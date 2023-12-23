Новые колеса Леклера – подарок от «Феррари»: суперкар на 830 л.с. за 600 тысяч евро. На год позже напарника!

С личным номером на крыльях.

«Феррари» переживает тяжкий финал сезона-2023: схватка за второе место Кубка конструкторов проиграна «Мерседесу», конструкторское бюро прогнозирует переделку болида на 95% за зиму, а пилоты вступили в трудные переговоры о продлени контрактов под рассуждения о «полном равенстве» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

По слухам из Маранелло, Скудерия предлагает №16 роскошный пятилетний контракт с повышением от нынешних 25 млн евро – вплоть до 50 млн евро за последний сезон.

Пока же переговоры продолжаются и «Феррари» никуда не торопится – зато параллельно одаривает монегаска машинами!

На днях у одной из резиденций Шарля в Hotel De Paris гонщика заметили в свежем новом образе садящимся в роскошный новенький суперкар.

Это «Феррари» 812 Competizione – одно из последних творений на платформе V12 Berlinetta. Выпущен тиражом всего в 999 экземпляров – и Шарлю достался один из самых последних в серии, да еще и с личным оформлением и номером на крыльях.

Этот красавец стоил 600 тысяч евро по предзаказу, а главной его фишкой (помимо дизайна и кучи стандартных гоночных штук вроде керамических тормозов) считался олдскульный 6,5-литровый двигателем V12 мощностью 830 лошадиных сил!

Кстати, поставка Леклеру прибыла через год после того, как напарник Шарля Карлос Сайнс опубликовал видео о том, как кастомизировал собственный 812 Competizione A.

А вообще Леклер еще в апреле 2022-го участвовал в первой презентации этой машины – еще вместе с бывшим шефом «Феррари» Маттией Бинотто!

Между прочим, это уже пятый подарок Леклеру от «Феррари»: раньше команда преподносила ему SF90 Stradale, 488 Pista Spider, 812 Superfast и победный болид «Ф-1» с Гран-при Бельгии 2019-го – первый в карьере Шарля. Мощные прибавки к гонорарам!