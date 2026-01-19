  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Арвид Линдблад: «Выбрал номер 41, потому что им редко пользуются. Плюс он похож на мои инициалы»
1

Арвид Линдблад: «Выбрал номер 41, потому что им редко пользуются. Плюс он похож на мои инициалы»

Линдблад объяснил выбор номера в «Ф-1».

Новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал, почему решил выступать в «Формуле-1» под номером 41.

«Это довольно забавная история. Я разговаривал с сотрудницей «Ред Булл», которая занимается моими делами, и как-то раз мы во время обеда обсуждали номера. Она предложила мне 41, 45 и 51 – они совпадали с моими инициалами.

Она спросила, что я думаю, и, по правде говоря, на тот момент я был без понятия. Но из этих трех 41 показался самым крутым. Мне также понравилось, что прежде этот номер использовался не так часто. Номера пониже часто используют в других видах спорта, так что с ними сильно ассоциируются уже конкретные личности.

41 не такой. Я подумал, что будет круто обладать номером, которым нечасто пользуются. Плюс он вполне похож на мои инициалы – так что я посчитал это хорошим выбором», – поделился Линдблад.  

Сколько стоят команды «Ф-1»? Все вместе – $34,2 млрд, самая дешевая – $1,7 млрд!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон
6 минут назадФото
Дэн Фэллоус стал техническим директором «Рейсинг Буллз»
32 минуты назад
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Правда верю, что у Аджара в «Ред Булл» может получиться»
59 минут назад
Андреа Стелла: «Для зрителей может выглядеть немного странным, что некоторые обгоны будут проходить уж слишком легко»
сегодня, 08:40
Питер Уиндзор: «Было неразумно менять Риккардо на Пиастри. «Макларен» бы все равно выиграл чемпионат с Норрисом»
сегодня, 07:50
Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах в Барселоне
сегодня, 07:21
График презентаций болидов 2026 года. «Феррари» сегодня покажет болид, «Альпин» – ливрею
сегодня, 07:00
Журналист Пейро: «Несколько дней назад «Уильямс» не прошел крэш-тест»
вчера, 19:33
ФИА подтвердила легальность моторов «Мерседеса» и «Ред Булл» на встрече с мотористами (es.motorsport.com)
вчера, 18:57
Маттиа Бинотто: «Не жду, что двигатель «Ауди» окажется лучшим с самого старта. Это невозможно»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22