Расселл обменял подиум на стену на последнем круге – не вынес горячки гонки за победу и давления Хэмилтона!
Драма Гран-при Сингапура.
В «Формуле-1» от триумфа до провала иногда – буквально считанные миллиметры, которые легче всего не заметить и пропустить в горячке сражения.
На Гран-при Сингапура этот урок на своей шкуре вновь изучил Джордж Расселл из «Мерседеса». №63 взял второе место в квалификации, проехал вторым добрую половину гонки, а за 17 кругов до финиша получил шанс на финальный рывок за победой – свежий комплект шин против изношенных у лидеров. Только требовалось отыграть 20 секунд, обогнать две «Феррари» и «Макларен» и не проиграть напарнику.
Джордж летел так, что расчеты «Мерседеса» прогнозировали им дубль – достал Карлоса Сайнса и Ландо Норриса за 5 кругов до клетчатого флага. Но «Феррари» замедлилась, чтобы дать «Макларену» разгон на прямой, Хэмилтон надавил сзади, требуя ускорения – и ситуация запуталась.
Сражение вышло красочным…
А на последнем круге Расселл перестарался с атакой, задел левым колесом стену, потерял траекторию и укатился в барьеры, пропустив на подиум Хэмилтона.
Какая же ярость в его голосе – досталось немного и рулю:
«Да, я тоже зацепил стену в том же самом месте, – оценил момент Норрис после финиша. – Думаю, он решил повторить за мной, только для него все закончилось намного хуже. Я сочувствую Джорджу, он боролся до самого конца тяжелой гонки – ведь в конце он был быстрейшим на трассе, как мне кажется».
На выходе в журналистам Расселл выглядел так, словно сейчас разрыдается:
Но признал ошибку – виновата секундная потеря концентрации!
«Очень долгая, физически сложная гонка. Трудно сохранять концентрацию. Думаю, мы были в полболида от победы. Если бы я прошел Ландо [Норриса], когда появилась возможность, то, думаю, я бы смог пройти и Карлоса.
А затем был последний круг, потеря концентрации на долю секунды – и конец игры. Я прошу прощения у всей команды.
Хочется забраться в пузырь и ни с кем не разговаривать. Самое ужасное чувство в мире, когда так физически и ментально выжат. Я правда думаю, что пилотировал лучше, чем когда-либо.
Чувствовал полный комфорт и уверенность, и я не позволю двухсантиметровой ошибке выбить меня из колеи. У меня будут тяжкие ночь и утро, но затем я оставлю все позади. Могу только извиниться перед командой – она заслуживала большего, но дерьмо случается.
Совершенно плевая ошибка же. Если бы я заблокировал колесо или развернулся – другое дело, но я всего лишь слегка ткнул стену на последнем круге. Такая пафосная штука, потому я и ощущаю себя так странно. Она показывает, что нужно оставаться всегда на волне вне зависимости от сценария ситуации.
Это действительно была сложная гонка, шины сильно изнашивались – а мы атаковали на пределе. Такими должны быть гонки: вы допускаете небольшие ошибки и тут же получаете наказание. Чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся.
Карлос [Сайнс] отлично поработал, удержав темп и не позволив нам воспользоваться альтернативной стратегией».
А вы удивились промашке Расселла?
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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson
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