарь и правда с самого картинга ездил в шлемах в раскраске под дизайн Айртона.

Джордж Расселл («Мерседес») – Михаэль Шумахер

На сессии вопросов и ответов для спонсора команды Petronas юный №63 ответил на вопрос о кумире детства очень просто: «Я бы сказал, это Михаэль Шумахер».

Для связи с кумиром Джордж всегда сохранял части красного на шлеме:

А однажды даже сделал реплику дизайна великого немца!

Ландо Норрис («Макларен») – Хэмилтон? Албон? Валентино Росси и «Макларен»!

У нового лидера «Макларена» самая запутанная история – за кого только он не болел! Все началось даже не с Гран-при:

«Перед тем, как я начал смотреть «Ф-1», я сперва следил за MotoGP. Меня заинтересовали прекрасные, восхитительные гонки. Там был Валентино Росси, он был велик. Другой. Не очень сильный или жесткий, но такой расслабленный и веселый… У него была личность, которой не было у многих других. Он казался словно пятилетним, и я моментально его полюбил. Мне самому тогда было 5 лет, и я не знал, как выглядит карт, до семи».

Ландо даже встречался с Доктором…

И красил шлем в его честь.

Но после занятия картингом у Норриса появился новый кумир – нынешний соперник… Алекс Албон! У Ландо даже висел постер с тайским №23 – и вновь из-за Доктора.

«Когда я был моложе, то часто следил за Алексом – он мне нравился, ведь ему нравился Росси и он использовал номер 46, такие же цвета и все остальное. Поэтому я стал болеть за Алекса. Вероятно, помимо Валентино Росси он мой единственный герой. Но Алекс всегда был классным парнем, и я следил за его выступлениями во всех гонках от младших категорий».

А затем пришло время обратить внимание и на «Ф-1» – и Ландо превратился в максимально правильного британского фаната:

«Ребенком я начал болеть за «Макларен», и передо мной стоял выбор: Хэмилтон или его напарник Фернандо Алонсо. Но Хэмилтон был моим соотечественником, так что выбор был простым. Льюис выиграл свой первый титул в мои девять лет. Он на 15 лет старше, и я всегда следил за ним, но это потому, что он очень хороший пилот, быстрый в квалификациях, и потому что он британец. Не то чтобы мой кумир».

Оскар Пиастри («Макларен») – нет, только вдохновители

Именно об этом новичка «Ф-1» спросили в недавней сессии ответов на самые часто задаваемые поисковикам вопросы от спонсора Google. Ответ юного австралийца оказался слегка неожиданным!

«На самом деле у меня нет какого-то одного кумира. Я просто стараюсь черпать вдохновение из примеров некоторых людей. Очевидно, Айртон Сенна – он вдохновляет многих людей в автоспорте. Еще Ален Прост, я познакомился с ним лично, было круто получить от него некоторые знания. За пределами автоспорта – Майкл Джордан: за просмотром его сериала я осознал огромную отдачу в его виде спорта. Ну и вообще нужно черпать вдохновение откуда только можно».

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – Айртон Сенна

Самый возрастной пилот нынешнего пелотона вряд ли мог бы ребенком болеть за Михаэля Шумахера – ведь будущий Красный барон начал побеждать уже в 13 лет испанца, когда тот брал национальные и мировые титулы по картингу.

Ребенком №14 следил за предыдущим поколением:

«Третий титул был бы очень важен для меня. Он означал бы, что я сравнялся с Айртоном Сенной – моим детским кумиром и ориентиром в картинге. А также я бы сравнялся с другими великими вроде Ники Лауды».

В реальности испанец и его семья правда всегда болели за «Макларен» – даже его первый карт был выкрашен в легендарные спонсорские цвета!

Ланс Стролл («Астон Мартин») – Михаэль Шумахер. И хоккейный «Монреаль»

Все же нашелся еще один юный фанат Красного барона! Ведь помните, канадский №18 начинал карьеру в открытых колесах слушателем Академии «Феррари»? Отец-миллиардер устроил его туда не просто так, а из ностальгических чувств:

«Шумахер был моим героем, – рассказывал Ланс в самом начале карьеры в «Ф-1». – В гоночном мире он был тем парнем, за которым я следил в детстве. Меня всегда восхищало, сколько он достиг и как часто выигрывал. Было нереально.

И за пределами трека он был настоящим чемпионом. Скромным, всегда приземленным. Уважаю это».

Почему же речь идет об автоспорте? Просто Стролл как настоящий канадец из Квебека сперва занимался и хоккеем – и болел (да и сейчас болеет) за «Канадиенс».

«Я играл на позиции вратаря, но пришел момент, когда нужно было делать выбор. Рад был увидеть «Монреаль» вживую впервые в плэй-офф».

Эстебан Окон («Альпин») – Михаэль Шумахер

Недавно французский пилот выпустил целую колонку на официальном сайте «Формулы-1» с восхищением вкладом Шумахера в серию.

«Я помню, как играл с машинкой во время трансляции Гран-при Монако, скорее всего, 2004-го, потому что это была гонка, когда Михаэль заехал в туннель и вернулся из него на трех колесах – а изнутри туннеля тогда не было хорошей картинки!

Я просто тогда не мог поверить глазам, что случилось? Думаю, я плакал в тот день! Настолько все было плохо. Я был только на одной гонке как посетитель – на Гран-при Франции 2006-го. Сидел на трибуне за три поворота до конца круга в майке Михаэля.

Когда я занялся картингом, то у меня был красный костюм и шлем Михаэля. Повезло, что отец красил их тогда в то время. У нас были только плохие картинки из Google, ведь компьютеры в ту эпоху были еще так себе!

Я выступаю за «Альпин» – команду, где Михаэль провел четыре года и выиграл два титула, когда она была «Бенеттоном» – и некоторые люди, работавшие с ним, до сих пор здесь. И они подтвердили то, что я слышал и видел по ТВ: он был весьма скромным парнем, крайне целеустремленным и очень внимательным к деталям во всех смыслах»

Пьер Гасли («Альпин»): Айртон Сенна и Зинедин Зидан

Французский пилот перед Гран-при на Имоле трехлетней давности громко заявил о детском кумире через представление соответствующего шлема:

«На мой взгляд, Айртон Сенна – величайший. Я его фанат уже очень-очень давно, смотрел все документалки, уважаю его личность, талант и величие».

Однако как же это соответствует признанию в любви к послу бренда «Альпин» Зинедину Зидану, с которым Гасли познакомился на презентации машины?

«Он был одним из моих кумиров, когда я был ребенком, – признавался Пьер. – Когда я играл в футбол в пятилетнем возрасте, я всегда хотел одеть его футболку с №10 на тренировку.

Я выступал под этим номером в 2013-м, когда стал чемпионом европейской «Формулы-Рено». Я также был и остаюсь большим фанатом Зинедина Зидана. Он выступал под №10 за сборную Франции. Это, если что, вторая причина моего выбора».

Выходит, от Зидана Гасли зафанател даже раньше, чем от Сенны – ведь вообще сперва занимался футболом! С гонками Пьера познакомил нынешний напарник: «Мы были очень молоды – по 7 или 8 лет. Наши родители дружили. Пьер играл в футбол, а я занимался картингом. Однажды он пришел к нам, и мой отец предложил ему прокатиться на моем карте. После этого Пьер бросил футбол и занялся картингом. Так что мы гоняемся вместе с начала моей карьеры».

Алекс Албон («Уильямс») – «Феррари» и Михаэль Шумахер

История Норриса могла представить нынешнего №23 фанатом MotoGP и Валентино Росси, но еще до мотогонок таец фанател от Красного барона! Признался в любви в подкасте High Performance – и даже появились фотки его маленького в мерче Скудерии.

«Ребенком я был этим одержим. Одно из моих первых слов – «Феррари», которое я произносил «Рари». «Феррари» и еще выхлопные трубы – мне очень нравилось смотреть на эти четыре трубы, которые я называл «смоукс». Так что я постоянно кричал «смоукс» или «Рари».

Если говорить о машинах, я был большим фанатом Михаэля Шумахера. Я закатывал огромные истерики, если Михаэль не побеждал. У моей мамы была кассета VHS с обзором сезона-2001 «Формулы-1», и я знал все гонки, которые он выиграл в том году. Если у меня что-то случалось – плохой день или вроде того – я сразу же ее включал, проигрывал победы Михаэля».

Как же тогда Албон превратился в фаната Росси? На самом деле Алекс совмещает!

