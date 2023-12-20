Лучшие и худшие вью со звездами перед Гран-при «Ф-1»: Шарапова, Шакил О’Нил, наглый рэпер

Визуальный итог засилья звезд на гонках.

«Формула-1» переживает пик популярности и среди ТВ-аудитории, и среди посетителей Гран-при (уже 4 гонки пробили отметку 400к посетителей и еще 7 превзошли показатель 300к), спонсоров и подписчиков в соцсетях.

А главным проявлением попадания «Ф-1» в мейнстрим, поп-культуру и светскую жизнь стало затопление паддока, боксов, стартовой решетки и пит-лейн всевозможными звездами и селебрити. Любого рода занятий и известности – от локальных блогеров или футболистов до людей вроде Илона Маска и Шакиры! Причем випами забивались не только «традиционные» роскошные локации вроде этапов в США, Великобритании или Монако, но и Гран-при Испании, Абу-Даби, Бразилии и [вставьте любое место из календаря].

Чаще всех из мира «Ф-1» со звездами сталкивается и общается голос международного вещания на Sky Sports F1 и F1 TV бывший гонщик с девятью подиумами и победой на «Ле-Мане» Мартин Брандл. У бывшего напарника Шумахера и Хаккинена есть традиционное предстартовое шоу – быстрая пробежка по решетке с горячими интервью гостей на минуту-полторы. Звездам приходится делиться, что они тут делают, за кого болеют и что вообще знают об «Ф-1» – причем цели сюжетов всегда неподготовлены, вопросы всегда спонтанны, а Мартин даже никогда не пересматривает после итог, чтобы не терять аутентичности.

Как же он справлялся в рекордном на вип-посетителей 2023-м? На итоговой сессии вопросов и ответов в подкасте Sky Sports F1 Брандлу закинули вопросы о лучших диалогах перед стартом – и туда попала бывшая теннисистка из России!

«О божечки, что за год это был на стартовой решетке… Просто встречались милые люди, которые наслаждались нашим спортом. Мне понравилось говорить с Флоренс Пью в Сильвертоуне и с Марией Шараповой на Гран-при Абу-Даби».

Что же такого сказала Мария? Почему она восхищается «Ф-1» и в чем отличие от тенниса:

«Спасибо и вам, очень мило. Да, я уже была пару раз и, можно сказать, фанат «Формулы-1». Это мой второй раз на гонке в Абу-Даби. На этот раз я не играю, потому могу наслаждаться и веселиться, наблюдая, как выступают другие атлеты.

Они – настоящие спортсмены, и физически, и прежде всего ментально. «Нужно продолжать, и не важно, позади ты или впереди». Постоянно быть готовым к вызову.

Но их хотя бы слышно! В нашем спорте нас было не слышно, все происходило в наших мыслях. А здесь можно услышать их чуть больше.

Знаю Льюиса Хэмилтона много лет и всегда его поддерживала. Но в общем я просто наслаждаюсь возвращением сюда и в Абу-Даби».

№2 лучших моментов – британская актриса Флоренс Пью, которую Мартин встретил на ее домашнем Гран-при на «Сильверстоуне». Флоренс пришла туда как посол программы Racing Against Dementia трехкратного чемпиона «Ф-1» Джеки Стюарта и с радостью пообщалась:

«Настоящая причина, почему я здесь – из-за благотворительности. Приехали сюда для поддержки, но, очевидно, великолепно проводим время. Джеки Стюарт запустил дело в 2016-м, и я очень сильно ощутила желание связаться с этим. И вот, это мой первый раз здесь, на гонке, и все благодаря им. За кого болею? Оооо… Мы любим Льюиса. Он милый. Мы всегда за него орем».

«Самый радостный от пребывания на стартовой решетке человек за все время, которого я видел? Сэм Райдер, он удивил меня больше всех. Он восторгался, восхищался и после даже написал мне в инстаграме. Еще никогда не видел такого эмоционального парня!».

Что же представитель Великобритании на «Евровидении» такого сказал Брандлу на домашнем Гран-при на «Сильвертоуне»?

«О, да это же легенда! Так классно тебя встретить! Привет всем! Да-да, я пел гимн в прошлом году. Кто-то знает, кто будет петь в этом году? Дэмиан Льюис? Да, не хотел портить сюрприз, но я видел его, он так вдохновлен, просто вмажет! Да, у него отличный голос. Дэмиан обо всем позаботится.

У «Макларенов» будет хороший старт сегодня! У Оскара первый сезон, но с хорошей стратегией он может даже круг полидировать. Я так вдохновлен! Я тебе все уши выговорю, берегись! Да, мужик, я абсолютно болею за «Макларен». Думаю, у них чумовой взлет после такого старта сезона, им удалось развить машину. Восхитительно».

«Да ты мог бы забрать мою работу, если бы захотел! – отреагировал Брандл. – Думаю, ты прав во всем».

И действительно – Норрис на «Макларене» выиграл старт у Ферстаппена и возглавил ту гонку на первых кругах!

Худшие моменты?

«У меня была настоящая авария с Machine Gun Kelly…»

Да, эти 1,5 минуты перед Гран-при Бразилии с рэп-звездой – кристаллизованный кринж!

Мартин: Я Мартин Брандл, Sky F1, добро пожаловать на нашу решетку!

MGK: Без понятия, что ты сказал, но спасибо.

Мартин: Я сказал «добро пожаловать на решетку».

MGK: Ааа, спасибо, спасибо! Честь быть здесь.

Мартин: Расскажи нам о своей карьере сейчас. (Реагирует на интерес к значку) Это красный мак.

MGK: Чего? Чего говоришь?

Мартин: Расскажите о вашей карьере, что у вас происходит?

MGK: Оооом… О, моя карьера… Я не думаю о карьере. Не думаю об этом.

Мартин: Ну-ну, ладно, удачи вам, чем бы вы ни занимались. А что думаете о нашем деле, «Ф-1»?

MGK: О, это крутой бизнес. Громко, жизнь на грани. Это волнует. На той неделе я был в студии, а Льюис Хэмилтон был в соседней студии. Мило вышло. Да.

Мартин: Классно было повидаться с вами.

MGK: Что думаешь о моем деле?

Мартин: О, мы его любим. Всегда была шикарная синергия между музыкой и гонками каким-то образом. Десятилетиями.

MGK: Можешь выдать мне отличную игру на воображаемой гитаре?

Мартин: Знаю, что не смогу. Учился играть на пианино однажды, и знаю, что средняя С никогда не выходила достаточно низко.

MGK: Тогда давай сделаем коллаборацию воображаемых гитары и пианино. Прямо сейчас. 3, 2, 1...

Мартин: Там миллионы смотрят…

MGK: Делай!

Мартин: Я не могу.

MGK: Клавиши, мне нужны клавиши! Мне нужно пианино!

Мартин: Наверное, мне нужно сворачиваться, ведь еще много людей надо встретить…

«И Шакил О’Нил, чей ответ был коротким и милым. Но не думаю, что кто-либо когда-то называл его коротким и милым. Но пусть другие люди решают, как все прошло».

Да, баскетбольная звезда отделалась лишь тремя словами на Гран-при Вегаса:

«Кажется, он не в духе. Ух, длинный шнур подбирался зря» – «Льюис Хэмилтон, детка».

Да, это все, что нужно сказать в микрофон. Кажется, все звезды болеют за Льюиса.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP