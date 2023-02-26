Вопрос на $700 млн.

Во время предсезонных тестов «Формулы-1» немецкая пресса взорвалась инсайдом: «Ред Булл» недоволен результатами и отдачей от второй команды концерна «Альфа Таури», и вместе с сокращением сети модных магазинов бренда рассматривает и ее продажу (или полную релокацию в Великобританию).

Среди фаворитов в числе покупателей назвали троих подавших заявки в ФИА по тендеру на создание новой команды: «Андретти», «Хайтек», а также индийская «Мумбаи Фальконс», выступающая в Ближневосточной региональной «Формуле» и Азиатской «Формуле-3» c индийским миллиардером в инвесторах (тут же опровергла все подобные слухи).

Отдельным и главным претендентом называют именно «Хайтек» – бывшую команду Никиты Мазепина, принадлежавшую семье с 2015 года через менеджера пилота Оливера Оукса (он и команда фигурировали в списке «аффилированных лиц» отчетности «Уралкалия»). Через год Никита дебютировал в ней в «Ф-3», затем уходил в «АРТ» (поскольку «Хайтек» еще не был глыбой молодежек) и вновь возвращался для кампании в «Формуле-2» уже в собственной команде (программу специально расширили до главной серии).

В прошлом году уже 1 марта после введения санкций ЕС и Великобритании на всю семью Мазепины продали «Хайтек» обратно Оуксу. До сделки акции команды держали еще «Уралкалий» и Fungosa Management (ей принадлежат все торговые марки Никиты).

Отец бывшего пилота «Ф-1» Никиты Мазепина в прошлом году продал контрольный пакет «Хайтека» акций Оливеру Оуксу, а затем компания прекратила сотрудничество с «Уралкалием». При этом Оукс связан с семьей Мазепиных и много лет являлся менеджером Никиты.

Тем не менее, судя по слухам автогоночного мира, их связи не разорваны: Оукс помогал Мазепину с созданием британской команды «99 Рейсинг» (чей логотип подозрительно напоминает логотип и название ивент-агенства Никиты) для гонок в «Азиатской серии «Ле-Ман». Также источник слухов о продаже – немецкий AMuS – проинсайдил и о поддержке заявки «Хайтек» туманными инвесторами из Дубая (а там живет Никита – и там он гонялся в «Азиатской серии «Ле-Ман»).

Неужели партнер Мазепина и правда может и правда попасть в «Ф-1»?

Вообще сам по себе вариант с покупкой «Альфа Таури» у «Ред Булл» для Оукса и «Хайтека» не выглядит полной фантастикой. У Оливера есть связи с австрийцами: в середине своей гоночной карьеры он входил в гоночную программу «Ред Булл», а теперь постоянно обкатывает в «Хайтеке» юниоров для доктора Марко (2023-й – не исключение). Следовательно, такая сделка – лучшая опция для австрийцев: можно будет разгрузиться от финансирования актива, но одним из условий продажи поставить возможность аренды одной из машин для юниора – тогда «Альфа Таури» еще и сохранит главное первоначальное назначение.

Для ФИА «Хайтек» – тоже достаточно понятная организация: команда работает в «Формуле-4», «Формуле-3», «Формуле-2», британских и азиатских подразделениях, а также раньше обслуживала болиды для женской Серии W (гонки поддержки «Ф-1») и сейчас организовывает для Федерации пелотон из болидов «Ф-4» для Австоспортивных игр.

Конечно, в молодежных сериях есть более старые, именитые и титулованные структуры («Према», «АРТ», «МП Моторспорт», «Карлин» и так далее), однако они (пока) не идут в «Ф-1» по целому набору причин – от отсутствия финансирования до нехватки компетенций по разработке собственных машин. Нужно помнить: все молодежки – моносерии, для которых болиды выпускает «Према», и команды ничего не проектируют и физически не паяют.

Однако ФИА обычно не отказывается от понятных ей в смысле гоночных компетенций структур – особенно если речь не о создании новой команды с нуля, а о покупке действующей, с уже существующими заводами, инженерами и компетенциями.

Любой покупатель «Альфа Таури» получит, в принципе, достаточно крепкую готовую команду с двумя базами – в Фаэнце и Бичестере. Единственная слабость – устаревшая аэротруба (сейчас команда использует мощности «Ред Булл», где можно продувать 60%-размерную модель против 50%-й в наличии у «Альфа Таури»).

То есть с ней нельзя сразу стать лидером, но в остальном она вполне «настоящая» отдельная команда – ведь закупает только моторы, гидравлику, заднюю подвеску и коробку передач («Хаас» и «Уильямс» покупают больше, «Альфа Ромео» чуть меньше). У «Альфа Таури» есть мощности и инженеры для полного самостоятельного производства и подвески, и коробки – в общем-то, самим можно делать все, кроме продувки в аэротрубе и мотора. Если покупатель будет производить впечатление заинтересованной компетентной стороны – проблем не вознинет.

Так Никита имеет шанс на возвращение? А как же санкции ЕС и Великобритании?

В русской прессе новости об интересе Оукса и «Хайтека» напрямую связывают с возможным возвращением Мазепиных, ведь Оливер уже в прошлом сезоне «Ф-2» показал, что он думает о «культуре отмены». После скандала с отчислением Юри Випса из Академии «Ред Булл» за слово на букву «н» в прямом эфире на стриме эстонец сохранил место в команде до конца года – несмотря на требования шефа чемпионата его отчислить – Оукс уперся.

Из предыдущего пункта можно понять: покупка «Альфа Таури» – более надежный и готовый, а значит, и более дорогой путь в «Ф-1» по сравнению с созданием команды с нуля. А сколько же обойдется входной билет в качестве нового участника?

Команды (те самые, одной из которых и является «Альфа Таури») сейчас обсуждает повышение взноса для новых организаций до $600 млн – следовательно, дешевле никто из них точно не собирается продаваться. И это логично: после введения потолка расходов и новых правил распределения призовых пошел разговор о превращении команд во франшизы с огромной стоимостью – потому в инсайде AMuS и фигурирует возможная цена в $700 млн.

Оттуда вопрос: как Мазепины смогут инвестировать в предприятие Оукса такую сумму? Да, они открыли команду для гонок на выносливость и заплатили за участие в «Азиатской серии» с топовым Нилом Джани, но это чемпионат с прототипом за 600 тысяч и общим бюджетом 4-5 млн в год. Бюджет в «Ф-2» – тоже около 10-15 млн, затраты в «Ф-3» – не больше.

Как же спрятать от санкций не десяток миллионов долларов, а сразу 700? Тем более что все состояние Мазепина «Форбс» в 2015-м оценивал в 1,3 млрд, а в 2021-м – в $800 млн (и с тех пор оно вряд ли выросло!). То есть калийной семье своя команда в «Ф-1» уже больше не по карману, а слухи возникли только из-за большого количества совпадений.

Тем не менее, сделка между «Хайтеком» и «Ред Булл» возможна – если Оукс нашел других инвесторов. При их наличии поводов отказывать не будет – но только в таком случае.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Joe Portlock, Yuri Kochetkov