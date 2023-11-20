«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!

Нюансы безжалостного судейства в «Ф-1».

Практически на каждом Гран-при «Формула-1» утыкается в жесткую рамку судейства – с одной стороны, в ней есть куча лазеек, но с другой ее безжалостность и твердая буква иногда доходят до абсурда.

Лучшим примером стал Гран-при Вегаса: в нем квалификацию и гонку провели фактически в один день (старт квалификации – полночь субботы по местному времени, а гонки – в 22:00 субботы по местному), что вообще-то напрямую запрещено нынешним регламентом «Ф-1»: зачетные сессии обязательно должны проходить в разные дни. Однако стюарды специальным заседанием разрешили вопрос: поставили считать сессии проведенными в разные дни, поскольку по пункту Спортивного кодекса 11.9.1 у них есть высшие полномочия по соблюдению всех правил и программ, а расписание выкатили нестандартное.

Однако те же стюарды с теми же полномочиями ничего не смогли поделать против другой дилеммы: разбитого канализационном люком в хлам болида Карлоса Сайнса.

«Феррари» испанца продержалась только 8 минут первой практики, когда наехала на вытащенную соперником из пазов крышку дренажной системы – сильный удар, волна искр, раскроенное шасси, уничтоженная силовая установка.

«Феррари» оценила урон в 1,5 миллиона долларов – естественно, пришлось фактически собирать новую машину.

И… Сайнс получил штраф в 10 позиций за перерасход компонентов силовой установки – а именно за аккумулятор, который даже не так влияет на скорость, как шины, ДВС или гибридная составляющая. Просто их разрешено меньше на сезон.

В «Феррари» подавали в ФИА запрос с просьбой без штрафа заменить двигатель, учитывая форс-мажорные обстоятельства поверждения. Однако в ФИА ответили отказом, сославшись на отсутствие полномочий для принятия подобных решений по форс-мажору. Но всей комиссией судьи посочувствовали Сайнсу и выразили искреннее сожаление.

В итоге вместо второй позиции по квалификации он стартовал 12-м и поднялся на 6-е – а ведь его напарник Шарль Леклер взял поул и боролся за победу (3 раза обгонял «Ред Булл»!). Потенциально у «Феррари» забрали крайне успешный Гран-при – причем без малейшей вины команды.

Практически все гонщики сошлись: штраф несправедлив, его просто не должно было случиться.

«Нужно поменять правила, – комментировал Макс Ферстаппен. – Это то же самое, если в тебя врежутся и произойдет авария. В таком случае ты потеряешь часть двигателя, модулей силовой установки – все подобное.

Все нужно изменить. Подобные моменты можно учитывать. Сейчас такие условия не считаются при принятии решения.

Я думаю, с Карлосом поступили очень сурово, но в такой политизированной обстановке в каждой команде, конечно, думают о себе – скажут: «Нет, он должен получить штраф».

«Такое надо поменять, штраф выглядит слегка слишком жестким», – согласился и Фернандо Алонсо, едва увернувшийся от того же люка.

«Моим механикам пришлось пять часов подряд трудиться, собирая для меня фактически новую машину, – удивлялся Сайнс. – И я получил штраф в 10 позиций – за то, на что вообще никак не мог повлиять.

Я удивлен, что у руководящего органа нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств – например, отменить штраф в настолько очевидной ситуации, когда абсолютно ясно, что ни команда, ни пилот вообще никак не могли повлиять на случившееся.

Честно говоря, в данной ситуации я ожидал от «Формулы-1» большего.

Безусловно, кто-то из команд-конкурентов точно выступал за то, чтобы я получил штраф. Я все прекрасно понимаю – это бизнес, в борьбе за позицию в Кубке конструкторов вовлечены слишком большие деньги, и так далее. Просто лично я сильно разочарован этой ситуацией и позицией «Ф-1» и ФИА».

Но как же ФИА и судьи оказались без полномочий рассмотрения ситуации через призму «форс-мажора»? Ведь это вполне известная вещь для истории права, а момент с аварией Сайнса вряд ли выглядел неоднозначно!

Причину пояснил новый шеф «Альфа Таури» Питер Байер – еще недавно работавший в ФИА секретарем по вопросам спорта и исполнительным директором по «Ф-1». Он принимал участие в составлении правил и знает, зачем там что:

«Я был с другой стороны, у нас проходили множество дискуссий на тему «что считать случаем форс-мажора», – рассказал Байер в интервью Motorsport.com. -- И фактически команды «Ф-1» в стремлении к идеалу достигают абсолютно предельной паранойи. Вплоть до того, что думаю, что если кто-то получит возможность включать исключение форс-мажора, то раздобудет огромную власть, потому что все попробуют запрашивать форс-мажор по многим различным случаям.

Вот почему в итоге они сами сказали: «Давайте не открывать ящик Пандоры». Сейчас мы бы как команда «Альфа Таури» поддержали «Феррари» их в запросе, это не их вина. Но такова ситуация».

В итоге в Международный спортивный кодекс ФИА и правила «Ф-1» попало крайне урезанное определение форс-мажора – в том числе по воле команд. В нем всего 11 определений – и оно звучит как «непредсказуемые, неизбежное и внешнее событие». Кстати, все эти определения действительно спорно подходят к вопросу люка – Алонсо и Чжоу увернулись же! Формальный процесс мог оказаться не таким уж простым.

Тем не менее, в нынешнем регламенте «форс-мажором» является только отмена или перенос события, снятие участников с гонки, смены пилотов и нескольких моментов аэродинамического тестирования и проверок моторов на стендах. Все – любые трековые аварии и не могут попасть под исключения.

Пока же «Феррари» только остается в закрытом порядке обсуждать вопрос финансовой компенсации с «Формулой-1». Может, хоть деньги получится вернуть.

Фото: Gettyimages/Dan Istitene; East News/AP Photo/John Locher