Хэмилтон с друзьями владеет клубом НФЛ за $4,35 млрд. А у команды есть стратегия «Макс Ферстаппен»!

Новинка-кроссовер под Гран-при Вегаса.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в 38 лет пока не думает о завершении карьеры (подписал недавно контракт с «Мерседесом» еще на 2 года), но уже вовсю занимается сохранением заработанных гонораров на будущее через запуск бизнесов и всевозможные вложения. У №44 есть своя модная линейка одежды и мерча, безалкогольная текила, сеть веганских бургерных, доля в лондонской доставке еды, продюссерская кинокомпания (снимает художественный фильм об «Ф-1» с Брэдом Питтом и док о жизни семикратного чемпиона для Apple+)…

Но жемчужина его вложений – доля в клубе НФЛ «Денвер Бронкос». Хэмилтон вместе с друзьями и партнерами вложился в рекордную сделку американского и мирового спорта – поучаствовал в выкупе акций клуба главной американской футбольной лиги за $4,65 млрд!

Первоначально сделку возглавила семейная группа Уолтон-Пеннер: в ней – члены самой богатой семьи США бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон, его дочь Керри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер, а также председатель совета директоров Starbucks Corp. Меллоди Хобсон.

Сделку закрыли за $4,65 млрд – рекордная сумма для североамериканского спорта. А затем группа начала собирать и желающих получить небольшой пакет акций за финансовое участие в покупке – так среди инвесторов «Бронкос» обнаружилась бывшая госсекретарь США Кондолиза Райз, например. И Льюис Хэмилтон пришел по той же схеме – размер его инвестиций пока неизвестен.

Именно Меллоди Хобсон – и есть ключевой элемент сделки Хэмилтона: она – старая подруга Хэмилтона. Именно она утешала его после проигранного финала в Абу-Даби 2021-го.

Потому вдвойне иронично было слышать, как на недавней игре против «Миннесоты» – прямо под Гран-при Вегаса – квотербэк «Бронкос» зычно кричал «Макс Ферстаппен»!

Что это было? Просто объявление тактики на розыгрыш. В американском футболе у команд есть целый набор заранее продуманных стратегий с тщательным алгоритмом действий на каждой: кто куда бежит, куда пасует, кого прикрывает и толкает. Примерно как стратегии в «Ф-1» на пит-стопы вроде «План В», «План С», но только с большим объемом нюансов!

Для быстрой ориентации между ними каждой тактике команда придумывает название, и квотербэк как лидер выкрикивает его, чтобы все могли сориентироваться – когда видит, какой из придуманных планов больше всего подходит к нынешнему построению соперника. Команда напротив, очевидно, не знает, что их ждет.

В итоге «Бронкос» отыгрались и победили 21:20. Стратегия сработала?