«Астон Мартин» прекратил поставку сэйфти-каров и медицинских машин для «Формулы-1»

«Астон Мартин» прекращает поставлять сэйфти-кары для «Ф-1».

В «Астон Мартин » приняли решение больше не поставлять «Формуле-1» машины безопасности и медицинские машины. Компания сотрудничала с серией с 2021 года.

Сообщается, что возможной причиной прекращения совместной работы могут быть разногласия в коммерческих вопросах.

Таким образом, «Мерседес » станет единственным поставщиком сэйфти-каров и медицинских машин для «Ф-1».

Сколько стоят команды «Ф-1»? Все вместе – $34,2 млрд, самая дешевая – $1,7 млрд!

