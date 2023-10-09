Адский Гран-при для сына миллиардера: толкал тренера и швырял руль в ярости, терял сознание, хамил журналистам, винил машину

В «Формуле-1» сейчас самое горячее место – второй болид «Астон Мартин». Его занимает чемпион «Ф-3» Ланс Стролл – сын канадского миллиардера Лоренса: бизнесмен приобрел всю команду и перебрендировал ее в английского производителя ради семейного успеха. И даже нанял уже второго чемпиона мира для обучения парня – сейчас его занимает Фернандо Алонсо.

План не слишком срабатывает: Ланс отстает на 136 очков (47 против 183) и с каждым уик-эндом показывает все худшие выступления. Отрицательная тенденция продолжилась и на Гран-при Катара: сложностей добавила адская жара, и место буквально стало крайне горячим. И все – под слухи о завершении гоночной карьеры и возможной продаже команды саудовцам!

Пятница: швырял руль, толкал тренера, хамил журналистам

Гоночный уик-энд начался для Стролла-младшего с полного провала: пилот «Астон Мартин» не смог выбраться даже из первого сегмента квалификации, пока 42-летний напарник заработал четвертое место на стартовой решетке Гран-при.

Ланс настолько расстроился из-за очередного неудавшегося круга, что выбросил из кокпита дорогущий руль.

Тренер невовремя подошел к парню для напоминания о взвешивании – и получил агрессивный тычок:

Общение с прессой тоже не задалось. Ланс, похоже, не успел остыть поэтому был, мягко говоря, не очень вежлив с журналистами и весь чесался от нервов:

– Каковы ваши эмоции?

– Это дерьмо.

– Окей, просим прощения за лексику. Что не получается за рулем в данный момент?

– Я не знаю.

– Изменился ли ваш настрой на уик-энд? Воспринимаете ли вы это как тесты, будете ли атаковать в спринте?

– Продолжу гоняться.

Болельщики «Ф-1» не оценил такие методы борьбе со стрессом и закидали соцсети гонщика хейтерскими комментариями. Но Ланс их не видел: «Я не заглядываю в соцсети. В этот уик-энд я за рулем машины».

Досталось и от коллег: «Плохое поведение. Руль стоит 20 000 фунтов (25 000 долларов), и он поцарапал машину, когда его выбросил. Оттолкнул тренера и все такое, это неправильно. Очень плохое поведение», – ругался Нико Росберг.

Но чемпион 2016-го все же попытался понять разочарование другого гонщика: «Конечно, в определенном смысле мне это знакомо: когда ты так сильно отстаешь и не понимаешь, что происходит, это очень болезненно и по-настоящему тяжело. В соцсетях тебя обсуждают и говорят плохие вещи – очень трудно. К тому же ты сын босса, так что даже внутри команды давление будет расти. Я бы не хотел оказаться на его месте.

Любой другой пилот остался бы без места на следующий сезон с учетом ситуации и ожиданий подиумов и побед. Ланс заслуживает гоняться в «Ф-1», потому что в теории он достаточно быстр. Он показывал скорость на старте сезона, был где-то недалеко от Фернандо, который является одним из величайших пилотов всех времен. Но я не понимаю, что происходит».

Суббота: пенял на машину

Но на следующий день лучше не стало: квалификацию к спринту Ланс закончил на 16-й позиции, снова застряв в первом сегменте. В спринте поднялся на одну позицию: финишировал 15-м. Правда, сошли сразу пять гонщиков, так что на самом деле финишный флаг Ланс увидел последним. Алонсо был 9-м в квалификации и 8-м в спринте. Это тоже не высоко, но один балл для команды двукратный чемпион все же сумел заработать.

После этого в ряде изданий вышли новые интервью Ланса, в которых он пояснил сложности – они из-за болида. Стролл признал, что не идеален, но главным виновником называл именно технику, которую развивают в неправильном направлении: «Я думаю, что некоторые решения, которые мы приняли в отношении философии болида и аэродинамических обновлений, не позволили нам сделать тот шаг вперед, на который мы рассчитывали.

Мы пытаемся все обдумать и внести изменения, учитывая те характеристики, которые были у нас в начале сезона, когда у нас была более предсказуемая машина, которой было легче управлять, которая прощала ошибки. мне кажется мы потеряли эти качества. Просто нужно понять почему. В теории вы хотите сделать более быструю машину, но я думаю, что хоть мы и добавили больше прижимной силы, но сделали машину сложной в управлении.

Я просто борюсь с машиной, пытаясь найти баланс. У меня просто не выходит заставить ее работать, это сложно и разочаровывает.

Высокий уровень недостаточной поворачиваемости, резкая избыточная поворачиваемость, недостаточный держак. Я не чувствую, что могу довериться машине и уверенно пилотировать, не сталкиваясь с резкими поворотами и недостаточной поворачиваемостью. Баланс машины не позволяет наслаждаться вождением».

Да и вообще, болид больше подходит Алонсо: «Его стиль пилотажа, как он проходит повороты, очень отличается от меня. Я думаю, в начале года машина позволяла работать с большим разнообразием гоночных стилей. А сейчас у нее есть много ограничений, которые мне не нравятся, но с которыми он [Алонсо] гоняет и умеет справляться, они не волнуют его так же сильно, как меня», – пожаловался Стролл.

Воскресенье: штрафы за нарушения границы трассы, потеря сознания, скорая, вновь жалобы

Злоключения №18 продолжились и в гонке: пилот «Астон Мартин» многократно нарушил границы трассы и заработал два пятисекундных штрафа – в итоге финишировал 11-м и без очков (Алонсо – шестым).

Добиться лучшего результата помешала экстремальная жара. После финиша гонщик с большим трудом смог выползти из болида и сразу направился к стоящей рядом карете скорой помощи.

Когда Стролл немного пришел в себя, то рассказал в интервью, почему всю гонку выезжал за линию: «У меня все расплывалось последние 25-30 кругов, я немного отключался в быстрых поворотах, давление постоянно скакало. Вообще ничего не видишь и пилотируешь наугад по визуальным точкам, которые запомнил, понемногу теряя сознание».

Виноватым себя Ланс не считает – ответственность за нарушения и упущенные очки повесил на гоночное руководство:

«Люди в ФИА и «Формуле-1» вообще не понимают гонщиков. Гонщики получили беспрецедентное количество штрафов за нарушения границ трассы, хотя не получали от этих выездов никакой выгоды. Это просто смешно – особенно с учетом того, что здесь по ходу уик-энда они решили сделать трассу еще уже.

Ты на 3 миллиметра заезжаешь за белую линию в гонке, которая длится 57 кругов, находясь за рулем машины, нагревшейся до 65-70 градусов (и получаешь штраф). Вот, что расстраивает меня больше всего. Я считаю, что мы провели хорошую гонку, смогли добраться до финиша и пересекли финишную линию. Но из-за двух штрафов 9-е место превратилось в 11-е и мы остались с пустыми руками».

Нико Росберг с Лансом не согласился, окончательно забросил попытки оправдать Стролла и перешел в атаку: «Темп, пожалуй, был достойным, но это все равно громкие заявления – говорить, что на протяжении последних 25 кругов он чуть ли не терял сознание в высокоскоростных поворотах.

Я верю ему, что было безумно тяжело. Тем не менее, все другие пилоты или многие из них обошлись без штрафов – особенно лучшие. Так что это не оправдание, он допустил много ошибок и получил штрафы».

Гран-при Катара подчеркивает падение Стролла со старта сезона – под слухи об уходе из «Ф-1» и продаже команды

В начале сезона Ланс неплохо смотрелся на фоне Фернандо: почти всю первую половину 2023-го держался в топ-10, добирался даже до 4-го места, но с каждым этапом и обновлением болида канадец показывает все более удручающие результаты.

Еще больше жизнь Стролла усложнили «Пирелли», которые дважды за сезон усиливали свои шины, что добавило машине избыточной поворачиваемости.

Ну и куда без проделок судьбы: «Это был тяжелый сезон, начиная с нескольких первых гонок. Случалось многое – проблемы с надежностью и неудачное стечение обстоятельств. Да и скорости временами не было.

Конечно, есть вещи, которые я могу контролировать. Есть вещи, над которыми я могу поработать, чтобы стать быстрее. Но когда я оглядываюсь назад на сезон то, как я считаю, произошли и некоторые неудачные ситуации.

Саудовская Аравия, где я ехал 4-м, но столкнулся с проблемами с двигателем. Уик-энд в Австрии проходил хорошо, но затем на пит-стопе я попал под виртуальную машину безопасности. В Канаде получил неподходящие шины в квалификации. Вместо нового комплекта, мы случайно надели старые промежуточные шины, что сильно отразилось на итоговом результате.

А затем еще множество подобных ситуаций... Что-то случалось и мы упускали возможность набрать побольше очков. Иногда так бывает».

Да, «Астон Мартин» по ходу сезона не справился с гонкой улучшений против «Макларена» и «Мерседеса», но до сих пор мечтает в будущем завоевать титул. Ради этого команда построила большой ультрасовременный завод, переманила топовых специалистов из других команд и заключила сделку с «Хондой» на поставку моторов. Лоренс Стролл известен как настоящая «акула бизнеса» и человек и всерьез увлеченный гонками. «Никому и никогда не стоит недооценивать Лоренса Стролла. Он как царь Мидас – все, к чему он прикасается, превращается в золото. Прямо сейчас он – самое умное устройство, инструмент в «Формуле-1». Вне всяких сомнений», – описывает канадского миллиардера Эдди Джордан.

Это заставило даже крупные издания задаться вопросом: «А не высадит ли отец сына из-за чемпионских и бизнес-амбиций?»

Оттуда и слухи о возможной продаже команды Суверенному фонду Саудовской Аравии или одному из спонсоров – саудовской госкомпании Aramco. Ведь даже цвет ливреи менять не придется!

Но сам Ланс утверждает, что он до сих пор мотивирован и хочет продолжить выступать в «Формуле-1», да и с тренером помирился: «Между нами все хорошо. Он мой бро. Мы вместе переживаем разочарования и мы проходим через все вместе, так что все нормально. Я просто ###### ненавижу плохие дни, и это не поменяется».

Только доказывать это теперь придется не журналистам, а ФИА: «Специалист по соблюдению правил ФИА находится в обсуждениях с Лансом Строллом касательно нескольких инцидентов, которые могли противоречить правилам, принципам и процедурам во время Гран-при Катара», – говорится в официальном заявлении Федерации.

Опыт в решении подобных происшествий у ФИА уже есть. В 2018-м после столкновения на Гран-при Бразилии юный Макс Ферстаппен решил собственными методами разобраться с Эстебаном Оконом, вставшим у него на пути. Тогда будущего трехкратного чемпиона мира ФИА наказала двумя днями общественных работ. В воспитательных целях, один из дней Макс провел в судейской комнате на этапе «Формулы Е», наблюдая за работой стюардов изнутри.

Возможно, дело Стролла закончится теми же общественными работами, но вопрос его будущего становится все больше. С одной стороны, он все-таки через боль вышел на старт Гран-при Бахрейна спустя всего две недели после велосипедной аварии и одной рукой зарулил в топ-6, доказав всем свою любовь к гонкам – вряд ли пойдешь на такое только по велениям отца.

С другой стороны №18 в «Ф-1» завершает уже седьмой сезон – на его счету 140 Гран-при и три подиума, но он словно перестал прогрессировать еще пару лет назад и лишь год за годом теряет мотивацию. В историю отправились даже его фирменные старты с прорывами на 3-5 позиций, а на Гран-при Сингапура после аварии в квалификации Ланс даже не вышел на старт в гонке (хотя, по слухам, машину ему успевали собрать).

Успех напарника с семью подиумами только в этом сезоне, похоже, добил самооценку №18 – противостоять Алонсо просто не получилось. Должно быть, вместе с поражениями от 42-летнего Фернандо в голову Стролла-младшего и закралась мысль, что до чемпиона «Ф-1» ему все-таки многого не хватает – и теперь, видимо, после стадии «отрицания» пришла стадия «гнев».

Труднейший Гран-при Катара только подчеркнул весь набор сложностей, с которыми должен справиться Ланс. Останется ли он в «Ф-1»?

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli / Freier Fotograf; astonmartinf1.com