Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон – теперь 16! Изучили их: Макс 4 раза прорывался, сшибал стены, гонял с дохлой птицей

Не всегда просто уезжал в закат.

Макс Ферстаппен оформил 16-ю победу в сезоне – на Гран-при Мексики. И обновил собственный рекорд по победам в сезоне – раньше их было 15 штук.

Также Макс догнал и Алена Проста по общему количеству побед – теперь у них по 51 штуке и четвертое место в истории. Еще одна победа лидера «Ред Булл» отправит Профессора на чистое пятое место, если Ферстаппен заберет все оставшиеся в 2023-м гонки, то войдет в топ-3 – перебьет Феттеля с 53 победами. Впереди останутся только Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91). Причем Максу только 26 лет, а Прост перевалил за 50 побед в 38 лет, Феттель и Хэмилтон – в 31 год, а Шумахер – в 32 года.

Однако нужно помнить, что и сезоны теперь рекордно длинные: раньше в календарь вмещалось всего 18-20 Гран-при, и у Ферстаппена с нынешними 22 гонками больше пространства для конвертации лучшей машины в исторические достижения.

Но насколько же Максу приходилось трудиться на пути к новому рекорду? Машина сама все делала и нидерландец уезжал в закат, или приходилось перерабатывать пелотон?

Вспомнили, что происходило с чемпионом в каждом победном Гран-при!

1. Гран-при Бахрейна: чистый старт с поула, несколько гроссмейстерских отрезков на разных типах шин, 12 секунд выигрыша у напарника на финише.

2. Гран-при Австралии: поул при самоуничтожении Переса, проигрыш старта из-за проблем с коробкой, проигрыш рестарта после красных флагов, обгон Хэмилтона с DRS, съезды на траву из-за проблем с трансмиссией, 10 секунд отрыва от Льюиса перед новыми красными флагами, пережитый второй рестарт.

3. Гран-при Майами: провал квалификации, старт с 9-го места, прорыв на подиум через вал обгонов к 14-му кругу, 45 кругов на одном комплекте шин, обгон напарника колесо в колесо и 5 секунд на финише.

4. Гран-при Монако: снос стен в квалификации ради поула, едва пережитый круг под внезапным дождем с большим количеством вылетов с траектории буквально до барьеров, сэкономленный рисковой тактикой пит-стоп и 28 секунд отрыва на финише.

5. Гран-при Испании: очень техничная и смелая контратака против захватившего лидерство на старте Сайнса, безошибочный пилотаж до финиша с лидированием на каждом круге, лучшим временем, перевесом над «Мерседесами» в 24 секунды и третьим Большим шлемом в карьере.

6. Гран-при Канады: выиграл хаотичную дождевую квалификацию, выиграл старт и с застрявшей в машине дохлой птицей привез Алонсо 9,5 секунды.

7. Гран-при Австрии: выиграл квалификацию на самом коротком треке, выиграл старт, до пит-стопов привез «Феррари» 16 секунд, обогнал оба алых болида, привез соперникам еще 23 секунды и заехал на дополнительный пит-стоп ради лучшего круга. И оказался одним из пилотов без штрафов за нарушение границ трассы! Причем параллельно махал соперникам и пугал знакомых на пит-лейн – пик сезона.

8. Гран-при Великобритании: проиграл старт «Макларену», вернул первое место на 5-м круге, устоял на рестарте. Трудовая победа.

9. Гран-при Венгрии: проиграл квалификацию, но вырвал старт оттеснением Хэмилтона, методично наращивал отрыв и привез на финиш Норрису 33 секунды.

10. Гран-при Бельгии: стартовал 6-м из-за внеплановой замены коробки передач, пробился на подиум на 6-м круге, взял лидерство на 17-м, едва не улетел с трека в «О Руж», привез на финише Пересу 22 секунды.

11. Гран-при Нидерландов: выиграл старт под дождем, после вала пит-стопов для дождевой резины оказался 11-м (10 секунд от напарника, остановившегося на круг раньше!), за 4 круга поднялся на 2-е место, сократил разрыв до Переса на 6 секунд за 10 кругов под дождем, вернулся в лидеры после второй волны пит-стопов, к новой волне дождя привез Серхио 15 секунд, выиграл рестарт после красных флагов и довел гонку до победы!

12. Гран-при Италии: проиграл «Феррари» квалификацию, наседал на Сайнса 15 кругов, обогнал после износа покрышек Карлоса, уехал на 10 секунд, пока алые разбирались друг с другом, и победил.

13. Гран-при Японии: привез в квалификации ближайшему сопернику 0,5 секунды, захлопнул калитки выигравшим старт «Макларенам», привез Норрису 19 секунд.

14. Гран-при Катара: поул, спокойный старт из-за самоустранения «Мерседесов», обгон Переса на круг, постоянные сражения с подрезками «Макларена», итоговое преимущество в 5 секунд на самом физически суровом этапе года.

15. Гран-при США: стартовал 6-м из-за списанного круга в квалификации, поднялся на подиум на 11-м круге через жесткий обгон Леклера на границе выдавливания, вышел в лидеры на 28-м круге, начал терять темп из-за шин и тормозов под прессингом нагоняющего Хэмилтона. Разрыв на финише составил 2 секунды.

16. Гран-при Мексики: проиграл квалификацию «Феррари», выдал феноменальный старт и вошел в первый поворот лидером (при небольшой помощи Переса, устранившего Леклера). За полгонки до красных флагов оторвался от Скудерии на 17 секунд, выиграл рестарт, и привез Хэмилтону на финиш еще 14 секунд.

Во всех победных гонках Макса можно увидеть несколько конкретных совпадений: Ферстаппен практически в каждом заезде выдавал по феноменальному по темпу и износу отрезку на одном из типов покрышек, не проигрывал в дождевых отрезках, а соперники в принципе напрягали его достаточно редко.

Фактически большую часть сезона «Ред Булл» гонялся сам с собой, пока остальные команды и гонщики решали собственные проблемы и боролись друг с другом. Однако при большинстве «возвращений» в пелотон Ферстаппен находил способ как можно быстрее покинуть свалку и уехать в «чистый воздух» – оттуда и секрет его потрясающего среднего темпа. Меньше отвлекающих и замедляющих факторов – меньше риска перегреть шины или испортить болид.

Вышел постоянный стабильный мастер-класс по работе с трафиком, контролем за покрышками и сражениям колесо в колесо. По выигранным гонкам видно, насколько же редко Макс ошибался – и почти каждый раз находил способ исправиться, либо заранее создавал себе достаточный отрыв, чтобы всякие непредвиденные моменты не портили вечер. Раз за разом именно чемпион стабильнее всех решал выпадавшие проблемы – с наименьшими потерями. Давно «Ф-1» не видела настолько высокого равномерного уровня весь сезон.

А какая победа Ферстаппена впечатлила вас больше всего?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Jared C. Tilton, Chris Graythen, Mark Thompson, Peter Fox