Дакар-2022. Этап 7 отменен в классах мотоциклов и квадроциклов из-за «проблем с погодой и уровня усталости гонщиков»

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Эр-Рияд – Давадми).

Прохождение спецучастка в классах мотоциклов и квадроциклов отменено из-за «проблем с погодой и уровня усталости среди всех гонщиков», сообщили организаторы. Спортсмены проедут лишь дорожную секцию.

В 9:35 по московскому времени этап начнут внедорожники.

Ралли Дакар

7 января 2023 года

Этап 7

Мотоциклы

Положение после этапа 7

1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 26:31.52

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +3.31

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.01

Квадроциклы

Положение после этапа 7

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 32:58.54

2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +42.57

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:23.43

Этап 6. Аль-Аттия выиграл у Леба, Петерансель сошел, Сайнс-старший попал в аварию, Мартин ван ден Бринк стал лидером в классе грузовиков

Маршрут ралли и расписание этапов