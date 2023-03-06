Расстановка сил на ближайшие Гран-при.

Первый Гран-при новой «Формулы-1» раскрыл истинные возможности команд – без шифрований, откладываний и игры на публику. Мы увидели страдания «Феррари» из-за повышенного износа шин и сход Леклера, проигрыш «Мерседеса» клиентам из «Астон Мартин» и взлет Фернандо Алонсо к подиуму. Да, это был не сон – похоже, в чемпионате теперь новая серьезная сила.

И особенно удивила разница в расстановке сил между квалификацией и гонкой – так распределились команды на одном быстром круге:

А это – финишный результат:

Правда, он, конечно, не дает полного понимания реальной формы каждого гонщика и команды – нужно нырнуть чуть глубже.

Вот средний гоночный темп в сравнении с быстрейшими и самыми медленными временами, а также сборка «стабильности»:

(Ось х – среднее время гонщика, ось у – время в секундах, закрашенный столбик – распределение 50% быстрейших кругов, пунктирная линия – среднее время, сплошная – медианное (половина кругов быстрее, половина – медленнее), вершины линий каждого гонщика – быстрейшие и самые медленные круги (99,3% всех времен), точки – отсеянные времена (круги заездов и выездов из боксов, а также за виртуальным сэйфти-каром и стартовый).

А это динамика темпа на круге по ходу гонки:

Если разобраться сложно, то сейчас мы объясним подробнее: кто фаворит и кто аутсайдер, в чем главная сила и проблема каждой машины и команды.

«Ред Булл» – фаворит и доминатор

«Чемпионат под контролем «Ред Булл». Не думаю, что кто-то еще сразится в этом году. Я ожидаю, что команда выиграет все гонки сезона. Ставлю на это», – первое впечатление Джорджа Расселла из «Мерседеса» после Гран-при Бахрейна.

И правда, навскидку сложно с ним спорить: Ферстаппен и Перес взяли первый ряд в квалификации и привезли пелотону треть круга в гонке. Причем оба на последнем отрезке дистанции сбросили скорость – особенно Макс:

Эксперт F1TV и бывшим гонщик «Рено» Джолион Палмер проанализировал телеметрию – красная линия скорости Макса начинает падать задолго до линии Переса в каждом повороте. Это значит, что потенциально «Ред Булл» мог ехать на 0,5-0,7 секунды быстрее на каждом круге.

Однако мы не знаем точную причину замедления – во время заезда Ферстаппен жаловался на сбои коробки передач, а до квалификации у RB19 внезапно вскрылись проблемы с балансом.

«Соперники сами облегчили нам жизнь, – рассказал после финиша Гельмут Марко. – После того, как Леклер выбыл из борьбы, у нас пропала необходимость атаковать на пределе, а Алонсо потратил слишком много времени на обгоны других машин. Было жарко, и я не знаю, какие проблемы у нас бы возникли при атаке на пределе до финиша».

Сравнительные расчеты среднего темпа с круга по сравнению с 2022-м показывают: RB19 отыграл 0,8 секунды на круге. Однако на прошлогоднем Гран-при Бахрейна «Ред Булл» гонял с перевесом в 10 кг и постепенно избавлялся от избытка массы по ходу сезона – уже к его концу вынул большинство «выигрыша». Ускорение в сравнении с доминирующим финалом выглядит уже не столь впечатляющим – ведь «Ред Булл» просто дорабатывал уже проработанную и продуманную концепцию машины, в отличие от некоторых конкурентов, занятых перестройкой шасси.

«Трасса [на втором этапе] в Саудовской Аравии сильно отличается: больше прямых и быстрых поворотов, значительно меньше деградация шин, – оценил дальнейшие перспективы Ферстаппен. – Полагаю, [в Бахрейне] мы оказались особенно хороши с точки зрения износа покрышек. Поэтому я ожидаю, что в Джидде соперники будут ближе по гоночному темпу».

Тем не менее, все расчеты разницы в темпах сделаны относительно «сбрасывавшего» Ферстаппена. В случае атаки Макса по всей дистанции разрыв, скорее всего, был бы немного больше. У действующих чемпионов еще явно просматривается запас, который им проще выжать – по сравнению с остальными.

«Феррари» – №2 по темпу, но со старыми проблемами

Прошлый год Скудерия начала с формально быстрейшей машиной, однако уже на первых Гран-при «Ред Булл» с перевесом все равно выигрывал по скорости на прямых из-за более эффективного шасси. После снижения веса болид Ферстаппена укатил вперед, а «Феррари» зажали в тиски: слабая надежность мотора потребовала снижения выдачи мощности, максималка упала еще сильнее, в попытках угнаться за «Ред Булл» на прямых итальянцы снизили прижимную силу – и вскрылись проблемы с окном настроек, износом шин и балансом. «Феррари» оказалась перед дилеммой скорости в поворотах и беззащитности на прямых – а побеждать с такой машиной можно только в случае большого преимущества в темпе, когда не нужно отбиваться или атаковать.

Для нового сезона теперь уже бывший шеф Скудерии Маттиа Бинотто вернулся к концепции «машины-ракеты» – своего первого творения в роли технического директора команды в 2017-м. Для SF-23 сделали новую жесткую подвеску и занизили профиль – эффективность шасси действительно выросла, машина здорово ускорилась на прямых (+10 км/ч по сравнению с F1-75 при той же загрузке).

Но расплата оказалось той же, что и в эру битв с Хэмилтоном: сложности в поворотах и ухудшение общего баланса. К тому же, из-за новой подвески машина фактически вышла «чистой» с точки зрения подбора настроек – их пришлось искать заново, и итальянцам, очевидно, пока не удается раскрыть потенциал техники. Из-за этого – повышенный износ шин и падение скорости на длинных отрезках дистанции.

В квалификации по чистому темпу «Феррари» действительно №2 с перспективами время от времени обгонять Переса (который никогда не славился сильными кругами в режиме «побеждать сейчас»). Скудерия отыграла около 0,6 секунды у прошлогоднего времени.

Но в гонке все сложнее. Износ покрышек вместе с изменением баланса не дает сравнить машины по-честному, но по среднему темпу SF-23 Леклера выиграла у F1-75 лишь 0,003 секунды с круга. «Феррари» осталась на уровне прошлогоднего темпа – хотя в 2021-м выложила все козыри, а сейчас еще далека от лучшей формы. Запас для роста есть.

Распределение кругов Сайнса показало: в гонке он больше занимался экономией шин, чем борьбой с конкурентами. Если «Феррари» найдет-таки способ стать стабильнее и быстрее на длинной дистанции – расстановка сил в пелотоне кардинально изменится.

Однако все упирается в это «если». По первой гонке Скудерия выглядит совершенно не готовой к сезону – ни технически, ни морально.

«Мы убеждены в том, что наша машина способна бороться с любой машиной другой команды, но для этого мы должны подбирать оптимальные настройки и принимать верные решения, – оптимистично резюмировал новый шеф команды Фредерик Вассер. – Мы увидели довольно много позитивных моментов.

В квалификации наш темп соответствовал «Ред Булл» – это хорошо. На первом отрезке гонки Шарлю Леклеру удалось вклиниться между двух пилотов «Ред Булл». В первой половине гонки по скорости мы были ближе к «Ред Булл», чем к «Астон Мартин». Работа на пит-стопах тоже порадовала. Гонку нельзя выиграть на пит-стопе, а вот проиграть можно».

«Астон Мартин» подготовился к старту лучше всех

Впечатлены подиумом Алонсо и прорывом Стролла? Да, зеленая команда взяла свое заслужено – расчеты аналитиков оказались верными: AMR23 стабильно быстр и в квалификации, и в гонке, а Алонсо единственный из топ-7 соответствовал темпу «Ред Булл» на последнем отрезке заезда.

Однако даже «Ред Булл» столкнулся с перебоями в трансмиссии и перепадами в балансе в зависимости от настроек, в отличие от «Астон Мартин» – команда из Сильверстоуна отработала первый уик-энд идеально.

Это одновременно сила и слабость команды: с одной стороны, она явно готова выдать максимум: AMR23 хорошо настраивается и управляется, подходит обоим пилотам и не имеет откровенно слабых сторон. С другой стороны – возможно, это пределы нынешней машины? Без обновлений ускоряться относительно соперников ей некуда.

На трассах с меньшим количеством сложных поворотов и большим количеством прямых Алонсо и AMR23 будут выглядеть слабее, однако даже с этой поправкой «зеленые» точно №3: их темп так пугает топов, что те готовы проводить ранние пит-стопы, лишь бы уберечься от «подрезок» «Астон Мартин».

«Мерседес» лучше, чем в 2022-м, но недостаточно быстрый для побед

Восьмикратные чемпионы весь прошлый год потратили на очистку болида от всевозможных подскоков, но только в 2023-й вошли с первоначально желаемой машиной. Для этого «Мерседесу» пришлось пересмотреть подвеску и часть аэрообвеса – и на тестах процесс изучения и постижения настроек фактически начался заново.

