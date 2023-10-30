Сколько зарабатывают команды «Ф-1»: самая богатая, чемпион, середняк, аутсайдер, игрушка миллиардера

Изучаем гоночные финансы.

Сторонний наблюдатель может решить, что в «Формуле-1» внезапно наступила новая эра невероятного финансового успеха. Команды отказываются продавать за 800-900 миллионов долларов, на тендер по вступлению заявляются сразу шесть претендентов (правда, принимают только одного), а боссы организаций постоянно говорят «наконец-то мы устойчивы».

В чем секрет? Вал зрительского интереса прежде всего из США принес новые спонсорские и коммерческие сделки, третий год потолка расходов теоретически должен был снизить затраты на болиды, а новый Договор согласия гарантировал середнякам и аутсадерам больше призовых.

Но правда ли команды «Ф-1» теперь меньше тратят, больше зарабатывают, получают прибыль и даже теперь приносят владельцам дивиденды? Изучили на основе отчета самой богатой, чемпиона, пафосного середняка, игрушки миллиардера и аутсайдера, страстно мечтающего о дополнительных инвестициях в базу и завод – «Мерседеса», «Ред Булл», «Альпин», «Астон Мартин» и «Уильямса». Они удобны для сравнительного изучения и сопоставления, ведь все базируются в Великобритании, а по законам Королевства каждая компания их типа обязана пройти и опубликовать финансовый аудит на специальном портале – и каждую осень профильная британская пресса следит за бумагами и подбивает все денежные результаты. Правда, мы все перевели из фунтов стерлингов в более привычные доллары по среднегодовому курсу.

Ныряем в мир больших гоночных денег!

Самая богатая команда «Формулы-1» – «Мерседес»

Для сравнения, в предыдущем году оборот насчитывал 526,625 миллиона долларов – поступления выросли, как и расходы (с 408,375 млн).

Отчет «Мерседеса» наконец раскрыл одну из главных его бухгалтерских тайн: платит ли акционер INEOS за рекламу на болидах. Оказывается, все-таки да: британский нефтехимический гигант компенсирует 51,6 млн за шильду. С учетом дивидендов итоговая сумма выходит уже меньше – в районе 20 млн. Можно считать это вложениями в начале сезона для более комфортного функционирования команды.

На прямом спонсорстве участие INEOS не ограничивается: инженерное подразделение «Мерседеса» Applied Sciences много участвует в разработке и подготовке велоэкипа и велов для команды INEOS Grenadiers и яхт для команды Athena Racing (она же INEOS Britannia). Общая сумма платы за работки в 15,7 млн долларов тоже ушла в «выручку», но эти деньги вместе с задействованными на проекте инженерами нельзя использовать в «Формуле-1» по правилу потолка расходов.

Вообще общая сумма выручки от инженерного подразделения составила 110,9 млн – 19% всех поступлений. 30% задекларированы «призовыми» (175 млн!) – туда, очевидно, входят отчисления от «Ф-1» и все бонусы. Основная финансовая составляющая – спонсорство и лицензирование: на их счет выпадает 51% всей выручки.

Штат «Мерседеса» вырос до 1114 человек – по сравнению с 2021-м команда прибавила свыше сотни работников. Но только 24 человека пополнили отделы «дизайна, инжиниринга, производства и сборки – то есть прямо под потолок расходов». Остальные – административный и бухгалтерский штат, а также маркетинг – для сопровождения поступающих спонсоров и партнеров. Похоже, «Мерседес» сдержал слово Тото Вольффа и действительно нанял армию аудиторов для дотошного контроля над тратами!

Однако сумма всех затрат на штат даже снизилась по сравнению с 2021-м – с 134 млн до 115,25 млн. Эффект объяснен в отчете – просто в 2022-м команда сэкономила на бонусах и премиях без победы в Кубке конструкторов, третьим местом в зачете команд и всего одной победой в Гран-при. Оттуда и ресурсы для новой компании по найму – интересно, как «Мерседесу» придется выкручиваться, если он вновь начнет выигрывать.

Еще один интересный момент – принадлежность базы: судя по отчету, команда выкупила завод и все здания в Бракли только сейчас, хотя обитает там с момента основания как BAR в 1999-м. Потому стоимость активов выросла на 36,6 млн – хотя действие исключительно формальное и направлено на упрощение перестройки базы и создания «собственной гоночной Кремниевой долины», заложенной «Мерседесом» в начале 2023-го за 87 млн долларов.

Зарплата Льюиса Хэмилтона в 2022-м составила 35 млн без премиальных – 8% всех затрат. В прошлом году Тото Вольфф мечтал о внедрении потолка гонораров для пилотов, но в этом сезоне продлил своего чемпиона еще на два года – с выплатой в 63 млн долларов, по инсайду всех основных британских изданий. Ферстаппен остается позади, а прибыль в 2024-м точно сократится.

Чемпионы «Ф-1» – «Ред Булл»

У действующих чемпионов «Формулы-1» самая запутанная структура: например, сама по себе гоночная «Ред Булл Рейсинг» насчитывает всего 50 человек. Фактически в нее входит только трековая бригада, пилоты, механики для сборки болида, инженеры по настройке и узкий административный состав.

Все основные инженеры вместе с разработкой входят в штат «главной» Red Bull Technology– она же производит и продает детали «Альфа Таури» и поставляет аппаратуру другим командам, если они что-то покупают. Именно отношения между этими двумя структурами и породили в 2022-м скандал с неправильным учетом расходов: теперь «Ред Булл» по-прежнему декларирует штат гоночного подразделения отдельно, но всю финансовую отчетность подают вместе по принципу «матрешки».

Итого Red Bull Technology оформил оборот в 474,13 млн долларов и закончил год с прибылью в 16,5 млн. Вклад гоночного «Ред Булл» – 341,46 млн и 2,6 млн прибыли.

50 человек гоночного штата теперь официально входят в Red Bull Technology – теперь там числятся 736 человек. А ведь в 2021-м в компанию входило 773 работника, а в 2020-м – до потолка расходов – «Ред Булл» располагал 934 спецами.

Но не все из них ушли из гоночного подразделения всей компании – ведь в 2022-м произошло еще и разветвление организации на несколько кусков. Например, 70 человек отправили в инженерную Applied Technologies (21 – «производственники», 49 – НИОКР) для работы над гиперкаром RB17 и другими проектами. Выручка от нее – 7,4 млн долларов.

Еще один спин-офф – Red Bull Advanced Services: она занимается снабжением, кейтерингом и повседневным обслуживанием всех инженерных программ. Видимо, ее запустили после прохождения процесса подачи первых отчетов – в мае 2022-го. Туда переведены 31 человек, оборот – 3,7 млн долларов.

Но самый внушительный спин-офф – сразу два моторных подразделения RBP и RBP 2026. Первый – наследие выкупа интеллектуальной собственности и мощностей «Хонды», а второй основан в сотрудничестве с «Фордом» и полностью сконцентрирован на подготовке к новому регламенту 2026-го. Их общая выручка – 300 млн (224 млн у пост-«Хонды», 72,1 млн – у пре- «Форда»), и 439 человек работает над поддержкой нынешнего мотора (221 – НИОКР, 121 – производство, 97 – администрация), а над будущими проектами вкалывает уже 166 человек (112 – НИОКР, 39 – производство, 15 – администрация). По плану вторая компания постепенно должна поглощать мощности первой, а инвестиции должны увеличиваться в RBP 2026 и уменьшаться в обычной RBP. Обе эти ветви не подпадают под потолок расходов и оплачиваются отдельно, во вторую уже идут деньги «Форда».

Кстати, зарплата Макса Ферстаппена в 55 млн долларов составляет аж 16% выручки чемпионской команды!

Откуда же «Ред Булл» берет такие деньги? Помимо увеличения призовых и бонусов за титулы успех на трассе помог привлечь кучу спонсоров – число партнеров выросло с 15 до 40, и для новых уже кончаются места. Однако основную часть бюджета – практически четверть – генерируют титульные сделки с Oracle и Bybit. В сумме они приносят не менее 100 млн в год (а по оценкам некоторых инсайдеров, и 150 млн).

