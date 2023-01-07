Дакар-2022. Этап 7 отменен в классах мотоциклов и квадроциклов из-за «проблем с погодой и уровня усталости гонщиков»
В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Эр-Рияд – Давадми).
Прохождение спецучастка в классах мотоциклов и квадроциклов отменено из-за «проблем с погодой и уровня усталости среди всех гонщиков», сообщили организаторы. Спортсмены проедут лишь дорожную секцию.
В 9:35 по московскому времени этап начнут внедорожники.
Ралли Дакар
7 января 2023 года
Этап 7
Мотоциклы
Положение после этапа 7
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 26:31.52
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +3.31
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.01
Квадроциклы
Положение после этапа 7
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 32:58.54
2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +42.57
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:23.43
Этап 6. Аль-Аттия выиграл у Леба, Петерансель сошел, Сайнс-старший попал в аварию, Мартин ван ден Бринк стал лидером в классе грузовиков
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