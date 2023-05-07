Прошла неделя!

На Гран-при Майами едва не сбили человека на пит-лейн – прямо перед боксами. Когда пилот «Макларена» Ландо Норрис на четвертом круге заезжал на внеплановую остановку, в самом начале прямой перед ним внезапно обнаружился спокойно идущий по своим делам человек...

А ведь буквально за неделю до этого на Гран-при Азербайджана Эстебан Окон чуть не устроил боулинг перед финальным кругом – люди едва успели убраться с дороги.

Тогда федерация расследовала инцидент и признала провал в организации и коммуникации для выпуска людей на пит-лейн – все закончилось официальными извинениями, обещаниями ужесточить процедуры и никогда такого больше не допускать.

И перед Гран-при Майами обновления в регламент действительно внесли: механикам, любому другому персоналу и ВИП-гостям запретили покидать боксы или специально обозначенные зоны, пока последняя машина не пересечет старт-финишную черту под угрозой лишения пропусков.

По идее теперь на пит-лейн оставались только сами технические делегаты и аккредитованная съемочная команда, которую допускают только после сдачи экзамена на знание всех правил – и вот теперь ситуация чуть не повторилась! Обычно при въезде машины на пит-лейн звучит предупреждающая сирена-гудок, но, кажется, сами работники ФИА ее не особенно слушают. Конечно, въезжающий вряд ли повернул бы в его сторону, но если бы команда выпустила машину вот так – ее бы оштрафовали.