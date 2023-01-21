Буст моторов «Ф-1» запрещен, но инсайдеры обещают +30 л.с. у «Феррари» и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?

Главный проигравший требует прикрытия лазеек.

Зима – пора активной работы над техникой «Формулы-1», и инсайдеры уже делятся успехами мотористов: «Феррари» обещают +30 л.с. прибавки, у «Мерседеса» +16 л.с., у моторов «Хонды» и «Ред Булл» +10 л.с., и только «Рено» предполагается на прошлогоднем уровне.

Однако правила вообще-то обещали заморозку доработки всех узлов силовых установок в 2022-м: ДВС ради мощности нельзя обновлять с лета, а последние новации в гибридную часть принимались до первого сентября.

Правда, вносить изменения в конструкцию моторов можно: ради «надежности, безопасности и сокращения стоимости» вместе с минимальными сдвигами в компоновке (оказывается, регламент позволяет переупаковать некоторые узлы при смещении ключевых точек в пределах 10-20 мм).

И, по мнению главного моториста «Рено» Брюно Фамена, ФИА следует жестче следить за соблюдением правил – «Формула-1» фактически погружается в серую зону «обновлений ради надежности».

«В 2022 году ФИА проявила достаточную терпимость, потому что, конечно, проблемы с надежностью были у всех, не только у нас. Запросов от разных производителей на изменения было 30, 40, 50, 70, потому что со сложностями сталкивались все. ФИА достаточно хорошо контролировала моторы. Работа проходила прозрачно, все знали, какие запросы отправляют команды – это очень здорово. Теперь же я ожидаю, что в будущем ФИА будет действовать строже.

Это сложный вопрос. Нельзя сказать, скрывается ли за проблемой с надежностью потенциальный выигрыш в эффективности. Грань не всегда четкая. Что такое чистый честный вопрос надежности?

Если возникла проблема с водяным насосом, как у нас в 2022-м – достаточно очевидно, что это вопрос надежности. Заменой водяного насоса не повысить эффективность.

Но если нужно заменить материал поршней, то окей – можно установить что-то посильнее, можно использовать более агрессивные режимы работы – таким образом, можно прибавить в мощности. И где грань? Это не так очевидно».

И «Феррари» действительно может разыграть карту «надежности» – с учетом красочных пожаров на алых машинах в середине сезона. Половину гонок Скудерия и ее клиенты провели со сниженной мощностью – вероятно, улучшение нескольких слабых мест позволит итальянцам использовать двигатель в максимальном режиме постоянно.

Примерно то же можно сказать и об «Альпин»: только на машине Алонсо мотор сломался 6 раз. Там точно есть что настраивать.

«Мерседес» же провел весь год в режиме пуленепробиваемого терминатора – 0 неполадок. «Ред Булл» после двух отказов в трех первых Гран-при тоже не жаловался на двигатели.

Но что же говорят инсайдеры – все обещанные доработки касаются именно «надежности»?

«Феррари»: исправление цилиндров и свечей+новое топливо

Из-за грядущей в 2022-м заморозки моторов все производители подготовили новые версии силовых установок. «Феррари» тоже попыталась воспользоваться ситуацией и рискнула на все 100: подготовила «супербыстрый» мотор (реальное внутреннее кодовое название), основанное на раннем поджигании топлива в цилиндрах. Идея заключалась в предварительном воспламенении небольшого количества горючей смесь в особой камере и нагнетании его в обычный цилиндр под большим давлением – предполагалось, что так сгорание ускорится, выдача мощности в моменте вырастет, а КПД силовой установки повысится за счет исключения «недосгоревшей» смеси.

Идея сработала, и мощность установок Скудерии действительно выросла. Но уже к середине сезона проявились и побочные эффекты: постоянное включение технологии на полную приводило к перегреву и разрушению свечей, а также отказу турбо, которой приходилось нагнетать раскаленную горящую смесь. Потому моторы и приглушили после красочного взрыва на болиде Сайнса в Австрии.

Однако перед стартом 2023-го шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер проговорился: уже бывший босс «Феррари» Маттиа Бинотто пообещал «мотор-бомбу».

Но что же в «Феррари» сделали, чтобы прибавить 30 л.с.? Это благодаря им новая машина на секунду быстрее в симуляторе?

