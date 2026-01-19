Аяо Комацу: «Симулятор «Хааса», созданный благодаря «Тойоте», скоро будет готов – можно приступить к работе где-то в мае-июне»

В «Хаасе» рассказали о ходе работы над новым симулятором.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу отметил, что новый симулятор команды, который она проектирует совместно с техническим партнером «Тойотой» на базе в Банбери, заработает ближе к концу весны этого года.

«Думаю, симулятор в Банбери скоро будет готов, и мы сможем приступить к работе с ним где-то в мае-июне. Но у «Тойоты» есть еще один симулятор в Эпсоме. Так что параллельно мы тестируем интеграцию нашей модели в симуляторе в Эпсоме.

За счет этого, как только оборудование в Банбери будет установлено, мы сразу сможем приступить к работе. Все должно сходу работать нормально, поэтому мы работаем над всем параллельно.

Это очень важно. У нас есть доступ к симулятору «Феррари » в Маранелло, но это не самый лучший вариант, поскольку большинство наших инженеров работают в Великобритании. Количество дней ограничено – а симулятор в Италии, да? С точки зрения логистики это довольно непростая ситуация.

Думаю, в 2026-м симулятор будет играть еще более важную роль, так что для команды это очень важных шаг. Хотя само оборудование мы получим не сразу, оно будет иметь ключевое значение», – пояснил Комацу.

Аяо Комацу: «Хаас» не будет доволен, пока болид не начнет побеждать»

