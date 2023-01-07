Дакар-2022. Этап 7 отменен в классах мотоциклов и квадроциклов из-за «проблем с погодой и уровня усталости гонщиков»

Теги результаты Тойота ралли-рейды ралли Дакар Себастьян Леб Ауди Нассер Аль-Аттия Жинель де Виллерс КТМ Мини Хонда Дакар Хускварна Ямаха Дакар Тоби Прайс Язид Аль-Раджи Кевин Бенавидес Кан-Ам Авто

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Эр-Рияд – Давадми).

Прохождение спецучастка в классах мотоциклов и квадроциклов отменено из-за «проблем с погодой и уровня усталости среди всех гонщиков», сообщили организаторы. Спортсмены проедут лишь дорожную секцию.

В 9:35 по московскому времени этап начнут внедорожники.

Ралли Дакар
7 января 2023 года
Этап 7
 
Мотоциклы
 
Положение после этапа 7
 
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 26:31.52
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +3.31
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.01
 
Квадроциклы
 
Положение после этапа 7
 
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 32:58.54
2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +42.57
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:23.43
 

Этап 6. Аль-Аттия выиграл у Леба, Петерансель сошел, Сайнс-старший попал в аварию, Мартин ван ден Бринк стал лидером в классе грузовиков

Маршрут ралли и расписание этапов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий