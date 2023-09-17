Драма Гран-при Сингапура.

В «Формуле-1» от триумфа до провала иногда – буквально считанные миллиметры, которые легче всего не заметить и пропустить в горячке сражения.

На Гран-при Сингапура этот урок на своей шкуре вновь изучил Джордж Расселл из «Мерседеса». №63 взял второе место в квалификации, проехал вторым добрую половину гонки, а за 17 кругов до финиша получил шанс на финальный рывок за победой – свежий комплект шин против изношенных у лидеров. Только требовалось отыграть 20 секунд, обогнать две «Феррари» и «Макларен» и не проиграть напарнику.

Джордж летел так, что расчеты «Мерседеса» прогнозировали им дубль – достал Карлоса Сайнса и Ландо Норриса за 5 кругов до клетчатого флага. Но «Феррари» замедлилась, чтобы дать «Макларену» разгон на прямой, Хэмилтон надавил сзади, требуя ускорения – и ситуация запуталась.

Сражение вышло красочным…

А на последнем круге Расселл перестарался с атакой, задел левым колесом стену, потерял траекторию и укатился в барьеры, пропустив на подиум Хэмилтона.

Какая же ярость в его голосе – досталось немного и рулю:

«Да, я тоже зацепил стену в том же самом месте, – оценил момент Норрис после финиша. – Думаю, он решил повторить за мной, только для него все закончилось намного хуже. Я сочувствую Джорджу, он боролся до самого конца тяжелой гонки – ведь в конце он был быстрейшим на трассе, как мне кажется».

На выходе в журналистам Расселл выглядел так, словно сейчас разрыдается:

Но признал ошибку – виновата секундная потеря концентрации!

«Очень долгая, физически сложная гонка. Трудно сохранять концентрацию. Думаю, мы были в полболида от победы. Если бы я прошел Ландо [Норриса], когда появилась возможность, то, думаю, я бы смог пройти и Карлоса.

А затем был последний круг, потеря концентрации на долю секунды – и конец игры. Я прошу прощения у всей команды.

Хочется забраться в пузырь и ни с кем не разговаривать. Самое ужасное чувство в мире, когда так физически и ментально выжат. Я правда думаю, что пилотировал лучше, чем когда-либо.

Чувствовал полный комфорт и уверенность, и я не позволю двухсантиметровой ошибке выбить меня из колеи. У меня будут тяжкие ночь и утро, но затем я оставлю все позади. Могу только извиниться перед командой – она заслуживала большего, но дерьмо случается.

Совершенно плевая ошибка же. Если бы я заблокировал колесо или развернулся – другое дело, но я всего лишь слегка ткнул стену на последнем круге. Такая пафосная штука, потому я и ощущаю себя так странно. Она показывает, что нужно оставаться всегда на волне вне зависимости от сценария ситуации.

Это действительно была сложная гонка, шины сильно изнашивались – а мы атаковали на пределе. Такими должны быть гонки: вы допускаете небольшие ошибки и тут же получаете наказание. Чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся.

Карлос [Сайнс] отлично поработал, удержав темп и не позволив нам воспользоваться альтернативной стратегией».

А вы удивились промашке Расселла?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson