Признание Серхио.

Летний отрезок выдался крайне сложным для второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Череда аварий, рекордная квалификационная серии для команды по худшим стартовым позициям с 2007-го (средняя стартовая позиция Серхио на пяти Гран-при подряд была 14,6), пять непопаданий в топ-10, вылеты даже после первого сегмента, отставание в 145 очков (почти 6 полных побед!)…

В прессе даже пошли слухи о возможной срезке зарплаты за плохие результаты, а спонсоры Переса заподозрили неравные машины – настолько не верили в органическое отставание от Макса Ферстаппена.

Шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко с тех пор развеял вопросы насчет контракта, успел спровоцировать скандал комментариями о возможных потерях концентрации Переса из-за культурного бэкграунда и отказаться впредь говорить на эту тему. Место Серхио вроде на 2024-й подтверждено несколько раз.

Но как насчет потенциально разных машин или большого различия в настройках? Может, одна «Ред Булл» и правда сильнее чисто технически?

Все-таки у Переса и Ферстаппена сильно разные пилотажные стили: Серхио контролирует движение задней части педалью газа, предпочитает более стабильный хвост с легкой недостаточной поворачиваемостью (и выигрывает на трассах, полных среднескоростных виражей со стабильным радиусом), а Макс работает рулем на «вращение» болида вокруг любого поворота, умнее играет с точками торможения и забирает все техничные отрезки и быстрые виражи.

По идее и развитие с настройкой должны идти в разных направлениях? Оказалось, нет:

«Тонкие различия в настройках и предпочтениях в технике между пилотами и разными частями гаража – ничего необычного по моему опыту, – описал главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн. – Серхио очень близок к Максу в смысле установок, предпочтения и выбора настроек. Эта ситуация упрощает продвижение вперед.

Его подход очень похож на подход Макса, разница очень мала – с нынешней машиной, я бы даже сказал, меньше, чем с болидом 2021-го. Так что нет, серьезных различий нет, они очень близки».

Почему же Серхио тогда так сложно, раз машины настолько похожи? Оказывается, дело в уверенности и характеристиках – за время в «Форс-Индии» и «Рейсинг Пойнт» мексиканец привык к другому поведению техники, и теперь не выходит использовать старые навыки «заклинателя шин». О трудностях лета №11 честно поговорил с немецким изданием AMuS:

«Я пришел в команду с заметно другой концепцией машины по сравнению с привычными мне. И в настройке, и в пилотажном стиле, и в сохранении покрышек. Болиды «Ред Булл» выигрывают время по-другому по сравнению с «Ред Булл» или «Мерседесом» – концепции разные.

Самый большой урок для меня – как работает «Ред Булл», что они подчеркивают, а что нет. Эти знания сделали меня более совершенным пилотом, и они помогут мне в дальнейшей карьере, ведь я получил более широкий обзор множества вещей.

Ведь сохранение покрышек работает в «Ред Булл» на 100 процентов по-другому по сравнению с «Рейсинг Пойнт». И следить нужно за совершенно другими вещами. Если бы я знал это три года назад, то уже тогда был бы намного лучше как пилот.

Очевидно, мне труднее экономить шины, чем Максу. Мне нужно прорабатывать свой план на гонку и атаки. Очень просто перегреть шины, и потому очень сложно показать мои способности в гонке.

Можно ли сказать команде «пусть Макс пилотирует машину как он хочет, а я поведу ее как мне больше подходит»? Это очень сложно было бы выполнить. У болидов «Формулы-1» очень узкие рабочие окна. Из-за этого практически невозможно настроить два полностью различных варианта при одном базовом концепте. Или радикально сдвинуть аэродинамический баланс. Потому есть моменты, когда я ловлю скорость природным чутьем, а есть моменты, когда нужно адаптироваться и не все происходит автоматически.

Машина больше подходила мне на старте сезона, все выходило естественнее. А затем наступил момент, когда мне пришлось больше думать о пилотаже, чтобы ехать быстро. Это отбросило назад. Поворотной точкой стал этап в Барселоне.

Я попал в аварию в квалификации в Монако и не смог объяснить причину. А затем приехал в Барселону через пару дней и словно оказался в другой машине.

На болид установили обновления. Но было бы слишком просто свалить все только на них. Инженеры потратили кучу усилий на объяснения, как те или иные модификации аэродинамического обвеса меняют те, иные или третьи характеристики управления, и как они сработают со стилем каждого из пилотов. Они внедрили новинки для ускорения машины. Она и правда стала быстрее. Только мне стало труднее управлять. Но вообще такое случается и с остальными – потому что определенные характеристики сразу не подошли пилотажному стилю. В таком случае нужно адаптироваться. Я не сумел сделать это с необходимой скоростью.

Если попробовать изменить эти характеристики настройками, происходит обычно одно и то же: машиной проще управлять, но она медленнее.

Чем холоднее шины или труднее условия, тем больше ситуация усложняет пилотаж и не могу управлять болидом естественным образом. Потому в квалификациях у меня больше проблем, а в гонке они притупляются, поскольку при правильной работе с шинами меняется и подход к пилотажу.

Ферстаппен выигрывает прежде всего в быстрых поворотах, но определенной схемы нет. Скажем так: когда машина более склоняется к избыточной поворачиваемости, дистанция между нами увеличивается. Когда все разворачивается, я намного ближе».

Теперь больше никакой конспирологии: Серхио сам признался, что просто не справился с укрощением машины в тот момент, когда должен был. Оттуда и поражения с отставанием.

Но лайк за искренность?

Фото: HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency, Pablo Guillen/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu