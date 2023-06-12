Небольшой рост и вес в гоночном мире – настоящее преимущество для пилотов и команд, за которые они гоняют. Но ведь из каждого правила есть свое исключение.

Звание исключительного гонщика заработал пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден. Этот гоночный Капитан Америка ростом около 183 см, весом под 80 кг и горой мышц выиграл одну из самых престижных гонок в мире и точно самую знаковую в США – «500 миль Индианаполиса». Это, кстати, была уже двенадцатая попытка Ньюгардена – раньше он брал два титула «Индикара», два вице-чемпионства, но в самом престижном заезде не поднимался выше третьего.

Джозеф всегда был в отличной форме.

Таким он был пару лет назад:

А вот он с чемпионами «Ф-1» Себастьяном Феттелем и высшей лиги NASCAR Джоуи Логано в 2017-м на одном из спонсорских ивентов – еще совсем не похоже, будто Джозеф через пару лет будет выглядеть так, словно ест таких оппонентов на завтрак.

Просто за межсезонье 2023-го он, кажется, психанул и серьезно поработал с железом – теперь выглядит в пару раз мощнее.

Его представление для документалки CW о подготовке к «Инди-500» – как промо для Мистера Олимпия:

Над внезапным преображением американца пошутила даже собственная команда.

А фаны задаются вопросом: «Джозеф, ты не слишком мускулистый для мотоспорта?»

«Конечно были моменты, когда у меня было слишком много мышц. Но для «Индикара» мне всегда хотелось иметь побольше силы. Эта машина не для пауэрлифтеров, вы можете иметь только определенный вес. Нам добавляют балласт до показателя в 185 фунтов (почти 84 кг), так что если вы выходите за пределы этого веса, то представляете собой излишнюю массу.

Но в «Индикаре» нет никаких усилителей, никакого усилителя руля. Так что гонки физически очень сложные, поэтому всегда требуется много сил. Я хочу быть самым атлетичным гонщиком на стартовой решетке», – рассказал Ньюгарден.

Это правда: отличия в требованиях к физике отдельно выделял бывший пилот «Ф-1» Маркус Эрикссон (победитель «Инди-500» в 2022-м и тот самый пилот, у которого Ньюгарден увел победу на ленточке в 2023-м) при переходе в «Индикар».

Однако гонки – не единственное, что двигает Джозефом в погоне за физическим совершенством!

«На самом деле прямо столько мышц не нужно, но... Я хочу быть самым спортивным на решетке. Можете прямо сейчас попросить меня поучаствовать в любом соревновании и я выиграю у каждого из гонщиков. Без проблем.

Я люблю фитнесс. Это поддерживает меня в форме, даже когда нет гонок».

«Фитнесс – главная часть того, кто такой Джозеф Ньюгарден. Не только ключ к его успеху на треке, но и центральная вещь в повседневности. Он в зале каждый день, а иногда и не по несколько раз в день. Он живет тренировочным распорядком как религией. Гребной тренажер – его любимый пыточный инструмент» – гласит официальный сайт нового победителя «Инди-500».

Потому Джозеф уверен в победе не только в челленджах, где нужно задействовать свои мышцы, но и соревнованиях на выносливость – марафоне например.

Однако у Пато О’Уорда есть свой претендент на победу в забеге – напарник по «Эрроу Макларен» Феликс Розенквист. Ньюгарден совсем не согласен: «Феликс – коротышка. Розенквист? Этот швед? Я люблю Феликса, но он будет уничтожен».

Но хотя бы превосходстве мускулатуры гонщика «Пенске» над остальным пелотоном Патрисио не сомневается: «Джозеф – чертов бык. Он сложен как бодибилдер».

Сам Пато рядом с Джозефом выглядит не слишком впечатляюще – но в гонках нет разных весовых категорий:.

Кто там самый физически совершенный в «Формуле-1»? Кажется, Льюис Хэмилтон – тоже впечатляет, но проигрывает Ньюгардену в объемах:

Действующий чемпион NASCAR Джоуи Логано все еще остался поджарым:

Но вообще в главных кузовных гонках США самым внушительным считают Дэнни Хэмлина:

Пожалуй, Ньюгарден впечатляет сильнее – профайл двукратного чемпиона «Индикара» и победителя «Инди-500» можно смело пополнять званием самого атлетичного пилота планеты.

Фото: instagram.com/josefnewgarden; instagram.com/lewishamilton; instagram.com/dennyhamlin; instagram.com/joeylogano