Но Бахрейн вскрыл и сохранение проблем с лобовым сопротивлением: «Мерседес» все так же проигрывает «Ред Булл» в максималке на прямых при больших оборотах.

Оттуда и такой результат: W14 едет так, словно все вокруг год развивались, а он – нет: «Ред Булл» слегка ускорился, «Феррари» сохранила темп, но итальянцам хватило запаса, чтобы остаться на втором месте по чистой скорости, и в ростере прямых соперников всплыл «Астон Мартин». Восьмикратные проигрывают 0,2 секунды с круга клиентской команде.

В Бахрейне новые конкуренты так напугали «серебряных», что Хэмилтона позвали на ранний пит-стоп даже несмотря на порядок с шинами – в результате Льюис потерял, по расчетам сайта «Ф-1», около 6 секунд «недополученного» темпа с обоих комплектов. «Феррари», кстати, пострадала по той же причине и потеряла 4 секунды.

И если у Скудерии просматривается запас для ускорения, «Мерседес» застрял в детских проблемах философии и включил эмоции с рассуждениями об изменениях машины.

«Хаас» – на старте сезона выкладывает все

Внезапно для команды, финишировавшей вне очков с огромным проблемами? Однако для оценки сил нужно понять, откуда же взялся такой результат.

Магнуссен пострадал от неудачной квалификации и эксперимента со стратегией: единственным стартовал на «харде» и мучился полгонки. Его темп сложно сравнивать с остальными.

Хюлькенбергу тоже досталось – но уже из-за столкновения с Оконом в первом повороте: «Альпин» срезала с «Хааса» кусок переднего антикрыла, что привело к потере прижимной силы, скольжениям в поворотах и дикому износу резины.

Однако после установки нового антикрыла машина ожила: «Все резко стало вновь нормально» – признался Халк после финиша.

И правда: если исключить нерепрезентативные отрезки и свести отставания от лидера на каждом круге к общему среднему проценту, «Хаас» едет в топ-5.

Такие серьезные проблемы с сильнейшим износом в экстренной ситуации перешли «Хаасу» по наследству от «Феррари» (как уже случалось в 2020-м) – ведь американцы закупают у итальянцев обе подвески. Бело-черной машине тоже нужно разбираться с настройками и балансом – и если она успеет первой, это будет просто ярчайшая демонстрация истинного уровня трековой команды Скудерии.

Пока же «Хаас» интригует потенциалом – в первых 10 Гран-при он традиционно может взрывать пелотон.

«Альфа Ромео» на некоторых отрезках равна «Мерседесу»

Валттери Боттас может гордиться 8-м местом: его темп на чистой трассе на средней машине действительно удивил. Медианная чуть ли не стабильнее всех в пелотоне относительно его же быстрейшего круга, а половину гонки финн проехал всего в 0,2 секундах с круга медленнее «Мерседеса». Это сильно.

Но его геройства – похоже, скорее личные, и больше из нынешней «Альфа Ромео» пока не выжать. Онборды демонстрируют крайне нервное поведение задней части при атаках на соперников или попытке перехода в «быстрый» режим – Боттас и Чжоу буквально укрощали С43. У прямых конкурентов больше запаса, и расстановка может измениться в зависимости от характеристик нового трека или качества первой же волны обновлений.

«Альпин» – больше не лидер середняков

Да, внезапно средний темп Пьера Гасли оказался равным «Мерседесу», «Феррари» и Строллу – это было внезапно. И он приехал 9-м после старта последним – у машины действительно есть потенциал.

Однако давайте посмотрим на стратегии:

Гасли избрал стратегию с тремя пит-стопами, и последний пришелся на период виртуального автомобиля безопасности – когда убирали машину Леклера. Собственно, Пьер и выиграл чемпионат «везунчиков» – а еще имел возможности активнее атаковать на всех своих отрезках (по сравнению с теми, кто финишировал выше).

Также «Альпин» все тесты катала подобные средние отрезки исключительно с теми же шинами, что и для Гран-при – то есть вместо трех практик команда провела полновесные 4 дня на подготовку. Больше такой роскоши не будет – если только, конечно, полученные знания о настройках не окажутся универсальными.

Еще французская машина подпрыгивала больше остальных, хоть и не теряла прижимной силы – похоже, новая подвеска работает.

Выходит, в Бахрейне «Альпин» выжала весь потенциал на данный момент – в лучший день и при удачных раскладах она может побороться с «Мерседесом» и «Феррари», однако исторически и операционно «Альпин» не выглядит готовой к регулярной борьбе с быстрыми соперниками.

«Альфа Таури» все-таки – не главный аутсайдер

Цунода финишировал за Албоном, однако вместо второго отрезка на «софте» он ехал более трудный на «харде» – хотя все темповые показатели совпадают, а лучшие круги даже быстрее у «Альфа Таури». Следовательно, у машины второй команды «Ред Булл» потенциал чуть выше.

И быстрые круги, и гоночный темп пока закрывают «Таури» между «Альфа Ромео» и «Уильямсом», хотя Цунода и жаловался после гонки на нехватку скорости на прямых относительно синих англичан – недоставало 12 км/ч, обгонять или обороняться при сходном темпе с такой разницей действительно непросто.

«Уильямс» больше не главный аутсайдер

Синий FW43 – лучшее доказательство идеи, почему в «Ф-1» иногда базовая машина без претензий на большие свершения может работать лучше, чем болиды, построенные вокруг концепции «серебряной пули» для быстрого сокращения отрыва». Средний темп команды не выглядит выдающимся, но машина неплохо управляется – и гонщики способны выдавать длительные и стабильные отрезки с достаточно высоким темпом. А там на горизонте появляются и очки в случае везения со стратегией, и перспективы на третий сегмент квалификации.

Однако точнее «Уильямс» пока оценить нельзя – поскольку даже такие времена Албон показал с учетом агрессивной стратегии и удачного финального пит-стопа. То есть в реальности синий болид слегка медленнее – однако во власти пилотов затаскивать его выше, если соперникам вновь придется сложно.

У «Макларена» слишком много проблем, оценить уровень машины невозможно

Идеальный пример для понимания, насколько же иногда путают данные без контекста. По ним Норрис чуть ли не быстрейший на финальном отрезке гонки и тоже гонявший на уровне «Мерседеса» и «Феррари», по среднему темпу крепкий середняк – как же тогда они проиграли почти два круга?

Просто времена Ландо совершенно ничего не показывают: он ехал веселейшую гонку из пяти пит-стопов – останавливался каждые 10 кругов, чтобы команда охладила подвеску и закачала воздух в пневматические системы. Это последствия перегруза мотора, систем охлаждения и торможения из-за промашек с конструкцией нового MCL60.

Норрис не заботился об экономии шин или распределении ресурсов по отрезкам, а ехал как мог, проводя нагрузочное тестирование машины в самых суровых и недружелюбных условиях. Такой темп и средние времена – это абсолютный пик нынешнего «Макларена», который он может показать в «нормальной» гонке только в случае идеальных условий и удобных стечений обстоятельств. То есть достаточно прохладная погода, безветрие (чтобы не возвращались перебои с прижимной силой и пилотам не пришлось вновь использовать тормоза на 150%) не слишком сложные повороты с менее требовательными зонами замедления и отсутствие нажимающих соперников вокруг. Если все совпадет, то в условной Имоле оранжевая машина действительно может заехать в топ-10.

Пока «Макларен», может, и не самый медленный по возможному темпу, но точно не готовый к плотной борьбе и напряженным гонкам.

Явных аутсайдеров больше нет

Квалификационный результат на Гран-при Бахрейна установил новый рекорд «Формулы-1» всех времен – по разрыву между первым и последним гонщиками. 20 машин уложились в 1,2 секунды в первом сегменте – такого еще не было.

Разрывы по среднему темпу намекают: пелотон разделился на достаточно конкурентные блоки, и в зависимости от стратегии и обстоятельств они могут здорово влиять друг на друга.

Пока же расстановка до первой волны обновлений выглядит так:

1. «Ред Булл»

2-3. «Феррари» / «Астон «Мартин»

4. «Мерседес»

5-7. «Альпин» / «Альфа Ромео» / «Хаас»

8-9. «Альфа Таури» / «Уильямс»

10. «Макларен»

Форма и способности пилотов вновь играют важные роли – даже больше, чем раньше. На тактические преимущества какой-либо команды будут влиять и состояние трека, и выбор настроек, и задержанный на круг пит-стоп. Больше нельзя сказать «проиграет точно «Уильямс» – даже «Макларен» в нынешнем состоянии вполне способен приехать в топ-10 просто из-за утихшего ветра.

Новая «Формула-1» должна быть непредсказуемой как минимум в схватках за подиумы и топ-10.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Mark Thompson; REUTERS/Nir Elias, Hamad I Mohammed, Rula Rouhana