Похоже, что да: несколько источников в изданиях SoyMotor, RacingNews365 и итальянского Motorsport рассказали, что в Маранелло подготовили новый материал для деталей мотора, чтобы избежать новых взрывов двигателя. Видимо, оттуда и возникла отсылка в интервью босса моторного подразделения «Рено» – он через прессу спросил у ФИА, можно ли вообще так сделать.

Благодаря новым сплавам для цилиндров и поршней «Феррари» вернет скрученные 15 л.с., а дополнительные 15 л.с. получит от новой более агрессивной топливной смеси. Суммарная прибавка в мощности теоретически даст 0,75 секунды с круга, также новый болид должны облегчить на несколько килограммов и обновить его аэрообвес – по теоретическим расчетам секунда выигрыша относительно 2022-го действительно возможна.

«Мерседес»: +16 л.с. с новым топливом и апгрейде механических процессов

Немецкий производитель изначально опирался на выносливость установки – и план сработал: 0 моторных отказов за год, хотя ради новой концепции почти без боковых понтонов разработали инновационную систему охлаждения! Оттуда и концентрация на качестве вместо пиковой мощности: «Мерседес» хотел убедиться, что необычное шасси и двигатель достаточно подружились.

Также технический штаб занялся проблемой повышенного износа из-за галопирования:

«В начале сезона с силовой установкой были трудности: нам не нравились некоторые аспекты, касающиеся высвобождения энергии и управляемости силовой установки, – признался после сезона Тото Вольфф. – Несмотря на заморозку развития, команда смогла повысить эффективность и справиться со сложной обстановкой – прыгающая машина ломала двигатель».

Теперь восьмикратные чемпионы перешли к постепенному выжиманию из силовой установки дополнительного потенциала: инсайдеры RacingNews365 рассказывают об апгрейде подшипников, валу и соединительных шатунах. Цель – снижение механического трения для повышения КПД мотора, однако, по-видимому, новые детали планируют утверждать в ФИА как «выигрыш в безопасности и сокращении стоимости» (потому что трудно представить, как они убедят регулятора в улучшениях ради надежности).

Вместе с новыми смазочным материалами и топливом от спонсора Petronas рост в мощности оценивается в 16 л.с.

«Хонда» + «Ред Булл»: нет физических доработок, но есть выигрыш

Действующие чемпионы мира оказались в непростой ситуации: вообще «Хонда» формально закрыла проект развития моторов для «Ф-1» и продала команде всю интеллектуальную собственность, оставшись только производителем-сборщиком. Следовательно, «Ред Булл» и не мог надеяться на буст со стороны физических деталей, и не мог сам дорабатывать технику – ведь с завода агрегаты приходили уже запечатанными, инженеры из Милтон-Кейнса не лезут внутрь.

«Хонда» лишь поменяла несколько деталей насосной системы, вызвавшей отказы на машинах Переса и Ферстаппена на Гран-при Бахрейна и Австралии. Однако с ними мотор можно будет без опаски раскручивать чуть активнее.

В остальном же чемпионы сосредоточились на доработке софта и других аспектах функционирования прежде всего электрической части и контролирующей электроники – RacingNews365 предполагает, что прогресс в сумме составил 10 л.с.

«Рено» – без выигрыша в моторе, но с вопросами к конкурентам и перепаковке ради улучшения всей машины

Только французский производитель не отметился в инсайдах по повышению мощности – зато главный моторист компании пояснил, какие доработки считают легальным в концерне «Рено».

«Честно говорят, по правилам нет для повышения мощности значительного задела, ведь нельзя улучшать производительность, – объяснил Брюно Фамен. – Единственное, что можно сделать – выжать больше из машины, и правила позволяют помочь этому только через небольшие изменения в компоновке.

Например, можно сместить входную линию или систему выхлопа, чтобы позволить отделу шасси придумать аэрообвес получше. Над этим мы и работали – над интеграцией мотора в машину. Даже в смысле архитектуры дозволено совсем немногое.

Также работаем над использованием и управлением энергией, но опять же здесь мы очень ограничены, и будем выпускать по одному обновлению софта в год. Мы сосредоточены в этом направлении, но теперь вся разница будет заключаться больше в управляемости силовой установкой».

Мотор «Феррари» называли лучшим еще в прошлом году, следом за ним котировали «Хонду», а далее – «Мерседес» и «Рено». Однако последний еще и отказывал чаще всех – теперь же, выходит, французы вновь рискуют превратиться в аутсайдеров.

Фото: globallookpress.com/Alessio De Marco/Keystone Press Agency; formula1.com