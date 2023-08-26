8 комментариев

Гигант Албон!

«Формула-1» влетела с летнего отпуска на Гран-при Нидерландов как следует – сенсации пошли сразу же.

Например, Алекс Албон на аутсайдерском «Уильямсе» выиграл дождевой первый сегмент квалификации…

Ворвался в топ-3 на подсыхающей трассе во время второго сегмента…

И в итоге закончил квалификацию посуху на четвертом – опередив Алонсо на «Астон Мартин», обе «Феррари» и Переса из «Ред Булл». А Хэмилтон на «Мерседесе» вылетел еще раньше!

Три отрезка при совершенно разных условиях и несхожих требованиях к машине – и три топовых результата. Весь паддок радовался за Албона и «Уильямс»!

Автодром «Зандворт» – узкий, короткий и с огромным количеством быстрых, среднескоростных и техничных поворотов. Он совершенно не подходит болиду «Уильямса» – выстроенному по упрощенной философии с крайне урезанными технологиями. Синюю машину затачивали под скорость на прямых и стабильность на торможениях и разгонах, чтобы контролировать траекторию – со слабой подвеской по-другому трудно было бы мечтать о топ-10.

Мы подробно разбирали технологическую отсталость «Уильямса» вместе с ее истоками вот в этом тексте – ситуация достигла такого уровня, что быстро все изменить просто не представлялось возможным. Например, уровень днища: по сравнению с топами синий болид выглядел реально как «Ф-2»:

Помочь «Уильямсу» на треке вроде «Зандворта» мог бы только внезапный и непредсказуемый источник колоссального механического сцепления – новая суперподвеска, суперлипкие шины, сверхдержащий асфальт, безлимит лобового ветра…

Но первого с нынешней фабрикой команды не сделаешь – к тому же, команда не привезла на «Зандворт» вообще никаких обновлений и даже осталась со старыми версиями небольших ненагруженных антикрыльев.

Следующие два фактора смыло дождем. Только встречный ветер помог – но и для него требовалось искать специфические настройки:

«В большинстве медленных поворотов нам помогал огромный встречный ветер, – рассказал Албон после завершения квалификации. – Особенно на торможениях – в тех поворотах, где у нас всегда трудности перед медленными поворотами.

Под встречным ветром всегда машина ощущается лучше: больше загрузки спереди. Надеюсь, ветер не изменится! Он спрятал наши обычные проблемы. То есть в таких поворотах мы обычно теряем по 0,2 секунды, а с таким ветром – где-то 0,05 секунды. И мы вообще-то ездили с таким ветром на симуляторе, проверяли, как он отразится на машине.

Хвостовой ветер же начинался в тех поворотах, которые мы обычно нормально проезжаем».

Четвертое место Албона хотелось бы списать на спортивное чудо, но ведь Алекс выдавал такие времена во всех официальных сессиях. «Уильямс», должно быть, накануне крепко засел с №23 на симуляторе и разобрал в деталях все требования трека вплоть до миллиметров и градусов – именно в поисках самых сбалансированных настроек в помощь пилотам для достаточно уверенного контроля не слишком продвинутой машины в поворотах. «Уильямс» действительно так делает – вспомните аварию на Гран-при Австралии, где Алекс улетел в барьеры именно из-за нетрадиционных настроек: у них было настолько узкое рабочее окно, что первый же скачок температуры в шинах на 10 градусов отправил болид за пределы трека.

В Нидерландах все прошло по плану – по крайней мере в квалификации. Даже любимые отрезки остались прежними – прямые и с минимумом виражей. Просто в других местах потери удалось срезать.

Также команде здорово помог инструментарий и навыки быстрого прогрева шин при любых обстоятельствах. Без мастерства работы с покрышками большинство смелых тактик «Уильямса» по сдерживанию соперников и длинных подрезок просто не работали бы, и англичане вместе с Албоном достигли особых высот в специфическом процессе «включения» резины. В хаотичных условиях при разном качестве сцепления они выстрелили чуть ли не громче всех: пока Алонсо и «Астон Мартин» готовили быструю петлю по стратегии «прогревочный-быстрый, но не слишком-охлаждающий-самый быстрый круг», Алекс сразу выдавал все.

Но главный расчет, скорее всего, «Уильямс» как раз и возложил на квалификацию: ведь на «Зандворте» почти нереально обгонять, и успешная стартовая позиция без форс-мажоров, поломок и завалов практически гарантирует и хорошую финишную. В поворотах здесь только одна идеальная траектория, а на прямых синяя машина и без DRS быстрее половины пелотона с DRS. Заточить машину под один быстрый круг, а в гонке разбираться по ситуации – вполне разумная стратегия для аутсайдера на «Зандворте».

И, конечно, просто необходимо признать личный прорыв Албона. Когда-то этого парня убрали из «Ред Булл» ради Переса!

Отдал должное пилоту и шеф команды Джеймс Воулз: «Да, мы обнаружили, что баланс неплох, но могли бы мы помыслить о четвертом месте? Нет! Это Алекс с его бригадой выжали результат».

Фанаты «Уильямса», вы празднуете?

Фото: East News/JOHN THYS / AFP; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/williamsracing