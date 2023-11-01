«Феррари» уже выжимает деньги из победы на главного марафона планеты: гиперкаром на основе болида за $5 млн

Но он только для трека.

2023-й уже станет успешным в истории «Феррари», даже несмотря на новый промах мимо побед в «Формуле-1»: ведь итальянская марка вернулась в высший класс главного автомарафона мира – «24 часа Ле-Мана» – и выиграла его в абсолюте с гиперкаром 499Р! Впервые за 50 лет!

Праздник организовали соответствующий – парад по улицам родного Маранелло с флагами и зрителями:

Море могучих заголовков в итальянской прессе – «Красная волна»! «Эпохальный подвиг!»

И даже дань уважения в раскраске для болида «Ф-1» на домашнем Гран-при Италии.

А теперь пришла пора монетизации славы – Скудерия выпустила особенную ограниченную серию 499р Modifiacata на продажу. Правда, «обычным» людям она точно не достанется: всего доступны несколько десятков экземпляров за $5 млн каждый, но в личное пользование их не отдадут – версия чисто трековая, хранение и обслуживание предполагается самой «Феррари» по программе Sport Prototipi Clienti (участие в 2024-м – бесплатно, далее придется доплачивать), и выезды на покупке можно будет делать только в рамках трек-дней по согласованию с компанией. Но соревноваться на ней в гонках на выносливость или любых других клубных заездах не разрешено – омологации от ФИА нет, так что создать личную клиентскую команду в WEC не выйдет.

Внешне машина выглядит почти как победитель «Ле-Мана» --только с другой ливреей:

Еще одно отличие – в моторе. ДВС в классе гиперкаров в гонках на выносливость ограничен мощностью в 680 л.с., но у «Феррари» нет серийных моторов такой мощности – для гонок их собирает отдельная программа. Потому для продажи Modificata Скудерия использовала другой турбомотор – одновременно серийный и для нового гоночного инструмента класса ГТ3. Ему снизили массу и поменяли несколько деталей для соответствия остальным узлам и шасси, но прочие составляющие силовой установки остались на месте – и гибридная часть, и обгонная кнопка на дополнительные 160 л.с. на 5 секунд. Вместе с ERS на 272 л.с. его мощность составит 710 л.с., а на пике – 870 л.с.

Также снизили порог подключения полного привода, чтобы поведение машины не менялось на 190 км/ч (привычно для профи, но опасно для любителей) и перенастроили подвеску и электронную систему для менее агрессивных требований к пилотажу. Чтобы побыстрее и комфортнее вкатиться в быструю езду. А еще пилотам предоставят доступ к запрещенному на «Ле-Мане» трэкшн-контролю!

Тем не менее, итог «Феррари» все равно назвала «самой быстрой машиной с закрытыми колесами в истории компании для негоночных целей». На треке ее уже опробовали:

Выходит апгрейд старой программы трековых гиперкаров «Феррари» FXX, открытый в 2005-м и обновлявшийся каждые 3-4 года. Только новая версия вышла более дорогой, пафосной и гоночной!

Интересно, с какой скоростью их раскупят?

Фото: Ferrari; Keystone Press Agency/Global Look Press