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Расселл обменял подиум на стену на последнем круге – не вынес горячки гонки за победу и давления Хэмилтона!

Джордж Расселл Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Формула-1 Формула-1
Мерседес Мерседес
Гран-при Сингапура
Авто Авто

Драма Гран-при Сингапура.

В «Формуле-1» от триумфа до провала иногда – буквально считанные миллиметры, которые легче всего не заметить и пропустить в горячке сражения.

На Гран-при Сингапура этот урок на своей шкуре вновь изучил Джордж Расселл из «Мерседеса». №63 взял второе место в квалификации, проехал вторым добрую половину гонки, а за 17 кругов до финиша получил шанс на финальный рывок за победой – свежий комплект шин против изношенных у лидеров. Только требовалось отыграть 20 секунд, обогнать две «Феррари» и «Макларен» и не проиграть напарнику.

Джордж летел так, что расчеты «Мерседеса» прогнозировали им дубль – достал Карлоса Сайнса и Ландо Норриса за 5 кругов до клетчатого флага. Но «Феррари» замедлилась, чтобы дать «Макларену» разгон на прямой, Хэмилтон надавил сзади, требуя ускорения – и ситуация запуталась.

Сражение вышло красочным…

А на последнем круге Расселл перестарался с атакой, задел левым колесом стену, потерял траекторию и укатился в барьеры, пропустив на подиум Хэмилтона.

Какая же ярость в его голосе – досталось немного и рулю:

«Да, я тоже зацепил стену в том же самом месте, – оценил момент Норрис после финиша. – Думаю, он решил повторить за мной, только для него все закончилось намного хуже. Я сочувствую Джорджу, он боролся до самого конца тяжелой гонки – ведь в конце он был быстрейшим на трассе, как мне кажется».

На выходе в журналистам Расселл выглядел так, словно сейчас разрыдается:

Но признал ошибку – виновата секундная потеря концентрации!

«Очень долгая, физически сложная гонка. Трудно сохранять концентрацию. Думаю, мы были в полболида от победы. Если бы я прошел Ландо [Норриса], когда появилась возможность, то, думаю, я бы смог пройти и Карлоса.

А затем был последний круг, потеря концентрации на долю секунды – и конец игры. Я прошу прощения у всей команды.

Хочется забраться в пузырь и ни с кем не разговаривать. Самое ужасное чувство в мире, когда так физически и ментально выжат. Я правда думаю, что пилотировал лучше, чем когда-либо.

Чувствовал полный комфорт и уверенность, и я не позволю двухсантиметровой ошибке выбить меня из колеи. У меня будут тяжкие ночь и утро, но затем я оставлю все позади. Могу только извиниться перед командой – она заслуживала большего, но дерьмо случается.

Совершенно плевая ошибка же. Если бы я заблокировал колесо или развернулся – другое дело, но я всего лишь слегка ткнул стену на последнем круге. Такая пафосная штука, потому я и ощущаю себя так странно. Она показывает, что нужно оставаться всегда на волне вне зависимости от сценария ситуации.

Это действительно была сложная гонка, шины сильно изнашивались – а мы атаковали на пределе. Такими должны быть гонки: вы допускаете небольшие ошибки и тут же получаете наказание. Чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся.

Карлос [Сайнс] отлично поработал, удержав темп и не позволив нам воспользоваться альтернативной стратегией».

А вы удивились промашке Расселла?

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Хэмилтон остается в «Мерседесе»! Гонорар – $126 млн за два года, а судьба Расселла теперь тревожит

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

5 комментариев

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Zhenya Dzhinnikov
Ответ burefan
Надо было Льюиса пропустить
Когда пишете такую муть вспомните пожалуйста гп Италии 2009 года где ваш величайший тоже выпиливался на последнем круге. Ошибаются все, но фанатики почему-то об этом забывают.
+5
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+3
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burefan
Надо было Льюиса пропустить
+3
-2
+1
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Faraon
До последнего наделся, что Рассел гонщик уровня Чемпиона F1, но после этой гонки стало понятно, что это далеко не так. Очень жаль…
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Фанат спорта01
Ответ Zhenya Dzhinnikov
Когда пишете такую муть вспомните пожалуйста гп Италии 2009 года где ваш величайший тоже выпиливался на последнем круге. Ошибаются все, но фанатики почему-то об этом забывают.
щас бы вспоминать что было 15лет назад.
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sal398
Ответ Faraon
До последнего наделся, что Рассел гонщик уровня Чемпиона F1, но после этой гонки стало понятно, что это далеко не так. Очень жаль…
С кем не бывает?
Ферстапен крэшился в том же Монако не один раз.
Хэм уехал по прямой на рестарте Баку.
Шуми улетал в "стену чемпионов" в 99м. А как насчет Спа98?
Про Себа вообще молчу...
Это ошибка, да - бьет по репутации и самолюбию пилота, но думаю про его уровень она не говорит...
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