Легенда.

3 июля у немецкого автоспорта праздник – день рождения Себастьяна Феттеля. Теперь немецкому четырехкратному чемпиону – 36 лет!

Он ушел из «Формулы-1» после 16 сезонов – и с невероятной статистикой: на его счету 300 Гран-при (7-й показатель в истории), 53 победы (3-й), 122 подиума (3-й) и 57 поула (4-й), а до 2022-го он еще и 14 сезонов подряд заканчивал с подиумами – третья по продолжительности серия для «Формулы-1».

На момент ухода за ним оставались еще несколько рекордов:

А как Феттель начинал? Внезапно дебютировал в «Ф-1» в 19 – из-за травмы другого гонщика.

Первый гоночный инженер Феттеля: «Это был его первый уик-энд в «Формуле-1». Это был шанс, которого он так долго ждал. Это могло быть ошеломляющим – участвовать в первой квалификационной сессии, но он сосредоточился на работе, которую должен был сделать, как будто он делал это раньше. Ему всегда все было интересно. Немец хотел учиться, задавать вопросы. Себастьян всегда искал пути совершенствования. Есть гонщики, которые хотят узнать немного, а потом уходят. Себастьян хотел знать все. Иногда кажется, что он хочет знать слишком много!».

Год спустя на Гран-при Китая уже ворвался в топ-5 в составе «Торо Россо». Еще год спустя – уже первая победа и пять финишей в топ-5. Переход в команду с максимальными амбициями случился всего через 1,5 года – нереально быстро. Раньше в топах стартовали только ребята вроде Льюиса Хэмилтона – их целенаправленно готовили и продвигали фактически сперва для набора опыта, ведь у того же будущего семикратного в напарниках был действовавший чемпион Фернандо Алонсо в роли лидера команды.

В «Формулу-1» и раньше брали юных пилотов, но, как вы понимаете, взлет Себа – это был страшный успех. Страшнейший. «Ред Булл» моментально получил готовую мировую звезду-рекордсмена как раз в целевой аудитории всех рекламных и маркетинговых компаний с прицелом на юную аудиторию.

Феттеля практически со старта карьеры сравнивали с Шумахером, но сам он еще с детства отмечал, что у каждого своя карьера, и называть его вторым Михаэлем не нужно, хотя пресса после взлета Себа к вершинам «Ф-1» быстро окрестила его прозвищем «Бэби-Шуми».

«Я не Шумахер, я – Феттель. У меня своя карьера», – говорил Себастьян с самого детства.

Схожесть действительно была: оба нуждались в спонсорах в юности, а затем стремительно рванули к победам. Как и Михаэль, Себастьян также допоздна засиживался на треке, оба были требовательными, дотошными и внимательными к каждой детали, хотя в случае молодого гонщика дело доходило практически до анекдотов.

В общем, неудивительно, что между двумя немецкими звездами вспыхнула настоящая дружба, которая подкреплялась совместными выступлениями в «Гонке чемпионов» – с 2007 по 2012 год эта пара шесть раз подряд побеждала в Кубке наций. Себ и Михаэль весело проводили время, легко расправляясь с соперниками, а также шутили между собой.

Каким же мир запомнит Себа? Один из главных образов – Феттель, изучающий соперников:

Он занялся этим еще в начале карьеры, но кадры со страстью чемпиона выстрелили в 2017 году – когда про «инспектора Себа» даже накопилась приличная склейка!

Внешне он тоже словно каждый год представал новым: таким начинал…

Даже пробовал что-то вроде бороды:

А таким уходил в «Астон Мартин»…

Где превратился в Бьорна Борга:

Но главное изменение можно заметить на шлемах – Феттель с них призывал к защите окружающей среды все последние сезоны в «Астон Мартин»:

«Борец за экологию выступает в «Формуле-1»? Да, это правда. И вы правы, когда смеетесь над этим. Есть вопросы, которые я задаю себе каждый день. Я не святой, но меня правда беспокоят вопросы о нашем будущем» – комментировал он.

Почему же он тогда ушел?

«Энергия, требуемая для объединения с машиной и командой для преследования идеала требует концентрации и полной отдачи. Мои цели сместились с побед в гонках и чемпионатах на то, чтобы видеть, как растут мои дети, как они знакомятся с моими ценностями. На желание помочь им подняться, когда они падают. Слушать их, когда я им нужен, а не вынужденно прощаться. И, самое главное, учиться у них и позволять им вдохновлять меня.

Говоря о будущем, чувствую, мы живем в определяющее время. То, как мы проживем ближайшие годы, определит все наши будущие жизни. В моей страсти есть несколько аспектов, которые со временем пришлись мне не по вкусу. Они могут быть решены в будущем, но требуемая для изменений воля должна вырасти намного больше и должна подталкивать к действиям уже сейчас. Слов недостаточно, и мы не можем позволить себе ждать. Альтернатив нет. Гонка уже началась».

Себ редко дает подробные интервью, но каждый раз они заставляют задуматься над чем-то новым:

«Как они все меня запомнят? Я не знаю. Следующее поколение уже здесь, потому можно болеть за целую россыпь других гонщиков. Я не чувствую желания или нужды в том, чтобы меня вспоминали. Не потому, что все мои свершения не ценны – просто потому, что впереди всегда «завтра». Это говорит та часть меня, которая всегда смотрит на грядущее. Иногда она мешает мне насладиться настоящим».

Но Себа точно будут помнить – и в «Формуле-1», и мы. С днем рождения!