Пафосный середняк – «Альпин»

Наверное, самая противоречивая команда современной «Формулы-1»: с одной стороны, позиционирует себя как «французская «Феррари», «сборная Франции», «национальная гордость» и претендент на победы с планами в 100 Гран-при до первых мест, но с другой… Затраты все еще соответствуют уровню середняков, команда разрывается между направлением прибыли головной компании и ускорением перестройки, а параллельно пытается сохранить лицо в национальных медиа.

Нужно уточнить: отчет касается только деятельности подразделения шасси в Энстоуне и не затрагивает моторный отдел во французском Вири-Шатийоне. Однако все основные спонсорские и партнерские контракты подписываются именно с гоночной командой, как и сделки с пилотами – потому изучение отчета отдела шасси все равно достаточно репрезентативно относительно дел «Альпин» в «Ф-1».

Выручка команды в 2022-м прибавила аж 23,6% и добралась до 305,82 млн благодаря вложениям нового спонсора BWT, пришедшего вместе с боссом Отмаром Сафнауэром из бывшего «Рейсинг Пойнт». В 2023-м Отмара уволили – большой вопрос, останутся ли в организации австрийцы и их деньги.

Тем не менее, несмотря на выручку почти на уровне «Ред Булл», траты выросли только на 21,6% – до 209,2 млн с 176,8 млн. Да, речь все еще о команде, мечтавшей за 4 сезона добраться до борьбы за подиумы и победы!

Штат за год расширили с 820 человек до 871, однако только 14 работников добавили к инженерным и производственным подразделениям. Остальные – административные пополнения.

И да, в тот год Фернандо Алонсо все еще получал зарплату в «Альпин» – она составила 10% всех трат гоночной команды!

После выплат всех налогов и амортизаций команда зафиксировала прибыль в 32,2 млн – она отправилась головному бренду спорткаров «Альпин». И здесь нужно отметить маркетинговое вложение от материнского конгломерата «Рено» именно в команду на старте сезона в размере 51,4 млн – с одной стороны, сумма снизилась с 73 млн, но с другой, большая часть фактически через прибыль ушла на поддержание суббренда, хотя его боссы много говорили об ускоренной перестройке и масштабных вложениях.

Что же там происходит?

Классическая история шизофрении большой корпорации: необходимость показывать спортивные результаты вошла в конфликт со второй неявной маркетинговой темой – успехом марки «Альпин». Прежде всего финансовом, ведь перезапуск бренда спорткаров до сих пор не вышел на самоокупаемость, и его бывшему СЕО Лорану Росси требовались деньги отовсюду где только можно достать. Вот часть опосредованной поддержки «Рено» и перекачались в «Альпин» через команду «Ф-1» под завесой рассказов о будущих победах и инвестициях.

Для тех же целей в 2022-м «Рено» довыкупила последние 10% акций команды, принадлежавшие предыдущему владельцу – Genii Жерара Лопеса. Только ради того, чтобы в 2023-м пафосно закрыть красивую сделку о продаже пакета в 24% акций ряду инвестиционных фондов за 200 млн – вроде бы дорого, но в реальности сильно ниже нынешнего рынка в «Ф-1».

Неудивительно, что через пару месяцев «Рено» устроила ночь злобных юристов в дочернем бренде и вычистила Росси со всеми нанятыми им функционерами. Фактически история «Альпин» начнется заново с 2024-го.

Игрушка миллиардера – «Астон Мартин»

«Астон Мартин» – последняя на данный момент команда современной «Формулы-1» без основы в виде бизнеса-мотивации. Она принадлежит канадскому миллиардеру Лоренсу Строллу и фактически существует только ради того, чтобы продвинуть его сына Ланса как можно ближе к возможности выигрывать гонки и титул – оттуда и колоссальные вложения в базу, и активная кампания по переманиванию лучших инженеров «Ред Булл», и подписание Фернандо Алонсо на роль ментора. Однако в 2022-м «Астон Мартин» все еще оставался старой «Форс-Индией» с деньгами и на стероидах – база еще только строилась, а во втором болиде гонялся Себастьян Феттель.

