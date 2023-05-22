С 2026-го.

В 2019-м и 2020-м мир «Формулы-1» пугало длиннющее название «Астон Мартин Ред Булл Рейсинг Хонда» – тогда английский бренд всего лишь спонсировал команду, а японский моторист поставлял ей моторы.

С тех пор многое изменилось: «Ред Булл» строит собственное моторное подразделение с «Фордом» на основе оставленного «Хондой», японцы собирают им двигатели по контракта, а «Астон Мартин»…

Зеленый английский бренд теперь вновь в «Ф-1» с собственной командой. Он взял уже второго чемпиона мира – Фернандо Алонсо – и заработал 4 подиума в 5 Гран-при.

А с 2026-го «Астон Мартин» и «Хонда» вновь объединятся в одном монстре – «Астон Мартин Арамко Хонда». Причем японцы обещают не просто эксклюзивные моторы под новый регламент (стартует тоже в 2026-м), а полноценную технологическую поддержку.

«Наше будущее заводское партнерство с «Хондой» – один из последних фрагментов мозаики, формирующих амбициозные планы «Астон Мартин» в «Ф-1», – объявил на презентации глава гоночного подразделения англичан Мартин Уитмарш.

Альянс выглядит достаточно логичным: «Хонда» с 2022-го искала варианты по полноценному возвращению в «Ф-1». По инсайду репортера официального сайта чемпиона Лоренса Барретто, японцы общались с «Маклареном» и «Уильямсом», а также с потенциальным новичком из «Формулы-2» (предположительно бывшим активом Мазепиных «Хайтеком»), но гонку выиграл сильнейший незаводской коллектив 2023-го.

Альянс с большим мотористом – единственный шанс «Астон Мартин» стать «настоящей заводской командой»

Да, шефы «Астон Мартин» говорят о желании отделиться от «Мерседеса» (долгосрочного поставщика аж с 2009-го – ни одна другая команда «Ф-1» столько не работала с немцами!) в качестве мотива для сделки, но в реальности все и проще, и сложнее одновременно.

Команда носит шильду «Астон Мартин», раскрашена в ее цвета и пользуется ее корпоративными машинами, но по сути технологически с заводом не связана. Ее брендирование – через личную унию общего владельца, канадского миллиардера Лоренса Стролла: сперва он купил коллектив «Ф-1» для сына Ланса, а затем увидел выгодную возможность прорекламировать какой-нибудь крутой недооцененный бренд через гонки. Так и подвернулся «Астон Мартин» – канадцы вытащили его из предбанкротного состояния.

Юридически команда не входит в группу компаний «Астон Мартин Лагонда», да и технологически завод не может помогать организации в «Ф-1». У него просто нет нужных компетенцией: моторы на потребительские машины поставлял «Мерседес», а болиды на открытых колесах с похожими технологиями зеленый бренд не производил вообще никогда.

Весь «заводской» статус до 24 мая 2023-го был чистым маркетингом для усиления связи команды и бренда – чтобы повышать ценность обоих активов.

В остальном же команда являлась старой бедовой «Форс-Индией» на стероидах. После смены собственника штат расширили с 400 человек до 700, сманили топовых инженеров из «Мерседеса» и «Ред Булл» и дали, наконец, денег на адекватную разработку и улучшения – коллектив вышел из вечного полубанкротного состояния.

Тем не менее, «Астон Мартин» все еще пользуется аэротрубой «Мерседеса» и все еще работает на старой базе «Форс-Индии» – новые откроются только в конце 2023-го, а аэротруба включится в работу в 2024-м.

В их строительство вложено $250 млн, оборудование называют «шедевром технического искусства», но даже они принципиально не приблизят команду к заводскому статусу – ведь коробки передач и подвески тоже закупаются у «Мерседеса». То есть компетенции придется создавать заново, и сработает все это только для машины 2025-го – если все остальные составляющие уже будут собраны.

Так что сейчас по сути даже у «Макларена» больше «заводских» связей со своим автопроизводством, чем у «Астон Мартин». И после открытия новой базы «зеленые» прыгнули бы на уровень «Макларена» 2004-го без «Мерседеса». Да, наличие крупного автопроизводителя «поддержки» помог легендарному коллективу сделать серьезный скачок и зарубиться с «Феррари» и «Рено» в ближайшие годы за победы.

Вот «Астон Мартин» и поступил так же: пошел на поиски крупного производителя для настоящей заводской поддержки. И «Хонда» оставалась последним лотом из подавших заявки на работу в «Ф-1»: «Форд» увел «Ред Булл», «Ауди» запартнерилась с более близким ментально «Заубером», а «Порше» в итоге так и не добрался до финишной прямой.

При этом как сейчас гоночные дела не касаются завода, так это сохранится и в 2026-м:

«Астон Мартин Лагонда» – компания с биржи. Один из ее акционеров – «Мерседес», и огромная часть моторов для дорожных машин поставляется «Мерседесом». Так и планируем продолжать, – рассказал Уитмарш. – Мы целиком сфокусированы на гоночных активностях и выбрали «Хонду», так что будем настраиваться на победы в «Ф-1» с «Хондой». У «Астон Мартин Лагонда» сохранится собственная стратегия».

