  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Аяо Комацу: «Симулятор «Хааса», созданный благодаря «Тойоте», скоро будет готов – можно приступить к работе где-то в мае-июне»
0

Аяо Комацу: «Симулятор «Хааса», созданный благодаря «Тойоте», скоро будет готов – можно приступить к работе где-то в мае-июне»

В «Хаасе» рассказали о ходе работы над новым симулятором.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отметил, что новый симулятор команды, который она проектирует совместно с техническим партнером «Тойотой» на базе в Банбери, заработает ближе к концу весны этого года.

«Думаю, симулятор в Банбери скоро будет готов, и мы сможем приступить к работе с ним где-то в мае-июне. Но у «Тойоты» есть еще один симулятор в Эпсоме. Так что параллельно мы тестируем интеграцию нашей модели в симуляторе в Эпсоме.

За счет этого, как только оборудование в Банбери будет установлено, мы сразу сможем приступить к работе. Все должно сходу работать нормально, поэтому мы работаем над всем параллельно.

Это очень важно. У нас есть доступ к симулятору «Феррари» в Маранелло, но это не самый лучший вариант, поскольку большинство наших инженеров работают в Великобритании. Количество дней ограничено – а симулятор в Италии, да? С точки зрения логистики это довольно непростая ситуация.

Думаю, в 2026-м симулятор будет играть еще более важную роль, так что для команды это очень важных шаг. Хотя само оборудование мы получим не сразу, оно будет иметь ключевое значение», – пояснил Комацу.

Аяо Комацу: «Хаас» не будет доволен, пока болид не начнет побеждать»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-1
logoХаас
logoТойота
Аяо Комацу
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон
6 минут назадФото
Дэн Фэллоус стал техническим директором «Рейсинг Буллз»
32 минуты назад
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Правда верю, что у Аджара в «Ред Булл» может получиться»
59 минут назад
Андреа Стелла: «Для зрителей может выглядеть немного странным, что некоторые обгоны будут проходить уж слишком легко»
сегодня, 08:40
Питер Уиндзор: «Было неразумно менять Риккардо на Пиастри. «Макларен» бы все равно выиграл чемпионат с Норрисом»
сегодня, 07:50
Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах в Барселоне
сегодня, 07:21
График презентаций болидов 2026 года. «Феррари» сегодня покажет болид, «Альпин» – ливрею
сегодня, 07:00
Журналист Пейро: «Несколько дней назад «Уильямс» не прошел крэш-тест»
вчера, 19:33
ФИА подтвердила легальность моторов «Мерседеса» и «Ред Булл» на встрече с мотористами (es.motorsport.com)
вчера, 18:57
Маттиа Бинотто: «Не жду, что двигатель «Ауди» окажется лучшим с самого старта. Это невозможно»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22