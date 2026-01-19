Никита Бедрин выступит за «Пенске» в практике «Формулы Е» в Майами

Бедрин сядет за руль болида «Формулы Е» в Майами.

Команда «Пенске » объявила, что гонщик ее молодежной программы в «Формуле Е» Никита Бедрин выступит в практике для новичков в рамках уик-энда в Майами.

Сессия состоится 30 января.

