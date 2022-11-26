Что сделало Феттеля великим? Деконструция – в фильме команды Себа о последней гонке: главные качества, объединяющий юмор, самокопания

Бесконечное стремление к знанию.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель закончил карьеру после 16 сезонов – и на последнем этапе в Абу-Даби его провожали как никого в истории ранее. Кажется, рыдали и старались запомнить момент просто все.

А его команда «Астон Мартин» не просто запоминала момент – оказывается, она еще и снимала очень эмоциональную документалку о последнем уик-энде Себа, которую так и назвала: «В последний раз». Ее зеленая команда домонтировала и выпустила через неделю после клетчатого флага.

«Это будет эмоционально», – обещал Себ в самых первых кадрах.

И не обманул – попробуйте посмотреть и зарыдать!

Но из докуменатлки «Астон Мартин» мы узнали не только о том, как выглядела последняя гонка за кулисами, но и о всех базовых качествах, которые и сделали Себа великим.

Вот главные описания №5 – короткая емкая деконструкция от тех, кто видел его каждый день:

Майки Браун, первый механик «Астон Мартин»

Он нашел идеальный баланс в настроении в гараже: с расслабленной атмосферой и шутками, когда он с механиками. Заставляет всех чувствовать себя особенными. Производит впечатление хорошего парня и на треке, и за его пределами. И все на самом деле так, как выглядит.

В этом спорте мы все живем друг у друга в карманах. Между механиками и гонщиками тесная связь. Я считаю его другом.

Том Маккалоу, Директор отдела по развитию болида

Себастьян очень трудолюбивый. Вот что на самом деле нас удивило: насколько же сильно он старается себя во все вовлечь и включить во время уик-энда. Он всегда здесь, сам, анализирует соперников, просматривает отчеты, разговаривает со всеми инженерами. В общем, чувствуется словно у нас в офисе временами появляется дополнительный инженер. Связист между командой в гараже и инженерным штабом.

Мы работаем долгие часы, часто не бываем дома. Работа должна приносить радость, и он легко включается в любые подколы, поюморить с людьми с разными характерами. И людей это располагает к нему. А это есть далеко не у каждого пилота, а у него определенно есть.

В Абу-Даби эмоции будут после финиша, но до того последнего момента он останется совершенным профессионалом. Но с клетчатым флагом поменяется образ мышления у нас всех. Он действительно повлиял на команду.

Шеф «Астон Мартин» Майк Крак

Его наследие – конечно, титулы и победы, но с ним было легко работать. Он очень охотно идет навстречу ко всему, к фанатам – с ними особенно много энтузиазма.

Я работал с ним в самом начале его карьеры в «БМВ-Заубере». Что особенно в нем выделяется, так это рабочая этика, его талант, скорость и страсть двигать команду вперед.

Сам Феттель

Я всегда хотел попасть в «Формулу-1», но никогда не осознавал реальность такой возможности – с самого детства вплоть до момента, пока уже вплотную не появились шансы попасть в машину. Все эти гонщики с крутыми машинами на ТВ казались такими недостижимыми.

Но в целом мой подход остался ровно прежним: и в смысле практик, и в смысле амбиций, любви к соревнованиям и желании победить остальных. И быть готовым сделать что угодно ради этого. Постоянно спрашивая себя, что я могу сделать, чтобы стать лучше и получить преимущество. Для этого нужно работать, очень усердно. В процессе учишься, и, я надеюсь, это что-то вроде требования, которое я к себе предъявляю – никогда не прекращать учиться. Очевидно, это один из ключевых моментов. В таком быстром мире, как «Ф-1», ты немного вынужден быстро адаптироваться, учиться, освежать знания, а за пределами – другой темп. Я точно прихвачу с собой немного гоночного темпа на первое время – не знаю, на сколько его хватит, но, надеюсь, надолго.

Я надеюсь, помог команде немного за эти два года. Я сам многому научился, много о себе узнал. Я увидел страсть, полную отдачу все зависимости от финишной позиции – было круто это увидеть.