Более того, лицензионное соглашение о брендинге между командой и заводом действует до 2030-го – дальше при желании никто не помешает ей вдруг переименоваться в «Арамко-Хонду». Даже цвета менять не придется.

«Астон Мартин» повторяет путь «Ред Булл»

Нынешняя зеленая машина похожа на болид «Ред Булл», в Сильверстоун переманили несколько чемпионских инженеров (вроде спеца по аэродинамике Дэна Фэллоуса), теперь «Хонда»… Неужели стратегия Строллов и заключается в донашивании идей «Ред Булл»?

Можно и так сказать, но больше всего путь «Астон Мартин» напоминает даже не современный «Ред Булл» с «Хондой», а еще первую сделку с «Рено» в 2007-м. Тогда первые несколько лет нынешние чемпионы ездили клиентами, затем французы продали команду «Лотусу» и перенесли заводскую поддержку на Милтон-Кейнс – в итоге «Ред Булл» выиграл четыре титула подряд, а завершили отношения провал с новым регламентом в 2014-м и возвращение заводской команды «Рено».

Помощь французов и помогла «Ред Булл» вырасти от «просто сильной гоночной команды» до нынешнего титана «Ф-1» с инженерным подразделением и новоявленным моторным департаментом.

Тем же путем идет и «Астон Мартин» – в отличии от еще одной «псевдозаводской» команды «Ягуар», которой срезали бюджет при первых промахах мимо целей и при первом удобном случае… Отдали на превращение в «Ред Булл».

Стролл сумел нащупать идеальный путь и для выстраивания успешной заводской команды «Ф-1» без бесконечных личных вложений, и для параллельной рекламы нового бизнес-актива.

Разве у «Хонды» и Алонсо нет взаимной нелюбви?

Да, остается только один слон в комнате: за «Астон Мартин» гоняет Фернандо Алонсо, а у них с «Хондой» вроде бы взаимная нелюбовь. Как это вообще?

Двукратный чемпион мира в середине 2010-х действительно всерьез бесил руководство японского завода вот такими заявлениями в прямом эфире на середине домашнего Гран-при Японии:

«Мотор уровня «Ф-2»! «Ф-2»! «ААААХ!»

№14 злился от постоянных отказов и низкой надежности «Хонды»: за 3 совместных сезона он ни разу не приехал выше пятого места. А затем перешел из «Ф-1» в гонки на выносливость – и поехал побеждать в составе «Тойоты»: одного из главных традиционных соперников «Хонды» в японских гонках.

По слухам, компания из Сакуры после такого даже ветировала попытки Алонсо выступить в главной гонке США – «Инди-500» – с двигателями «Хонды».

С тех пор прошло три года и страсти, кажется, подостыли.

«Я думаю, Фернандо понимает и уважает работу «Хонды», – ответил на презентации Уитмарш в ответ на очевидный (и логичный) вопрос. – Вероятно, 2026 год находится за пределами его горизонта планирования в данный момент, но кто знает. У нас будут переговоры до 26-го. Если он будет в такой же хорошей форме, как сегодня, то будет здорово, если Фернандо останется пилотом «Астон Мартин» и в 2026-м».

Да, не стоит забывать: в июле Алонсо исполняется 42 года, а его нынешний контракт со всеми опциями как раз истекает в 2025-м.

И «Хонда» тоже ответила так, словно и не сомневается в будущем объединении:

«Прошлое – это прошлое. Алонсо – гений. Суперталант, – прокомментировал президент компании Кодзи Ватанабе. – Если мы вновь объединимся с Алонсо и он будет гонщиком нашей команды, у нас не будет никаких возражений.

Наша позиция останется неизменной. Вопрос выбора гонщиков должен быть целиком зависеть от команды, а не от поставщика двигателей, которым будет «Хонда». Мы оставим выбор состава пилотов целиком на усмотрение «Астон Мартин».

Однако в случае завершения карьеры Алонсо у «Хонды» есть «кандидат от завода»:

«Да, мы надеемся, что Цунода будет одним из кандидатов. Он родом из нашей гоночной школы, в «Формуле-1» у него сейчас все очень хорошо. Мы рады видеть его успех. Однако окончательное решение в любом случае будет за «Астон Мартин».

«Это интересный вариант, – согласился Уитмарш. – Уверен, что до 2026 года наш состав пилотов будет меняться. В конечном счете «Астон Мартин» и «Хонда» хотят видеть за рулем наших болидов максимально быстрых гонщиков. Цуноду стоит рассматривать как одного из кандидатов. Уверен, что и он сам с удовольствием бы оказался за рулем болида с двигателем «Хонды». Посмотрим, как он будет прогрессировать в ближайшие годы, и тогда, может быть, мы проведем переговоры».

И место в кокпите «Астон Мартин» гарантировано только одному гонщику: сыну владельца Лансу Строллу. Так что, похоже, обе стороны предложили Алонсо не терять форму, если он хочет новый контракт – иначе потенциальный сменщик уже на прицеле.

2025-й пройдет в огромном напряжении!

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton; globallookpress.com/IMAGO/DPPI, HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency