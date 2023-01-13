«Дакар» без «КАМАЗов» вышел гонкой на выживание: десятки полетов с дюн и в больницы. Сложнейший рейд за годы

Участники просят больше так не делать.

Завершился первый за 30 лет «Дакар» без «КАМАЗа» – и давно участники не радовались так финишу. Ведь уже после пролога и первых пары этапов стало ясно: спортивный директор «Дакара» Давид Кастера принял близко к сердцу отзывы участников на прошлый рейд в стиле «уже не так хардкорно, слишком для новичков» – и составил маршрут для настоящей гонки на выживание.

Если на «Дакаре» 2022-го всех беспокоили прежде всего проколы из-за острых камней, поиск недостатков в навигационной книге и вопросы ориентирования, то теперь эти три фактора вспоминались больше вскользь – на первое место вышли крайне опасные дюны и выбоины, сложные сами по себе точки, трудная местность и рельеф, перевороты и поломки. И еще добавила погода: половину времени рейда Саудовскую Аравию поливал дождь, потому «высохшие» русла рек внезапно оказались бурными и полноводными, а пустыня превратилась в грязевую топь.

После пары первых дней маршрут так пугал даже бывалых гонщиков, что они слишком резко сбрасывали в любой непонятной ситуации – и заканчивалось это не всегда хорошо:

«Мы просили сделать «Дакар» как-то посложнее, и, кажется, в этом году Давид Кастера сделал его действительно сложным, – комментировал штурман девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьяна Леба. – Особенно в навигации: более длинные спецучастки, на два этапа больше, никакой нейтрализации».

«Должен признаться, мы сами просили «Дакар» посложнее, потому что последний был немного простоватый, – признался шеф программы «Ауди» Свен Квандт. – А теперь у нас очень сложный «Дакар».

«Длинная и трудная гонка, Давид Кастера подготовил настоящий вызов, – признался после финиша шеф победившей «Тойоты» Жан-Марк Фортен. – Мы раньше жаловались, что было слишком просто, так что он решил сделать, чтобы было очень сложно».

Только вторая часть вышла немного проще, потому что гонщики ее уже приблизительно знали – по ней проходит другой ралли-рейд.

«Эта часть [пустыни Руб-аль-Хали] очень похожа на Abu Dhabi Desert Challenge, – Описал Гийом де Мевиус, потерявший лидерство в классе продвинутых мотовездеходов Т3 за два этапа до финиша из-за поломки мотора. – Мы находимся близко к месту, где проходит гонка».

Хотя и с навигацией иногда возникали трудности – временами вплоть до лобовых столкновений из-за нелепых ошибок:

Однако на этом «Дакаре» общее количество фэйлов, переворотов, аварий, ошибок и поломок оказалось настолько огромным, что один из участников этого крэша Марек Гочал в итоге финишировал вторым в своем зачете.

Но общее настроение вы можете понять: на победу претендовал прежде всего не просто лучший навигатор, а тот, кто пробил меньше всех колес и не уничтожил машину в первом же перевороте. Потому в большинстве классов битва за победу сконцентрировалась между двумя-тремя людьми (если вообще сохранялась) – в основном ее вели выжившие в мясорубке первых пары этапов.

Невероятное количество госпитализаций в мотоклассе – а победитель решился на последнем километре: преимущество 43 секунды

Наверное, ни один «Дакар» за последние лет пять не собирал такое количество травмированных фаворитов! Можно просто перечислить: на 50-м километре в больницу со сломанной лопаткой отправился действовавший чемпион Сэм Сандерленд, а на третьем этапе к нему в госпитале с переломами присоединился чемпион 2020-го Рики Брэбек.

К финишу 9-го не добрался легендарный ветеран Хоан Барреда Борт – победитель 28 этапов в мотоклассе (больше только у Депре и Петеранселя – по 33). Тоже улетел в больницу с переломами.

Далее сошел победитель 2-го спецучастка Мэйсон Клайн – он тоже два раза травмировался на 9-м и физически не смог продолжать.

До финиша не добрался и чемпион «Дакара» 2018-го Маттиас Валькнер – после падения на первых этапах его конечности выглядели так:

А к концу рейда он повредил спину – напарнику Кевину Бенавидесу пришлось вызывать медвертолет и держать капельницу, пока врачи быстро помогали австрийцу.

Лидер до финального спецучастка Тоби Прайс постоянно писал в твиттере отчеты в стиле: «да я тоже постоянно падаю и ошибаюсь, полный хаос».

Еще один лидер Начо Корнехо на одном из этапов ударился так сильно, что не мог вылезти из-под байка и сломал роадбук!

И это только те, кто регулярно фигурирует в топ-10 – менее элитные мотогонщики страдали еще сильнее. Наверное, у медбригады «Дакара» еще не было столь же насыщенного рейда.

Лучшая характеристика маршрута: когда перед седьмым этапом ливни размыли часть маршрута и подъездные пути к бивуаку, заезд для мотогонщиков отменили с невиданной никогда ранее на «Дакаре» формулировкой «из-за беспрецедентной усталости участников». До финиша тогда оставались еще 5 этапов – включая марафонские (без помощи команд с общими ночевками в палатках).

Причем и спортивная интрига тоже сохранилась: перед последним этапом Прайс выигрывал у Бенавидеса 12 секунд и 1,5 минуты у Скайлера Хоуса. Все решили две контрольные точки на последних километрах – на финише Кевин вырвал 43 секунды у Тоби. Третий – Хоус с отставанием в 5 минут.

Победитель в категории Original без механиков – Чаран Мур. Этим ребятам просто стоит аплодировать стоя, как настоящим героям: до финиша доехали 15 из 24!

Первый в квадроциклах – Александр Жиру второй раз подряд. Причем в его классе финиш увидели только 10 человек – половина стартовавших, а он сам забрал лидерство с самого первого этапа и удерживал до клетчатого флага. Без особенных ошибок и провалов – феноменальная героическая стабильность для этого «Дакара»!

Внедорожники: рекорд Леба, победа главного «выжившего»

Через проблемы мотогонщиков прошла и элита в классе авто: например, девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьяна Леба (и величайшего неудачника «Дакара»: за 5 попыток (до 2023-го) он выиграл 16 этапов и дважды приезжал вторым) вновь сокрушили проколы и дюны:

К концу пятого этапа он отставал от лидера на 2 часа и выбыл из реальной битвы за победу.

Гонщики заводской программы «Ауди» тоже вылетели из битвы синхронной аварией еще на первой половине рейда – экипажи великих чемпионов Сайнса и Петеранселя разбились на одной и той же дюне, штурмана Стефана увезли в больницу на операцию со сломанными позвонками.

Карлос же продолжил, но еще через пару этапов вновь перевернулся и разбил машину. Развернул медвертолет, вернулся к машине и даже пытался обследоваться, пока ждал ремонта:

Но все-таки восстановить ее не смогли.

Третий экипаж «Ауди» Маттиаса Экстрема разворотил подвеску так, что ее едва собрали всей командой (включая экипаж Сайнса).

Саудовский фаворит Язид Аль-Раджи после победы на одном из спецучастков так разложил колесо и подвеску, что пришлось пить чай в пустыне и ждать техничку.

Он прибыл на бивуак только ночью, получил многочасовой штраф и продолжал рейд в режиме донора деталей для команды «Тойоты».

И такая история есть приблизительно у каждого в классе внедорожников – кроме победителя предыдущего рейда Нассера Аль-Аттии. Бахрейнец непостижимым образом пережил ад первых этапов, возглавил рейд после третьего – и перешел в фирменный режим балансировки рисков, пока остальные в погоне за ним ломали машины одну за другой. В итоге Нассер выиграл пятого бедуина.

«Рейд у нас не такой простой, как кажется со стороны, – резюмировал бахрейнский шейх в интервью AS. – Мы каждый день пытаемся облегчить себе задачу: важно чувствовать каждый этап, чтобы провести гонку без особых проблем. Однако в этом году были этапы, которые сложились тяжело и для нас. «Дакар» был непростым. Я был очень рад лидерству после трех первых дней. Дальше мы сохраняли его – нам удалось это и в прошлом году.

Я начал атаковать на третий день, выиграл его, на четвертом сбросил, на пятом и шестом атаковал, а с седьмого понял: теперь нужно уступать. Это и была наша стратегия: уступать победы на этапах и стартовать не спереди, а из глубины.

Для победы на «Дакаре» недостаточно просто ехать быстро – все так могут. Нужно быть усильным, умным и не допускать ошибок. И нужно осознавать требуемый уровень на этапе. Если ты выйдешь за его пределы – напорешься на проблемы, если поедешь хуже – проиграешь. Нужно знать, как найти баланс, а это не так просто.

Например, Себастьян Леб наделал ошибок в начале. Затем он полетел и вернулся на третье место, побеждал, отыгрывал время, но меня не беспокоил. Все в порядке, если он выигрывает по 5-10 минут за день с моим отрывом, понимаете? Это ничто.

В футболе лучшим игроком мира является Лионель Месси. Люди иногда называют меня Месси «Дакара».

Да, Нассер упомянул Леба не просто так: после унижения от дюн и палатки Себастьян просто полетел и выиграл 6 спецучастков подряд – побил рекорд Ари Ватанена 1989 года для внедорожников. Но в итоге легендарный француз на финише только второй – отстал от победителя на 80 минут.

Забавный факт: из-за того, что «Дакар» теперь – часть чемпионата мира по ралли-рейдам, очки назначаются за каждый этап. И благодаря рекордной серии Леб набрал больше победителя Аль-Аттии!

Третьим же финишировал еще один гонщик «Тойоты» – бразильский новичок Лукаш Мораэш со старым штурманом Нассера Тимо Готтшальком (уступили 98 минут).

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова закончил гонку на 21-й позиции – отстали от победителя на 8 часов 42 минуты.

Мотовездеходы: смена лидера за 8 км до финиша и потоп, выкосивший половину фаворитов

Серийные мотовездеходы Т4

Но все-таки главная драма «Дакара» на финише случилась в классе Т4: литовец Рокас Бацюшка выиграл пролог (аналог квалификации), выиграл первый этап, после технических проблем вернулся в топ-3 на пятом, а с седьмого вновь возглавил зачет.

С тех пор и лидировал – с преимуществом от 5 до 15-17 минут в зависимости от результатов на этапах. Первым он ехал и на финиш – но за 8 километров до финиша карданный вал его вездехода буквально взорвался и разворотил днище. Почти рядом с педалями и ногами:

Реакция российских раллисток Анастасии Нифонтовой и Марии Опариной, выступающих на похожей технике:

«Это еще хорошо отделался», «Повезло, что целый доехал».

В итоге Рокас потерял на ремонт 20 минут и закончил вторым – победа уплыла 18-летнему поляку Эрику Гочалу, сыну Марека и племяннику еще одного польского гонщика Михала. Они все гнали на «Дакаре» в топ-10, но Михал отвалился на восьмом из-за поломки коробки передач – после этого вся семья фактически работала на Эрика. План удался: парень побил рекорд самого молодого триумфатора этапа (на второй день «Дакара»), а затем и самого юного победителя рейда. Третий – как раз Марек (с видео о лобовом столкновении), и разделили их с сыном 18 минут.

В том же классе выступал еще один россиянин – штурман Алексей Кузьмич с саудовцем Ясиром Сейданом. Но они выбыли из борьбы на первых этапах из-за переворота и механических проблем: потеряли 6 часов, опоздали на финальную точку и улетели за 17 часов отставания. Зато дважды финишировали вторыми на этапах! Итог – 23-я позиция.

Драма в Т3: двое «утопленников» в топ-5

Класс мотовездеходов Т3 – это быстрые и продвинутые прототипы багги, одна из флагманских категорий на «Дакаре». Потому конкуренция в ней нереальная, все атакуют на полную и рискуют на каждом этапе и каждом километре – а с нынешней сложностью маршрута это означает кучу поломок и аварий.

А бывает даже такое: два фаворита класса Кристина Гутьеррес и Франсиско Лопес чуть не утонули в «высохшей» по маршрутной книге реке:

Тем не менее, объем проблем у конкурентов оказался настолько большим, что оба финишировали в топ-5: Кристина – четвертой (отставание – 2 часа 56 минут), Франсиско – пятым (2 часа 59 минут).

Большую часть гонки с проблемами лучше всех справлялся Гийом де Мевиус, но его подвел мотор за два этапа до финиша. Потому первое место уплыло Остину Джонсу – чемпиону прошлого года в Т4: в этом году он ехал медленнее, но стабильнее. Главной его проблемой было зачерпывание песка в багги до педалей.

«Сложнейший «Дакар» в моей карьере» – резюмировал он после финиша. Второй же – предыдущий обладатель рекорда юности для победителя этапа Сет Кинтеро: он отстал на 52 минуты.

Грузовики без «КАМАЗа»: битвы за победу не вышло

После недопуска главных доминаторов последних 30 лет соперники радовались: теперь-то шанс точно выпадет каждому, победители могут меняться каждый этап!

И в целом, похоже, сами участники оказались не разочарованными:

«В этом году совсем другие бои в категории грузовиков, – высказался финишировавший вторым Мартин Мацик. – С одной стороны, конечно, жаль, что нет «КАМАЗа» и «МАЗа», потому что все экипажи действительно хорошие и знают, что делают. Мы не можем с ними бороться.

Зато сейчас мы сражаемся с грузовиками Де Роя, Янусом и ван ден Бринками, нашими грузовиками. Было в этот раз 10-15 грузовиков, которые сражались за подиум. Нам это понравилось, гонка была действительно другой. Это было просто другое чувство, всем это нравилось, все говорили: «Хорошо, у меня есть шанс выиграть». Я мог выиграть в этом году. И знаете, выиграть «Дакар» — цель каждого участника, каждого гонщика, поэтому мы и едем сюда. Я думаю, что это действительно изменило все, а также атмосферу, которая на самом деле великолепна. Так что я надеюсь увидеть ребят, конечно, в следующем году, но этот год был потрясающим».

«Дакар» был очень непростым для всех команд, – оценил шеф своей команды на «Ивеко» Жерар де Рой. – Было много всего: и удачи и неудачи. Мы очень рады выиграть. Первая неделя была реально очень сложная, а вот вторая была, скажем так, не такая сложная, как нам обещали. Хочу сказать, что это был хороший «Дакар».

Но в зачете грузовиков есть странность: вроде и правда чуть ли не на каждом этапе был новый победитель, а на финише Янус ван Кастерен привез Мацику 74 минуты, третий – Мартин ван ден Бринк – отстал вообще на 2 часа 40 минут, его сын Митчел на таком же «Ивеко» финишировал 4-м в 4 часах от лидера, а замкнул топ-5 Ярослав Вальтр с отставанием в 5 часов! Причем закончивший за Вальтром Солтыс проиграл лидеру вообще 9 часов – это как?

Просто отсутствие «КАМАЗа» действительно выбило ориентир, как все и ожидали. Каждый понял: рисковать и прыгать через все дюны подряд больше не нужно, лучше выбрать свой собственный темп и следовать ему – вдруг он и окажется победным. Ведь реального нового «фаворитского» темпа еще никто не знал, он сформировался усилиями Алеша Лопрайса к концу 7-го этапа.

Потому на фаворит предыдущего этапа мог сильно отстать на следующем, и наоборот – можно было выиграть один-два спецучастка, но слишком много проиграть на остальных.

И гонка фактически шла до первой большой ошибки или неудачи каждого претендента на победу. К примеру, вот такого момента, как у Вальтра:

А Лопрайсу еще и не повезло с попавшим под колеса зрителем – чеха сняли на 10-м этапе, и тогда лидерство досталось ван Кастерену (кстати, он был одним из трех, вытаскивавших утопленников класса Т3).

Так что реального ответа на вопрос «как выглядел бы настоящий «Дакар» без «КАМАЗа» у нас все еще нет – нынешние грузовики выглядят словно дебютирующей «отколовшейся» категорией, как пару лет назад выглядели выведенные из внедорожников мотовездеходы. Ничего не ясно, но очень интересно, и участникам нравится.

Фото: Instagram; globallookpress.com/IMAGO/GIGI SOLDANO, IMAGO/FLORENT GOODEN, Panoramic, Gigi Soldano/Dppi, Julien Delfosse/Dppi