Даже переписывают правила.

В «Формуле-1» существует система накопления штрафных баллов за аварии, превышение скорости за автомобилями безопасности и другие нарушения. Обычно за серьезные проступки дают по 2 балла, а накопление 12-ти за годовой период ведет к автоматической дисквалификации на Гран-при.

И уже пять месяцев в «Ф-1» есть один гений с десятью баллами – новичок «Альпин» Пьер Гасли. Первые несколько пунктов у него сгорят только 23 мая – то есть на ближайших трех Гран-при он еще вполне может наездить на бан.

Хотя зрители Гран-при Австралии точно задались вопросом, как Пьера не отстранили уже сейчас – ведь он по сути вынес напарника Эстебана Окона на рестарте.

Однако судьи полдня разбирали инцидент и вынесли вердикт: гоночный инцидент. Представитель пострадавшей команды («Альпин») и пострадавший гонщик (напарник Гасли) не стали предъявлять претензий (внезапно – от Окона как от давнего врага Пьера ожидалось что-то серьезное) и согласились, что это был «момент первого круга».

Но как же так? Пьер не просто торпедировал Окона, а вылетел со скользкой травы на плохо прогретых изношенных шинах. Вообще они в таком состоянии не предрасположены для старта с места – после финиша многие гонщики обратили на них внимание.

Здесь и кроется оговорка «первого круга» – почему инциденты на них иногда судят менее жестко. Сложность ситуации и отсутствие претензий с другой стороны и дали стюардам возможность простить Гасли – хотя если бы его призвали виновным в столкновении, он бы получил полновесные два балла и дисквалификацию.

«Бывают моменты, когда избежать аварии невозможно – у пилота лишь остаетсятся выбор, в кого врезаться, – прокомментировал момент шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр. – Видно, что Гасли не может разогнаться, потому что у него под колесами трава, а в это время одна машина объезжает Пьера справа, другая – слева, третья тоже стремится обогнать справа. Авария неизбежна – только если бы пилоты позади сбросили газ и дали гонщику перед ними нормально разогнаться, но никто и никогда так не делает.

Они извинились, то есть каждый из них посчитал, что сыграл свою роль. Это был просто хаос, и если бы Пьер не выехал широко в первом повороте – хотя так поступили многие – то, думаю, проехал бы дальше.

В таком хаосе необходимо принимать быстрые решения. Если посмотреть онборды, то видно, что Эстебан следовал за Цунодой. Он не знал, что будет делать Пьер, а Пьер просто пытался вернуться на траекторию. Не сказать, что он смотрел в зеркала и решил: «О, я его заблокирую» – он смотрел в другую сторону и думал, что на траектории никого нет. Пьер его не видел, заехал на траекторию и врезался.

Не повезло – мы могли заработать большие очки, а Пьер, показывавший хороший темп, ехал к заслуженному пятому месту. Жаль, что они столкнулись. Не считаю, что правильно винить одного пилота или другого. Надо сделать выводы».

«Я мог столкнуться практически с любым болидом, – подтвердил и Окон. – Некоторые пилоты возвращались на трек [после контактов или ошибок], и одним из них был Пьер. Но тут никаких обид. Он подошел и извинился. На его месте мог быть любой.

Мои шины сильно нагрелись. Что действительно напрягало, так это то, что солнце был чуть ниже и мы хуже видели. Некоторые пилоты вели себя самоубийственно в первом повороте».

Однако это формальные возможности для «прощения». Реальность же слегка жестче: Пьер сам ошибся на торможении (кстати, серьезнее всех на последнем рестарте!) и потому вылетел на траву:

А столкновение с Оконом произошло уже позже после возвращения на трек – в таких условиях Гасли следовало хотя бы посмотреть в зеркала.

Но он по каким-то причинам (из возможных – и сражение с машиной, и непрогретые скользкие после травы шины, и ослепленность солнцем, и намеренное захлопывание свободного места) просто резанул дистанцию перед Эстебаном:

«Когда ты дрифтуешь с травы после возвращения на трек, всегда нужно проверять, есть ли кто с другой стороны, – отметил бывший гонщик «Рено» и эксперт F1TV Джолион Палмер. – Нужно оставлять место для других, кто там может быть».

Ответственность именно на возвращающемся на трек – Феттель получил 5 секунд (и 2 балла в суперлицензию, конечно) примерно за такое же на скандальном Гран-при Канады 2019-го.

Гасли спасают уже в третий раз

Выходит, судьи пожелали простить Гасли, чтобы не давать ему бан? Звучит как конспирология и фаворитизм, но после жалоб Пьера в начале года штрафные баллы перестали выписывать за срезки трека. А у №10 есть один балл за них – и негодование: «Было бы обидно получить бан на гонку за медленную езду за машиной безопасности и пару нарушений пределов трассы. Очень надеюсь, что за зиму систему пересмотрят. Не думаю, что проблемы возникнут только у меня, если все так продолжится. Жаль будет, если четыре или пять пилотов получат дисквалификацию».

И после правки регламента «Альпин» попыталась списать уже выписанные баллы за срезки!

«Правильно, что штрафные баллы присуждаются не за нарушения пределов трека, а за опасный пилотаж, – комментарировал Сафнауэр. – Даже не знаю, как в правила попало подобное или вещи вроде слишком большой дистанции от машины безопасности.

Другой вопрос в том, нужно ли применить новое правило ретроспективно. Я всегда считал, что да, потому что это справедливо. Если мы признаем ошибку, то нужно исправить ее и задним числом, а не только смотреть в будущее.

Но я оказался в меньшинстве. Предложение [списать баллы] поддержали три или четыре команды».

Причем судьи спасали Пьера от грани бана еще в прошлом году: например, после выталкивания с трека Ланса Стролла на Гран-при Мексики ему после тщательного пересмотра повторов переписали наказание как «выезд за пределы трека и получение решающего преимущества». Хотя оно замечается лишь на секунду и только с одной камеры:

Зато за такое гонщик получает 1 балл вместо двух за «выталкивание» – без судейских манипуляций у Гасли было бы 11 баллов.

Насколько же вообще можно считать Пьера достойным спасений от регламента? Может, ему и правда в прошлом просто не повезло?

Если внимательно изучить всего его штрафы, то там обнаружатся:

– вот это выталкивание – здесь видеоповтор.

– вынос Стролла еще и на Гран-при Испании:

– вынос Феттеля на Гран-при Австрии.

– превышение 250 км/ч на Гран-при Японии в дождь и под желтыми флагами.

– одно отставание от автомобиля безопасности на Гран-при США (хотя он он не первый, кого штрафовали за такое в 2022-м – у Переса чуть не отобрали победу в Сингапуре, например).

– один перебор со срезками.

Итого суммарно 3 аварии, одна почти-авария, откровенно опасное превышение скорости в Японии, и пара формальных нарушений – 27% тех очков, которые он должен был получить. И теперь еще одна авария – и вновь прощение.

За 11 лет существования системы баллов еще ни один пилот «Ф-1» не пропускал Гран-при. Даже предыдущий «рекордсмен» Ромен Грожан, из-за которого систему и придумали – он тоже заработал 10 баллов в 2018-м, но сумел остановиться. Похожая история произошла и с Даниилом Квятом в 2017-м – оба в итоге не потеряли гонки, хоть и тоже просили убрать баллы за формальные нарушения вроде случайных блокировок или срезок.

Но зачем же судьи именно теперь рискуют репутацией и доверием к системе штрафов?

Во-первых, гонщики отчасти правы – даже сами стюарды, разбирающие инциденты, считают, что система баллов должна защищать от совсем грубых и не слишком понятливых гонщиков. Вроде гения Махавера Рагунатана, набравшего 12 баллов 2 раза за сезон «Формулы-2» 2019-го. В остальном же отложенных и переходящих наказаний вполне достаточно.

А во-вторых в середине 2010-х календарь был меньше на 4 этапа. Теперь даже риск просто накопить мелкие нарушения на дисквалификацию намного выше – и это «Ф-1» еще осталась без отмененного буквально перед стартом сезона Гран-при Китая.

Гасли действительно спасают. И будут прощать еще три этапа, если ситуация опять позволит.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; formula1.com