Тест внутреннего баланса Скудерии.

Казалось, после относительно успешного по внутренней субординации Гран-при Канады в «Феррари» станет спокойнее, но… Это же Скудерия.

Пока Шарль Леклер на любые вопросы о продлении контракта с датой истечения в конце 2024-го отвечает «рано для переговоров, посмотрим потом», его напарник Карлос Сайнс с контрактом до того же конца 2024-го решил диаметрально обратное!

«Не буду врать, мне не нравится входить в последний год контракта без знания, где я буду гоняться на следующий сезон, – высказался №55 в интервью Autosport. – У меня был такой опыт в «Ред Булл» и в «Рено», и я знаю, что это вообще не здорово для меня и как для гонщика, и как для спортсмена. Точно не правильная вещь.

Вот почему я ставлю зиму как точку оценки, где пройдет мое буду шее. Приоритет и главная цель – однажды выиграть с «Феррари». Думаю, я прояснял это очень-очень часто. И вот почему я отдаю им приоритет и зимой.

Но если нет – настанет также время посмотреть в другие места. Я буду вынужден, ведь это также мой приоритет – и я хочу разобраться со всем зимой.

«Ауди»? Не понимаю, откуда берутся эти слухи. Это не значит, что я перейду или не перейду, пока невозможно утверждать. Но прямо сейчас я не общаюсь ни с кем, только с «Феррари».

На самом деле здесь Карлос немного скромничает: за немецкого автопроизводителя в ралли-рейдах и на «Дакаре» выступает его отец, и временами у шефов гоночной программы «Ауди» спрашивали насчет перехода Сайнса-младшего в новую команду «Ф-1». Они и отвечали «было бы здорово, но все решат результаты на трассе». А затем на роль главы команды «Ауди» в «Ф-1» назначили Андреаса Зайдля – знакомого №55 еще по «Макларену» (отработали вместе 2 года). Испанец – один из его главных кандидатов на место в будущей заводской команде.

Так что постоянно всплывающая тема «Ауди» уж точно не должна удивлять Карлоса – тема немецкого автоконцерна вполне может фигурировать в прессе в качестве рычага нажима на «Феррари». Ведь у Сайнса по умолчанию есть запасной вариант.

А что же Скудерия? После выхода вью Карлоса шеф итальянцев Фредерик Вассер обстоятельно обсудил с Corriere трансферную ситуацию:

«До конца контракта Сайнса еще 18 месяцев. У Шарля – то же самое. Сейчас тема продления была бы отвлекающим фактором. Я сказал это их менеджерам пару недель назад. Приоритет – чтобы оба работали вместе над развитием машины. Затем за лето или после мы начнем обсуждения.

Всегда есть риск потери пилотов. Оба привлечены проектом, они хотят остаться и побеждать. Но нам нужно думать как команда и взрослеть в каждой сфере. Говорить только о пилотах сегодня было бы неправильно для этих командных шагах. Лучший способ убедить их остаться – дать хорошую машину. Шарль и Карлос должны оба чувствовать себя центром проекта.

Я удовлетворен Карлосом, он стабилен и дает важные замечания по технике. С Шарлем у них победная пара. Думаю, он очень недооценен. Он быстр и сбалансирован, но у него, конечно, есть области для прогресса, как и у всех. Шарль, с другой стороны, способен творить волшебство в квалификациях, переходить границы возможного. Но иногда в поисках максимума он слишком забирается за лимиты, даже машина не может этого дать. Он всегда хочет побеждать, и тогда может допускать ошибки. Мы говорили об этом вместе».

То есть «Феррари» вообще довольна Сайнсом – и стабильностью, и техническим вкладом – но не хотела подождать с переговорами о контракте. После заявления Карлоса Вассер уже готов рассмотреть вопрос летом или осенью – и даже Леклер отреагировал словами «Потихоньку тоже начинаем говорить. Потихоньку. Пока времени достаточно, я не то чтобы об этом думаю».

Словно в ответ на заявление Сайнса, чтобы его просто не списывали. Что же происходит?

Сайнс капитализирует сильное одномоментное положение: сейчас он полезнее Леклера

Казалось бы, между пилотами «Феррари» в сезоне 1:0 в пользу Леклера и по поулам, и по подиумам – Шарль явно ярче.

Однако по очкам Сайнс его превосходит со счетом 68-54, а по совместным финишам у них 3:3.

Просто Карлос действительно удивляет незаметной, но потрясающей стабильной – вот статистика по лучшей средней квалификационной позиции до Гран-при Канады:

В дождевом хаотичном Монреале Сайнс подпортил статистику и квалифицировался 8-м – но это все еще выше Леклера (11-й).

По простому сравнению побед и поражений в квалификациях – равенство:

Здесь и кроется главная сила Карлоса в миниатюре: вне зависимости от обстоятельств, качества настройки машины и характера трека он обычно приезжает на стабильном достаточно высоком уровне. Собственно, за это его и хвалили в «Макларене».

Основная часть его аварий – в практиках, а у Леклера же они случаются в важнейшие моменты квалификаций и гонок. Оттуда такие потери в стартовых позициях и очках.

По воскресеньям – та же история: №55 откровенно провалил только экспериментальный Гран-при Азербайджана (и то оба раза приехал в топ-5). Еще одна грубая ошибка на Гран-при Австралии стоила ему четвертого места и отбросила на 12-е.

Если исключить эти два заезда, то в оставшихся шести у Карлоса три пятых места, одно четвертое и одно шестое.