«Я полюбил его подход. Конечно, он очень серьезный парень за пределами трека, и люди забывают, как сложно ему было за кадром. Но он великий. Также очень харизматичный за пределами дела, и очень серьезный в процессе, мне нравится. В детстве мой карт был заклеен стикерами Росси и его №46. Потому мой номер – 23, половина Росси. А вообще у меня сейчас двух собак зовут Валентино и Росси, и еще одну – Михаэль, в честь Шумахера».

Логан Сарджент («Уильямс») – четырехкратный чемпион NASCAR Джефф Гордон

Ничего удивительного для американского пилота: в ответ на вопрос журнала «Ред Булл» о жизни в паддоке Red Bulletin гонщик «Уильямса» коротко назвал имя четырехкратного чемпиона американского NASCAR и трехкратного победителя «500 миль Дайтоны» Джеффа Гордона. Как только Логан заразился стремлением попасть в «Ф-1» с таким кумиром?

Чжоу Гуаньюй («Стейк-Заубер») – Фернандо Алонсо и Кобе Брайант

Нечасто гонщикам «Ф-1» доводится погоняться с кумирами на одной трассе – но как насчет дебюта в боевом болиде именно в машине фаворита детства? Именно такую историю пережил китайский пилот Чжоу Гуаньюй – и поделился ей в The Player’s Tribune :

«Если бы я мог перенести вас во времени и показать мою детскую, вы бы все горло себе высмеяли. Постеры Фернандо Алонсо висели повсюду на стенах. Выглядело как комната безумного фаната поп-звезды.

Я смотрел его гонки по ТВ во все возможные странные времена с минимально возможным звуком, ведь родители спали через комнату. И это была мечта. Параллельно я возился с игрушечными машинками на столе.

Я пришел посмотреть на него вживую, когда мне было 6 лет [на Гран-при Китая 2005-го].

Я помогал маме развешивать все те постеры по комнате. Я ездил в копии его шлема в картинге. Он был моим кумиром. А потом мне достался первый уик-энд в «Ф-1» в его машине! Полный сюрреализм. Я тогда еще ездил в «Ф-2» и надеялся раздобыть место на следующий год, когда «Альпин» предложила мне сессию новичка. В машине Фернандо».

А номер Чжоу выбрал в честь Кобе Брайанта!

«Он – мой огромный источник вдохновения, особенно когда я больше интересовался баскетболом, чем гонками. До того, как пойти в автоспорт, я думал о баскетболе и следил за Кобе и «Лейкерс». Я большой фанат Кобе. Он так упорно работал, хотя был лучшим: рассказывал, как просыпался в четыре утра, шел на тренировку, отводил дочерей в школу, а потом опять возвращался в зал. Это очень впечатляет – ты достиг такого уровня, но все равно трудишься больше остальных. Еще я использую фиолетовый и желтый цвета [для шлема] – частично из-за него».

Валттери Боттас («Стейк-Заубер») – Мика Хаккинен и Жак Вильнев

Финский №77 пошел против тренда – и болел за соперников Шумахера. И в итоге учился у одного из них!

«Очень странно. Я поддерживал Мику Хаккинена ребенком, он был моим кумиром. Для меня он стал огромным мотиватором для попадания в «Ф-1», а однажды в 2008-м он позвонил мне и сказал, что хочет встретиться и помочь моей карьере.

Когда я начинал заниматься картингом с 96-го, у меня вообще не возникало вопросов, за кого болеть. Когда мы смотрели гонки с отцом, то я болел за Хаккинена, а еще мне нравился Жак Вильнев в то время. Он гонялся с Михаэлем, и я поддерживал Вильнева».

Юки Цунода («Альфа Таури») – Фернандо Алонсо

Страсть к испанскому пилоту перешла к юному японцу по наследству – причем отец на примере убедил будущего №22 в «Ф-1» в крутости двукратного чемпиона!

«Я фанат Фернандо Алонсо, потому что мой отец любит Фернандо. В мои 12 лет мы поехали на «Сузуку» на Гран-при Японии, и мой отец постоянно говорил, что Фернандо стабильно выезжал из последнего поворота ближе всех к белой линии границы трека и собирал каждый круг. С тех пор я следил за Фернандо, и все еще не могу поверить, что гоняюсь с ним.

Хотел поменяться с ним шлемами с первого же дня как пилот «Ф-1», но слишком нервничал для просьбы. И однажды, может, в прошлом году [через 1,5 года после дебюта Цуноды], он сам на самом деле сказал: «Юки, а давай поменяемся шлемами!» У меня буквально мозг взорвался, я пытался не показывать счастье прямо напротив его. Ощущается немного смущающе, но я был нереально счастлив и на следующий день сразу же позвонил отцу».

А №22 Цунода выбрал в честь Дженсона Баттона и другого японского пилота «Ф-1» Такумы Сато.

Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – семикратный чемпион NASCAR Дэйл Эрнхардт

Казалось бы, в Австралии столько прославленных гонщиков «Формулы-1» – новые сильные пилоты появляются каждые 5-7 лет. Но… Риккардо тоже почему-то следил за отцом Джо (тоже гонщиком-любителем в клубных заездах Европы и Австралии) и Дэйлом Эрнхардтом в США. Наверное, из-за часовых поясов. C другой стороны, семикратный чемпион самой популярной серии Америки (делит рекорд с Джимми Джонсоном и Ричардом Питти) – мощное имя в ментально близкой Австралии. Особенно с учетом трагичной гибели в 2001-м в аварии на «500 милях Дайтоны» в его 49 лет.

«Когда я начал заниматься картингом в Перте, собирал модельки его машинок из NASCAR, даже были несколько его сына Дэйла-младшего.

Помню, как шел по коридору в слезах, взял телефон и позвонил другу, который познакомил меня с Эрнхардтом, и мы плакали вместе по телефону. Я сидел в кабинете под столом и звал его. Такие воспоминания

У него как раз был №3. Его знали по черной машине с белой тройкой. И вот, когда у нас в «Ф-1» появилась возможность выбрать номер в 2014-м, я сделал свой выбор, и он точно правильный. Горжусь, что я – №3».

Нико Хюлькенберг («Хаас») – Айртон Сенна

Немецкий гонщик, начинавший картинговую карьеру в 10 лет в 1997-м как раз после двух титулов Шумахера и его восхождении в «Феррари» – казалось бы, разве у Нико мог быть другой выбор?

Однако на все такие вопросы Хюлькенберг коротко отвечает: «Айртон Сенна. У меня был шлем в его цветах, и он выглядел слишком большим на мне. Наверное, я смотрелся как марсианин с такой желтой головой!»

Кевин Магнуссен («Хаас») – отец Ян Магнуссен и сэр Стирлинг Мосс

Последний в списке датчанин – чемпион по олдскульности кумиров!

В первую очередь он всегда выделял отца как кумира детства – бывшего пилота «Макларена» и «Стюарта» Яна Магнуссена: «Фантастика – иметь пример в семье!»

Но за пределами семьи Кевин выбрал максимально внезапного кумира – четырехкратного вице-чемпиона «Ф-1», победителя «24 часов Ле-Мана» и легендарной «Миле Милльи» (тысяча миль по дорогам общего пользования из Брешии в Рим и Обратно в Брешию), титана гонок 50-х и 60-х сэра Стирлинга Мосса. Конечно, №20 не видел его пилотажа по ТВ – восхищение пришло позже.

«Столько много вещей можно найти в интернете, я пересмотрел множество гонок на YouTube. Обсуждал их с великолепными людьми в паддоке. И мне стало интересно, откуда все пошло.

Думаю, Стирлинг Мосс представляет все, кем гонщик должен быть прежде всего – страсть. Он любит гонки, и только поэтому занимался ими всю жизнь. Не ради денег или славы. Только из любви к гонкам. Гонялся в 80 заездах в год – намного больше 1 в неделю, и зарабатывал, может, 300 долларов за гонку. Путешествовал с механиками, менял машины. От «Лотуса» Cortina до болида «Ф-1», авто для «Ле-Мана» и для ралли».

И когда Кевин выступал за «Макларен», то попросил босса PR-отдела команды Мэтта Бишопа – знакомого Мосса – раздобыть ему автограф. А Мэтт организовал целый личный визит в резиденцию сэра Стирлинга!

«Вышло шикарно. Меня пригласили на ланч в его дом в Лондоне, показали кучу фотографий и рассказали множество историй о гонках. Фантастика».

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Фото: Instagram, Twitter