Тем не менее, из финансового отчета команды можно многое узнать об основе успеха, заложенной для подиумов Алонсо!

Например, команда два года подряд терпела колоссальные убытки: 65 миллионов долларов после выплат налогов в 2022-м после 52,6 млн убытков в 2021-м!

Причина – экстремально быстрое наращивание штата: только за 2022-й с 401 человека команда разрослась до 504 человек. Из них 423 – в разработке, техническом штабе и производстве: «Астон Мартин» действительно выходил из стадии середняка на взлет к топам. Затраты на персонал выросли до 66,7 млн – увеличились на 10% по сравнению с 2021-м. Все еще почти в два раза меньше, чем у «Мерседеса», но зеленая команда явно берет не количеством.

Одной из главных составляющих убытков стали траты на возведение новых мощностей в Сильверстоуне. Его начали еще до внедрения потолка расходов, потому сумма на строительство и оборудование как бы вычитается из того отчета, который команда обязана подавать в ФИА – и в 2022-м переходящие обязательства составили 65 миллионов долларов. То есть почти все бумажные убытки ушли на возведение базы.

Также Лоренс Стролл вложил в команду 23,6 млн через платеж за брендинг команды под завод «Астон Мартин» – автопроизводитель тоже принадлежит канадскому бизнесмену, но организация в «Ф-1» связана с английской компанией только этим самым лицензионным договором на продажу шильды на 10 лет. Больше никаких формальных связей – гоночный аналог средневековой личной унии двух государств с одним королем в их главе.

Личные деньги акционера и его активов – не единственные поступления «Астон Мартин». У зеленой команды навалом крупных спонсоров – от саудовского нефтегиганта Aramco до it-конгломерата Cognizant. Только в 2022-м рост выручки от спонсоров составил 39 миллионов! Оттуда и поступления в 231 млн против дохода в 182 миллиона в 2021-м. Бизнес команды все-таки растет.

А еще благодаря отчету мы теперь точно знаем, сколько же платят Лансу Строллу за поступления – в бумагах отражены переводы в адрес компании канадца Falcon Racing Services за «гоночные услуги». Сумма составила 1,8 млн – на 225 тысяч меньше, чем в 2021-м, однако параллельно Falcon вернулся 1,1 млн в качестве спонсорских вложений. Выходит, Лансу осталось около 700 тысяч – судя по всему, из-за поражений, падения результатов и уменьшения заработанных очков отец срезает ему призовые!

Аутсайдер – «Уильямс»

«Уильямс» больше не аутсайдер», «хватит унижать команду, она уже достаточно сильная», «не надо сравнивать ее с «Ф-2» – такой нарратив следует за легендарными британцами весь этот героический год, в котором Алекс Албон периодически обгоняет «Феррари», врывается в топ-10 и даже иногда в топ-7.

Однако финансовый отчет раскрывает, насколько у «Уильямса» все на самом деле плохо. Под потолком расходов – на машину и команду – потратили только 86 млн, остальные деньги ушли на административные расходы, маркетинг и содержание огромного исторического автопарка победных чемпионских болидов прошлого. И это еще в 2022-м команда получила 56 миллиона дополнительных призовых и бонусов от «Ф-1» после активации нового Договора согласия – однако точка безубыточности еще далека. Тем не менее, в прошлом году вся выручка команды составила 117 млн – остальные 100 млн в бюджет добавили новые владельцы Dorilton Capital, иначе легендарных англичан ждало бы банкротство.

Тем не менее, и руководство «Уильямса», и акционеры готовы и дальше еще несколько лет терпеть убытки – лишь бы перестроить мощности, завод и базу, устаревшую на 20 лет.

Босс «Уильямса» Джеймс Воулз весь год пытался отменить или ослабить ограничения потолка на капитальные инвестиции для ускорения перестройки, и наконец ему удалось: аутсайдерам с конца 2023-го позволят вкладывать в базы еще дополнительные 20 миллионов.

Так что «Уильямс» пока продолжит фиксировать и даже наращивать убытки – ради рывка в будущем. Пока же, как видите, далеко не все команды «Ф-1» прибыльны – и даже у формально успешных финансово организациях есть много корпоративных подводных камней.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan