Путешествия Хэмилтона за кадром: смена одежды в туалете самолета с «приличной» на «удобную», маска на лице последний час полета

И что фанаты чаще всего суют Льюису в руки.

Жизнь гонщика «Формулы-1» равноценна постоянным перемещениям, переездам, перелетам и путешествиям. Только в календаре 20 стран, а еще есть маркетинговые и спонсорские активности, поездки на родину (не у всех есть домашние этапы – например, Франция вылетела из календаря, Таиланда и Финляндии никогда там и не было, а Китай не может вернуться уже несколько лет) и отдых, всевозможные перемещения по личным интересам… Недаром «пилотаж» занимает в списке дел гонщика только около 10 процентов времени даже в гоночный уик-энд.

Именно от перемещений и путешествий гонщики часто устают сильнее всего – например, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из «Формулы-1» в 2018-м именно из-за пресыщенности, Кими Райкконен радовался году перерыва без адского календаря, да и Себастьяну Феттелю так надоело пропускать жизнь собственных детей, что он тоже ушел.

Но как же с самой адской задачей в «Формуле-1» справляется самый медийный, светский и тусовочный гонщик нынешнего пелотона – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон? Ведь №44 как-то вписывает в расписание еще и занятие модой, бизнес, продюссирование фильма, социальный активизм, благотворительность и поездки по самым отдаленным местам планеты вроде Антарктиды и Африки.

GQ поговорил с Льюисом о том, как чемпион путешествует: что он берет в дорогу, что надевает, что делает во время перелетов, какие места – его любимые и где бы еще он хотел побывать. Сейчас Хэмилтон станет чуть-чуть ближе!

Что берет с собой в дорогу: часы, ювелирку, подушку, игровую приставку

Я могу провести в путешествиях по 2 месяца за раз без заезда домой. Так что спонсор IWC выдает мне небольшой дорожный кейс с часами, в нем вроде бы четыре штуки. Один вариант обычно очень спортивный, еще целый набор ремешков, и если мне нужно выйти в свет, я выбираю самый элегантный вариант. А еще у меня целая коробка с ювелиркой, ведь я ношу много ювелирных изделий.

Еще мне всегда нужны наушники. Я слушаю музыку, куда бы ни пошел – так я отключаюсь, особенно в самолетах. Не люблю в них громкие звуки. Беру с собой Nintendo Switch. Постоянно рублюсь в Mario Kart!

Раньше возил сам личную подушку, но теперь обычно отдаю ее кому-то. Купил ее онлайн, обычная раскладная штука для путешествий. Но она всегда у меня в номере, потому что отельные подушки не всегда очень хорошие. Для самолета у меня есть дополнительный поддерживатель для шеи.

Что делает в полете: спит, сидит с маской для лица, читает или занимается сценарием для фильма

Я пользуюсь маской для сна – она охлаждает, и у тебя не остается мешков под глазами. Вожу с собой пару масок для лица, потому что кожа в самолете очень высыхает. Последний час полета я просто сижу с маской для лица для увлажнения. Пытаюсь сохранить молодость, понимаете?

Чаще всего я действительно пытаюсь уснуть в самолете, да. По ночам я не очень здорово сплю, так что в самолетах обычно засыпаю еще до взлета. Иногда я просыпаюсь и не могу понять, что мы уже взлетели и сколько времени провели в воздухе.

Раньше я смотрел много фильмов, но со временем у меня просто закончились вещи, которые меня бы интересовали. Теперь я много читаю книги – пытаюсь прочесть всю книгу за перелет, если получится, или хотя бы половину. Прямо сейчас я работаю над сценарием для фильма про «Формулу-1», который продюссирую – так что перечитываю реплики. Все это занимает большую часть времени в полете, если я не засыпаю.

Одежда для путешествий: или комфортная, или приличная

Я предпочитаю комфорт. Если могу надеть спортивный костюм – надеваю. Обычно надеваю жилетку, майку и спортивки, или спортивную комбинацию из брюк и куртки. А еще всегда беру с собой худи, поскольку не люблю класть волосы на подголовник – всегда использую худи с капюшоном.

Но если еду в аэропорт, где, скорее всего, будут камеры, то буду в чем-то приличном. Переодеваюсь как только поднимаюсь на борт – иду в туалет и меняю одежду на комфортную.

Инциденты с фанатами в пути

Почему-то многие болельщики суют мне своих детей. «Эй, подержи моего ребенка!» И теперь ты застрял с ребенком. Мне приходилось подписывать чьи-то щеки, лбы. В Японии встретился фанат, который подарил мне пару боксерских шорт. Потом я попробовал их натянуть, и не пролез коленом. То есть это были шорты типа для ребенка. Было так смешно! Они просто хотели, чтобы я попробовал, не знаю? «Будешь хорошо смотреться?»

Единственное, что я бы отказался подписать – шлем. Я очень горжусь моими шлемами, они – моя оболочка. Я только два отдал – один моему боссу и один близкому другу, который сейчас умер. Они все часть моего наследия. Однажды я соберу все в музее со всеми машинами и прочими вещами, чтобы люди оценили мое путешествие с самого начала.

Любимые локации из календаря «Ф-1»

Токио. Думаю, это мой любимый город. Очень крутой, очень чистый, очень футуристичный. Люди невероятные, культура – прекрасна. ТАК чисто. Каждый так гордится своей работой. Например, таксисты надевают перчатки.

И там шикарная мода. В модной среде они лидеры. И технологии совсем другие. Идешь в магазин и находишь вообще все, что только можешь представить, в одном магазине. И еда отличная!

Мы не гоняемся в Токио, мы гоняемся близ Сузуки, так что в Токио нужно ехать на их скоростных поездах. Но вся неделя там – просто крутое путешествие. Обычно в Японии ты жутко страдаешь от джетлага, так что приезжаешь туда в воскресенье за неделю до гонки. И понедельник, вторник и среду проводишь в Токио – тренируешься и смотришь город.

В четверг утром садишься на скоростной поезд и проводишь в нем три часа. Но это самый быстрый поезд в мире! Так круто! Едешь к горе Фудзи, затем в маленький городок Сузука, и вдруг из ниоткуда появляются фанаты.

Токио – лучший, лучший город. Нью-Йорк – второе место, недалеко от первого. Всегда останавливаемся в центре. Очень, очень люблю Нью-Йорк. Энергия и атмосфера великолепны. Также люблю его мультикультурность.

Любимый трек – Монреаль. Там я впервые выиграл в «Ф-1» – в 2007-м, когда мне было 22 года. «Сильверстоун» – мой дом. Гран-при Великобритании всегда особенный и уникальный, потому что приходит семья, да и сама трасса великолепна.

Трек в техасском Остине один из моих любимых. Он один из новых, но мега-классный для гонок. Конфигурация очень крутая, сам трек отличный. Гонки всегда в особенности хороши на той трассе.

Сингапур весьма крут. Японский тоже один из лучших в мире. Легендарный.

Я бы хотел погоняться в Африке. Мы присутствуем на всех других континентах. Когда отдаешь Гран-при какому-то месту, то с ним приходит так много внимания, так много путешественников – отлично для экономики и для обучения людей. Когда мы куда-то приезжаем, то получаем возможность повлиять на местное сообщество и оставить долгоживущее наследие. Не должно быть так, что вы просто показываетесь, выступаете и сваливаете.

В прошлом году я там поездил. Очень сильно всех пинаю, постоянно говорю и напоминаю: «И на какой там мы стадии подготовки к проведению Гран-при?» Я хотел бы погонять там до завершения карьеры. Я гонялся во всех остальных местах. В Южной Африке, в месте вроде Йоханнесбурга – было бы великолепно. Кейптаун – тоже было бы шикарно.

Любимое место для отпуска, место, куда где бы еще хотел побывать, любимая сеть ресторанов

Любимое место отпуска – Гавайи. Кауаи, где снимали «Парк Юрского Периода». Мега. Я ездил на серфинг. Люблю серфинг. Я бы сказал, то место и Бали – два моих фаворита.

Я бы хотел побывать на Таити. У меня есть очень хороший друг, который тоже занимается серфингом – я не так часто с ним серфлю – и он продолжает звать меня на Таити. А я такой: это же ТАК далеко». Одно из самых дальних мест в смысле путешествия! Хотел бы туда – и на Мадагаскар. Часть меня – быть парнем с островов.

Когда путешествуешь по 30 с чем-то странам, нет такой сети, которая присутствовала бы везде. Я 25 лет не заходит в «Макдональдс». Я ем очень здоровую еду. Одним из моих любимых ресторанов всегда был Zuma – японский ресторан в Лондоне, Дубае, и, думаю, Нью-Йорке. Но я туда больше не хожу, потому что я теперь на растительной диете. А у них нет лучших предложений для растительной диеты.

Теперь в Лондоне, Дубае или Нью-Йорке у меня свои маленькие веганские рестораны Neat Burger, хожу в них. У них отличные веганские наггетсы.

С другой стороны, я люблю индийскую еду, и моя команда пытается найти индийский ресторан в любой стране, куда мы направляемся. Чеснок и остальное немного пахнут, но они думают, запах приносит им удачу. Мы сходили поесть карри перед Гран-при Испании и взяли второе место. Так что мы выступаем лучше, когда они поедят карри.

Источник: GQ

Фото: instagram.com/lewishamilton