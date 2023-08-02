Не чемпионская машина Феттеля🤷🏻‍♂️

Болиды «Формулы-1» – иконы быстрейших и мощнейших машин. Особенно ревущие всеми 850 л.с. атмосферных V8 машины начала 2010-х. Теперь они – уже легенды, с ними сравнивают нынешние болиды, с ностальгией вспоминают звук и их облик.

А временами и проводят интересные эксперименты – например, сможет ли нынешняя супертехнолгичная техника обогнать флагманов того времени.

Английская площадка по продаже машин carwow – один из спонсоров «Ред Булл» – регулярно занимается гонками на четверть мили (400 метров) между супермашинами. В этот раз настала очередь выставить чемпионский болид Феттеля 2012-го (800 л.с., 700 кг массы) против двух супертехнологичных электрокаров…

В центре – новейший «Римак» Nevera мощностью 1914 л.с., массой 2300 кг, стоимостью $2,2 млн за штуку и обладателя 22 рекордов скорости за день.

Слева – экспериментальный электрический гиперкар McMurtry c электромотором на 1000 л.с., массой 1000 кг и невероятным вентилятором под днищем. Деталь просто выдувает воздух из-под машины, создавая эффект присасывания к асфальту как у современной «Ф-1» – эта кроха в прошлом году побила рекорд «Фестиваля Скорости». Причем лучшее достижение больше десяти лет держал другой болид «Ф-1» – сразу на 2 секунды!

На скорости 240 км/ч Speirling генерирует 2250 кг – а это больше актуального болида (у него – примерно 1500 кг). Чего уж там, даже без разгона рекордсмен выдает 2000 кг!

То есть инженеры McMurtry объединили лучшее из мира электрокаров и «Ф-1». «Гражданской» версии пока нет, но она в доработке – и ее стоимость планируется в районе $1,27 млн.

Но carwow решила проверить, какая же машина – все же быстрейшая.

Только мир «Формулы-1» сразу поставили в неравное положение: от «Ред Булл» на гонку отрядили резервиста основной команды Лиама Лоусона, который… Впервые в жизни управлял и запускал RB8 – именно на том заезде!

«Я резервист, так что вообще-то никогда еще не принимал старт на болиде «Ф-1», – предупредил Лиам. – Да, это будет мой первый раз. И, в общем-то, для этой гонки у меня нет ничего, что мне нужно: прижимная сила на старте отсутствует, а с ростом скорости на прямой она начнет меня замедлять».

«Римак» захватил ведущий канала Мэт Уотсон, а McMurtry управлял тест-пилот компании и четырехкратный чемпион Великобритании по скоростному подъему на холм Алекс Саммерс.

«А McMurtry будет замедлять только маленькое антикрыло», – заявил он.

Кто же победил? Суперболидам устроили три заезда – они все в этом видео:

В первом победил «Римак», однако McMurtry просто пострадал из-за пробуксовки на холодных шинах – гоночному болиду и подготовка требуется соответственная. У Лиама же отзыв звучал просто безнадежно: «Море пробуксовок! Не могу поверить, как быстро вы уехали, просто сумасшествие, с какой скоростью вы отрывались».

Перед вторым заездом Саммерсу позволили немного прогреть шины – чтобы немного уравнять разницу в мощности.

И да, вышло без шансов:

«На этот раз я хорошо раскрутился. Думаю, к следующему разу мои шины будут еще потеплее, и я смогу еще немного приблизиться», – не сдавался Лоусон.

На третий раз «Ред Булл» действительно стартовал без пробуксовок и немного приблизился к электрокарам, но...

«Римак» все-таки победил. 8,4 секунды на 400 метров! Рекорд передачи за всю историю – где Nevera тестируется уже несколько месяцев подряд. У «Ред Булл» ушло 9,5 секунд – с неопытным пилотом за рулем.

Четвертая гонка – контрольная: на 800 метров при старте со скорости 80 км/ч. Ее выигрывал McMurtry, пока не уткнулся в лимитатор коробки передач – и его обошел «Римак» и «Ред Булл».

Мэт удивился, сколько рядом с ним продержался Лоусон, но законы физики не оставили шансов болиду «Ф-1»: «У нас столько прижимной силы, что в какой-то момент мы просто добираемся до точки, в которой вы обходите меня как пешехода».

Зато «Ред Булл» показал всю мощь на торможении со 160 км/ч – «Римаку» не помогла даже его масса, а McMurtry не спасла прижимная сила:

Впечатлены?

Фото: instagram.com/carwow