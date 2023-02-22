В «Ф-1» редкостно самоуверенный новичок: его не пугает давление и крах предшественника, командой недоволен еще до тестов

Знакомьтесь: чемпион «Ф-2» Оскар Пиастри.

Обычно новички «Ф-1» в первых интервью говорят о длинном предстоящем сложном пути обучения и адаптации: как им предстоит освоить много нового, повысить физическую форму, с нуля погрузиться в новый мир и потратить как минимум полсезона на вкат.

Но не Оскар Пиастри – бывший резервист «Альпин», отказавшийся от места Фернандо Алонсо и сменившего флагмана французских гонок на «Макларен».

Оскар впечатлил в 2019-м, 2020-м и 2021-м – последовательно выиграл еврокубок «Формулы Рено», «Формулу-3» и «Формулу-2», причем две последние серии – в дебютных же сезонах. До Пиастри такое удавалось только Шарлю Леклеру и Джорджу Расселлу – несомненным талантам поколения, сразу получавшим места в «Ф-1» (хотя бы в аутсайдерах). Особенно мощным вышел нокаут в «Ф-2», где Пиастри с невероятной стабильностью разорвал опытных Роберта Шварцмана из системы «Феррари», Чжоу Гуаньюя (бывшего участника Академии «Феррари» и еще одного пилота «Альпин»), Дэна Тиктума (бывшего пилота программы «Ред Булл» и слушателя академии «Уильямса»), двух талантов «Ред Булл» Юри Випса и Лиама Лоусона и многих других ребят с опытом в несколько сезонов и мощной прессой. Это было одно из самых сильных выступлений за всю историю главной молодежки.

Какие же у него сильные стороны?

– Фантастическая природная скорость на одном круге (в «Ф-2» взял 5 поулов на 5 последних этапах подряд (всего квалификаций в сезоне было 8!).

– Стабильность и умение балансировать риск с возможным результатом.

– Нереальная психологическая устойчивость (этот скилл постоянно подчеркивает его менеджер Марк Уэббер).

По набору навыков Пиастри больше всего напоминает Джорджа Расселла – удивлявшего могучими квалификациями в «Уильямсе» (даже заслужил прозвище «Мистер Суббота»), чуть не выигравшего поул и гонку в первом же уик-энде за «Мерседес», а в 2022-м выдавшего 9 финишей в топ-5 подряд (и еще 3 сразу после схода в Великобритании).

И Оскар уже начал демонстрировать психологическую устойчивость – еще до старта первых тестов! В период между концом предсезонки и испытаниями в Бахрейне австралиец вышел в медийное поле – и уже показал там себя как крайне самоуверенного пилота. И комментарии его нового шефа Андреа Стеллы только подчеркивают главные черты новичка.

Давление его не пугает

«Я вхожу в сезон, чувствуя себя вполне комфортно. Мне кажется, что как только все факты стали известны и вся история вышла наружу, ситуация для многих людей прояснилась. Так что это меня никак не отягощает, на меня ничего дополнительно не давит.

Скорее определенный уровень ожиданий сформирован в связи с результатами, которых я добивался в молодежных сериях ранее. И хоть случившееся добавило элемент драмы и привлекло большое внимание общественности, на моем пилотаже это никак не сказалось.

Я просто стараюсь как можно быстрее вернуть привычную форму и привычную скорость. Ведь я не гонялся целый год и немного заржавел.

У «Макларена» хороший опыт c новичками и доводкой их до гонщиков «Формулы-1» мирового уровня. Это придало мне уверенности. И ощущение, что я нужен команде, сыграло огромную роль. Страсть, энергия и желание меня заполучить – это было очень приятно.

Верю ли я, что смогу первый же сезон закончить выше Норриса? Думаю, да. Думаю, каждый должен сохранять эту веру в себя, что они могут выиграть, или что они смогут выжать максимум, если позиция не предусматривает победы».

С ним-то точно не случится того же, что и с предшественником Риккардо – страдавшим от постоянных проблем с машиной

Вообще Пиастри попал в «Макларен» немного необычным путем: последний год контракта его предшественника Даниэля Риккардо выкупили, потому что тот не соответствовал звездному статусу, ожиданиям и результатам Норриса. Во многом ситуация сложилась из-за трудной машины – она прикончила уверенность в себе, позитив и карьеру опытного 33-летнего победителя 8 Гран-при. Даже бывший теневой претендент на титул не сумел подстроиться и адаптироваться под сложную технику «Макларена».

Однако судьба предшественника совершенно не беспокоит Оскара:

«Мне, конечно, жаль, что у команды и Даниэля ничего не вышло. Но, думаю, лично меня те же аспекты не беспокоят. За время моей уникальной карьеры я каждый сезон менял машину и не ездил на одном болиде больше года. Адаптация к новым болидам – большая сила для юниорских серий, и в моей карьере эта сила была очень заметна.

Так что меня это не затронет. Я уже тестировался на машине 2021-го и немного ездил на болиде 2022-го на послесезонных тестах. Я понимаю, о чем речь и чего ожидать. Гонщик всегда должен адаптироваться. Всегда будут некоторые вещи, которые, может, не совсем совпадут с твоими желаниями. Какие-то ограничения есть всегда, и их нужно просто объезжать.

Думаю, в общем мой характер крайне стабильный, и важная черта моего характера – расслабленность. И мой пилотажный стиль вполне похож на мою личность. «Плавность» – достаточно частый комментарий, который я слышу. И «точность». Для меня редкость – то, что обычно называется «неряшливым кругом». Очевидно, они иногда выходят у всех, но все равно, думаю, все мои круги достаточно чистые, весьма последовательные и методичные.

Это и стало волокном трех моих титулов. Так даже когда ты недостаточно быстр, ты всегда будешь где нужно или хотя бы неподалеку, что, как я считаю, по-настоящему важно – и даже важнее в долгом сезоне «Формулы-1».

Он уже постоянно недоволен новой машиной и командой

До тестов и презентации Оскар ездил на новом MCL60 только на симуляторе, однако даже его отзывы о виртуальной модели болида позволили шефу «Макларена» Андреа Стелле говорить о «постоянном небольшом недовольстве»! И техникой, и некоторыми внутренними процессами:

«Оскар – человек немногих слов, но правильных слов, – хвалил новичка Стелла на презентации. – Это быстро стало очень заметно. Он определенно крайне сконцентрирован и очень требователен. Вы уже можете видеть проявление этих характеристик: он требователен к команде, и помогает поднять стандарты в «Макларене».

Например, в числе некоторых тренировочных задач мы предоставляли ему радиопереговоры из предыдущих сезонов, и он быстро углублялся прямо до фундамента, постоянно спрашивая «Ребята, а зачем вы делали это? Вы могли делать то, вы могли делать это».

Он очень быстро добрался до предела своих ресурсов за время сессий на симуляторе и достиг потолка с новой версией болида.

Он как-то постоянно бросает тебе вызов, но в очень вежливой и конструктивной форме. Он не воспринимает вещи поверхностно и не прекращает задавать вопросы просто чтобы задобрить окружение. Мы как раз не этого хотим, мы хотим, чтобы нам бросали вызов.

Вот почему я сказал, что он требовательный и может помочь поднять стандарты – будучи, если можно сказать, почти постоянно слегка недовольным. Для пилота это хороший подход. Мы впечатлены».

Но главная цель – удовольствие

Ладно, на самом деле Оскар тоже говорил про «обучение» – но тоже немного своеобразно:

«Я пока не знаю, чего именно ждать. Лично я постараюсь научиться как можно большему, а неплохие результаты, если я их добьюсь, будут приятным бонусом.

В целом же нужно просто получать удовольствие от выступлений в «Формуле-1», от участия в своей первой больше чем за год гонке, развлечься на трассе и вкатиться.

Цель на сезон-2023 – постараться как можно большему научиться. Думаю, что в мире «Формулы-1» мне нужно очень и очень многому учиться. И, оставляя результат в стороне, пока я буду справляться как могу и работать на пределе своих возможностей и делать все правильно, результаты придут сами собой. Так что нужно стараться все делать правильно и получать от гонок удовольствие.

Завод «Макларена» сам по себе – очень крутое здание, но нужно увидеть его «Бульвар» и всю выставленную историю своими глазами, чтобы понять. Для меня нечто особенное – ощущать, что я теперь часть этой истории. Первый визит был очень крутой, надеюсь, я смогу добавить туда пару своих трофеев и машин».

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Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Clive Rose; Instagram/oscarpiastri