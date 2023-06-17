Зверя Фернандо немного забустили.

«Это была последняя гонка в сезоне без подиумов», «С обновлениями мы сокрушим «Мерседес» в Канаде» – Фернандо Алонсо громко провожал неудачу на домашнем Гран-при Испании (7-е место и финиш за напарником). Владелец команды и отец второго пилота Лоренс Стролл даже поставил цель в виде двойного подиума на домашнем этапе в Монреале – при потрясающей форме «Ред Булл» и ожившем «Мерседесе»!

«Астон Мартин» и правда так серьезно обновился? Вполне: улучшения коснулись половины машины – от днища (где и происходит вся магия по генерированию прижимной силы) до боковых понтонов (ключевого места для сокращения лобового сопротивления и ускорения на прямых).

У зеленого болида с первых же гонок сохранялась одна базовая слабость: низкая эффективность шасси на всех типах треков. AMR23 генерировал много прижимной силы, отлично выглядел в поворотах и на торможениях, но на прямых просто сдавал из-за мощного лобового сопротивления – по этой части машина Алонсо и Стролла оставалась одной из худших в пелотоне.

Супернагруженный Гран-при Испании вскрыл одну слабость: с таким неэффективным шасси страдает не только скорость на прямых, но и покрышки. Чрезмерный износ на «настоящих гоночных треках» вроде «Барселоны-Каталонии» не давал сделать следующий шаг и тормозил относительно обновлявшихся конкурентов.

Улучшения для Гран-при Канады выглядели рывком в нужном направлении. «Астон Мартин» просто пошел тем же путем, что и «Ред Булл» – обладатель самого эффективного шасси нынешней «Ф-1».

Теперь в главной зоне для туннеллирования воздушных потоков в заднюю часть машины с наименьшими потерями на лобовое сопротивление AMR23 очень похож на RB19 Ферстаппена:

Что принципиально поменялось? Теперь «туннель» под понтоном охлаждения больше и агрессивнее (старый – сверху):

Вырез увеличился – рассеченный передним антикрылом воздух будет перенаправляться им активнее. Форма корпуса теоретически создаст вихрь большей силы и энергии – и поток «запечатает» днище для повышения прижимной силы.

Само днище мы не видим, но его тоже доработали – с увеличением эффекта присасывания к асфальту «Астон Мартин» получит окно настроек пошире. Обычно такие дополнительные инструменты помогают лучше контролировать износ шин и сокращать размер антикрыльев для ускорения на прямых.

Еще особенно красивы изменения боковых понтонов – «Астон Мартин» первым придумал такие глубокие, и теперь слегка дополнил идею:

Первоначальная мысль заключалась в создании области низкого давления в корпусе, втягивания воздуха в него и «запечатывания» – чтобы создать обтекание по понтону охлаждения без дополнительного «штрафа» в виде лобового сопротивления на высоких скоростях. Теперь идею доработали так, чтобы стенки не создавали турбулентных завихрений (в некоторых поворотах они ломали всю идею), а сам канал теперь еще и ускорит поток в задней части – теоретически это поможет стабильному генерированию прижимной силы за счет разницы в давлениях в медленных поворотах. Там «Астон Мартин» раньше немного уступал – задняя часть машины поднималась на резких торможениях и меняла распределение потоков, убирая часть прижимной силы.

Теперь же «спуск» туннелирует поток почти на сам диффузор в заднюю часть машины – такое решение первым появилось на «Астон Мартин», и одно выглядит самым продвинутым и совершенным.

Красоту нового распределения потоков видно по подтекам флюоресцентной краски с практики во время испытания новых деталей – теперь завихрения почти не пересекаются и запечатывают друг друга.

Похоже, «Астон Мартин» четко понимает слабости машины и планомерно двигается в сторону их исправления.

Фото: The Race; globallookpress.com/Xavi Bonilla/Dppi