Арвид Линдблад: «Выбрал номер 41, потому что им редко пользуются. Плюс он похож на мои инициалы»

Линдблад объяснил выбор номера в «Ф-1».

Новичок «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад рассказал, почему решил выступать в «Формуле-1» под номером 41.

«Это довольно забавная история. Я разговаривал с сотрудницей «Ред Булл», которая занимается моими делами, и как-то раз мы во время обеда обсуждали номера. Она предложила мне 41, 45 и 51 – они совпадали с моими инициалами.

Она спросила, что я думаю, и, по правде говоря, на тот момент я был без понятия. Но из этих трех 41 показался самым крутым. Мне также понравилось, что прежде этот номер использовался не так часто. Номера пониже часто используют в других видах спорта, так что с ними сильно ассоциируются уже конкретные личности.

41 не такой. Я подумал, что будет круто обладать номером, которым нечасто пользуются. Плюс он вполне похож на мои инициалы – так что я посчитал это хорошим выбором», – поделился Линдблад.

Сколько стоят команды «Ф-1»? Все вместе – $34,2 млрд, самая дешевая – $1,7 млрд!

