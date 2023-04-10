Инсайд из Италии о попытке вернуть четвертое место.

«Формула-1» ждет вердикта на попытку «Феррари» оспорить наказание Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии – из-за пяти секунд за столкновение с Фернандо Алонсо №55 свалился с 4-й позиции на 12-ю.

Просто гонку закончили за сэйфти-каром, и достаточно небольшая для обычных условий кара оказалась фатальной для надежд Скудерии хотя бы на очки.

«Феррари» раздумывала 5 дней, а затем подала запрос на пересмотр итогов по «новой информации» – сейчас все ждут вердикта ФИА с датой заседания стюардов на тему принятия или отклонения процесса. Обычно коллегия комиссаров (так называется судейский орган в «Ф-1») собирается на этапе Гран-при – и следующий ожидается с 27 апреля в Баку, потому у Федерации достаточно времени для обсуждения момента, а у итальянской прессы – на сбор сливов на тему «как же «Феррари» собирается защищать Сайнса».

Ведь шеф Скудерии Фредерик Вассер действительно обещал «новые доказательства»: «Стюардам решать, какое наказание будет правильным, но на мой взгляд, возобновление дискуссии стало бы правильным первым шагом. Исход дела будет зависеть от ФИА. У нас точно есть новые доказательства и аргументы, но пока я оставлю их при себе».

И журналист итальянского Motorsport Джанлука д’Алессандо выяснил: «Феррари» построит обоснование на данных телеметрии, по которой Сайнс даже не атаковал Алонсо – ситуация просто поймала его врасплох.

Телеметрия показала, что Алонсо затормозил раньше обычного и в принципе достаточно рано – вот сравнение телеметрии его 57-го круга с 53-м:

Потому Гасли, например, якобы отреагировал немного резко и улетел в гравий, чтобы точно не столкнуться с испанцем.

Сайнс же затормозил еще раньше Алонсо (красная линия – «Феррари», зеленая – «Астон Мартин»):

Просто сбрасывал скорость недостаточно быстро и эффективно (возможно, из-за недостаточно прогретых шин и тормозов). Тем не менее, по возможной логике «Феррари» сравнение телеметрий доказывает, что у Карлоса не было даже намерений атаковать соперника и его просто застало врасплох его раннее быстрое замедление и траектория в повороте.

Данных телеметрии правда может хватить?

Для юридического процесса пересмотра, может, и нет – ведь решение по Сайнсу выносилось с формулировкой «после изучения всех повторов и данных телеметрии». То есть вся необходимая информация была доступна судьям – и если они видели аргументы Скудерии еще в Австралии, то пересмотреть их по пункту о «новых обстоятельствах» просто нельзя.

Да и сами по себе данные не доказывают напрямую полное отсутствие нежелания атаковать у Карлоса.

«Астон Мартин» Алонсо – один из самых эффективных в современной «Ф-1» на торможениях, а на Гран-при Австралии его еще и настроили под максимальный прижим. Его замедления в принципе самые быстрые и стабильные – и он предпочел затормозить чуть раньше. Скорость сбросилась до нужного уровня, №14 идеально вошел в поворот, все отлично.

Сайнс же (судя по той же телеметрии) сбрасывал скорость намного хуже и дольше Алонсо – потому и влетел в зеленый болид. Сам факт более раннего торможения не доказывает напрямую непропуск точки торможения – может, №55 пропустил именно подходящую для болида «Феррари» точку торможения в попытке выиграть пару лишних «быстрых» метров?

Потому же сравнение телеметрии торможений Алонсо с предыдущим отрезком вообще не слишком корректен – с учетом температур шин, тормозов и ситуации на треке. Даже «неожиданно раннее» замедление оно не доказывает.

Выходит, дело вновь приобретает оборот «слово Сайнса против повторов», и в таких обстоятельствах у «Феррари» будет мало шансов на пересмотр. Даже с учетом не слишком последовательной реакции тех же судей на другие аварии в том же секторе на рестарте (крэш Окона и Гасли признали гоночным инцидентом, вынос де Вриса Сарджентом вообще пропустили – подробности здесь).

Какие доказательства теоретически могли бы переубедить стюардов? Теоретически новые видеоповторы – на случай, если на них не хватило экранов и глаз в судейской. Однако авария произошла на рестарте, когда весь пелотон был упакован и помещался в один-два кадра – отсутствовала необходимость следить за растянутой змейкой. Все узлы, скорее всего, записывали инцидент – раз решение вынесли так быстро. Телеметрия же обычно доступна всегда и в любых объемах – для проверки возможных аргументов судьи сразу могли взглянуть на все желаемые моменты. Если они решили обойтись без этих данных – видимо, в принципе не сочли их существенными.

Зато теперь хотя бы сторону «Феррари» точно выслушают – ведь именно этого и требовали Сайнс с Вассером сразу после финиша в интервью (и по радио).

«Как вы смогли слышать по радио, сильнее всего Карлос расстроился из-за того, что его даже не выслушали, – высказался шеф Скудерии. – Поскольку ситуация была довольно уникальной, даже с учетом того, что гонка уже закончилась, можно было сделать исключение и выслушать стороны, разобравшись во всем.

Обычно мы всегда просим по возможности принимать решения по ходу гонки. Данный же случай, как мне кажется, был достаточно особенным: три красных флага, два рестарта, последний рестарт за машиной безопасности. Отсюда и наше разочарование – нам показалось, что та же ситуация с участием Гасли и Окона рассматривалась несколько иначе».

Возможно, дело просто в гордости кого-то из Маранелло.