Для сравнения, у Леклера помимо подиума сход из-за поломки, сход из-за ошибки в атаке на первом круге, 11-е место в Испании после старта с пит-лейн из-за ошибки в настройках машины, еще два седьмых места (одно – из-за старта 12-м после перерасхода компонентов мотора) и одно шестое. В топ-5 помимо Баку он попал только в Канаде.

На одном круге Карлос тоже не настолько медленнее Шарля, как считается. Бывший технический директор «Ягуара», «Стюарта» и «Джордана» Гэри Андресон в колонке на The Race сравнил напарников по принципу «супервремен» (быстрейшее время на круге каждого гонщика с каждого уик-энда сопоставляют с быстрейшим временем уик-энда в принципе и высчитывают среднее за сезон – 100% можно получить, если ты сам постоянно быстрейший, а все, что выше – отставание. Идея – «если один пилот способен проехать на этой машине такой круг, то другой технически тоже имеет такую возможность»).

Оказывается, даже по стабильности пикового темпа Леклер и Сайнс примерно на одном уровне:

А ведь чаще всего эти круги устанавливаются именно в квалификациях.

Помимо довольно близкого темпа, вдумчивый подход Сайнса оказывается полезнее для «Феррари» – именно Карлос первым получает для тестов важные обновления.

Однако и в гонках наибольшего успеха Скудерия достигла именно после перехода на «подход Сайнса» в Канаде – в первой же гонке, где Леклер отказался от метода агрессивной настройки, «Феррари» перестала пожирать резину и оказалась в топе по общему темпу.

Медианный круг (50% быстрее, 50% медленне) у Сайнса даже повыше.

А теперь давайте посмотрим на разницу в зарплатах – по инсайду из RacingNews365 (очень осведомленный и надежный Дитер Ренкен – работает в паддоке с 80-х и недавно назначен советником президента ФИА по авторспорту и взаимодействию с прессой)

Хотя еще по состоянию на середину 2022-го тот же инсайдер оценивал соотношение как 12-10 в пользу Леклера. Даже если новые цифры не совсем точные, разрыв явно увеличился – окупается ли он теперь на трассе?

Сайнс и его менеджмент всегда отличались умением чувствовать момент и политическую обстановку в команде – так Карлос стал первым пилотом без подиумов и побед, с миром отпущенным из программы «Ред Булл». И вообще испанец постоянно повторяет на публику (особенно в Drive To Survive) как готов искать любую малейшую возможность для усиления шансов на победы.

Он видит дисбаланс внутри команды, видит сложившийся к данному моменту перевес и стремится закрепить позицию.

Середина 23-го – момент силы Сайнса. Дальше все может пойти хуже

Все аргументы выше не оправдывают такую спешку – ведь у него действительно контракт еще на 1,5 года. У Хэмилтона, например, с «Мерседесом» осталось меньше 6 месяцев, но они не особенно торопятся.

Просто сторона Карлоса понимает: его позиция вряд ли радикально усилится по сравнению с нынешней, зато ухудшиться запросто может.

Признаки и причины виднелись на том самом провальном Гран-при Азербайджана: №55 страдал весь уик-энд он первого до последнего зачетного круга, едва финишировал в топ-5 и бурно радовался потом тому, как дешево отделался.

Проблема кроется в новом формате уик-энда: одна практика, квалификация, еще одна квалификация, спринт, гонка… На подбор настроек – всего час-полтора на тренировке, и если сессия прерывается красными флагами или авариями, приходится просто гадать.

Сайнс же основал весь подход на аналитике и данных – ему в таких уик-эндах просто не хватает информации для работы с машиной. Половина сильных качеств и ценности для команды просто пропадает.

«Я явно не ощущаю себя комфортно и уверенно, – объяснял Карлос. – Если бы ощущал, то мне бы просто не хватало 0,3 секунды на круге, но у меня нет уверенности. После уик-энда мне понадобится больше времени, чтобы подробнее изучить данные, потому что сейчас – с таким форматом [уик-энда] – времени сесть и изучить данные просто нет. Нам пришлось очень быстро двигаться по сессиям, слегка двигать подправлять состояние машины углом атаки переднего антикрыла и переключателями на руле, но мы не смогли нырнуть в данные достаточно глубоко, чтобы изучить опции на уик-энд.

Нет ничего, что можно было бы изменить так, чтобы я почувствовал себя лучше. Так что я в тупике. Но пора это просто принять. Это единственный уик-энд в моей жизни, когда я оказался в такой ситуации».

Каждый такой хаотичный уик-энд с нулевой возможностью сопоставить ощущения и данные просто выпадает из программы развития – а ведь в 2023-м запланированы целых 6 спринтов. Выходит, вместо 23 этапов Сайнс и гонщики такого типа получат 17 этапов – и ценнейшее трековое время на актуальных машинах не вернуть никакими частными тестами и сессиями на симуляторах.

В Баку был первый спринт сезона, а второй – на Гран-при Австрии. Как раз перед ним Карлос и вышел к прессе с заявлением о контракте.

Ничего удивительного: каждый уик-энд со спринтом может бить по результатам Сайнса и понижать его ценность. Для следующего года обсуждаются варианты календаря с девятью спринтами – пока отказываться от формата не собираются. №55 может в итоге справиться и найти новый подход, но в данный момент обстоятельства складываются так, будто лучшего шанса на улучшение условий и статуса у Карлоса не будет. Причем речь не только о «Феррари», но и о любой другой команде – ему нужен хороший долгий контракт именно сейчас, потому что потом требовать такой будет сильно труднее.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic, Hoch Zwei/Keystone Press Agency