Думаю, невозможно перестать любить соревнования. Думаю, это внутри меня, и я, скорее всего, перенесу это в любую сферу, чем бы ни занялся в будущем. Я буду скучать по адреналину, скорости, победе на высшем уровне, по мастерскому преодолению всех трудностей гонки, принятию правильных решений и чувству удовлетворения, когда все получается – на круге ли или на всей гоночной дистанции.

Пьер Гасли, пилот «Альфа Таури» и член молодежной программы «Ред Булл» во времена Феттеля

(Себу, в личном разговоре) ...Навсегда запомню, я прямо восхитился. Думал вроде «окей, он уделит мне минуты две». А ты уделил мне 40 минут! Невероятно. Очень оценил.

Кажется, это та же история, которую Пьер публично рассказал на Гран-при Венгрии:

«Я познакомился с Себастьяном, когда вошел в программу «Ред Булл». Я увидел, как много он работает и как предан спорту. Через два года я выиграл титул в GP2 и не нашел место в «Ф-1». Я был в Сингапуре и ночью позвонил ему, рассчитывая хотя бы на пятиминутный разговор. Мне нужен был совет, как двигаться дальше. В итоге мы проговорили полтора часа. Он выступал за «Феррари», но потратил полтора часа, чтобы поговорить со мной, посоветовать, как справиться. Я всегда буду очень благодарен. После этого мы поддерживали дружеские отношения, пару раз ужинали вместе. Не только фантастический гонщик, но и прекрасный человек».

Пиар-менеджер Феттеля Бритта Роеске

Я работала с Себом с 2009-го. Сперва работала в «Ред Булл» с Дэвидом Култхардом и Марком Уэббером, а потом пришел Себастьян. Он сразу проявил себя трудолюбивым: думаю, он всегда был одним из последних, кто покидал паддок. Он отдавал все, что только мог, ради победы в чемпионате – в начале это было его главной мечтой.

Он очень нацеленный человек, решительный, внимательный к деталям. И очень компанейский.

Лично я думаю, что в нем еще достаточно потенциала, чтобы проводить хорошие гонки. С точки зрения уровня выступлений, думаю, он все еще очень силен. С этой точки зрения он еще не готов уйти. Но с другой стороны, у него сейчас есть семья. Он всегда говорит в интервью, что люди забудут его. Но я не думаю, что его забудут, потому что он вдохновил множество людей, особенно в последнее время своими отличными идеями.

Думаю, особенно в последние два года он сильно развил и человеческую сторону. Теперь он – нет, не стал более эмоциональным – но лучше понимает людей. Он чувствует грусть по отношению к страдающим. В начале он больше сосредотачивался на гонках, и не видел многого, происходившего вокруг него. Теперь очень часто он испытывает жалость и сразу что-то предпринимает, чтобы сделать их жизнь чуточку лучше и, может, счастливее.

Он не из тех, кто любит видеть себя в центре внимания. Ему не хочется выглядеть кем-то особенным. Потому я и правда не уверена, что он понимает, насколько же люди ценят то, что он для них делает и что он дает миру.

Откуда такая трансформация Себа в более эмпатичного человека? Из-за рождения детей и смерти тестя

Сразу после финиша последней гонки в Абу-Даби Феттель вышел в прямой эфир в соцсетях (где не регистрировался вплоть до объявления об уходе из «Формулы-1») – и в коротком проникновенном рассказе объяснил, почему так сильно изменился:

«Должен признать, что в молодости, в 20-25 лет, я в реальности не следил за новостями, и не понимал, что большая проблема уже существует, потому что он не касалась меня. Я жил своей жизнью: интересовался гонками, успехом. Но затем несколько вещей случились в моей жизни.

Я и моя жена решили стать родителями. В мои 26 родилась наша первая дочь, через год родилась вторая дочь. Еще через год после этого моему тестю диагностировали рак, и он скончался через 1,5 года после диагноза.

В то время я столкнулся с будущим: видел моих детей, впервые держал их на руках. И в то же время столкнулся со смертью, с концом жизни. Это и заставило меня всерьез обдумать мою жизнь, в каком мире мы живем и какое будущее впереди.

Я подумал, как я могу использовать голос, который у меня есть, чтобы попробовать задать действительно важные для нас вещи про наш мир, про наш климат?

Думаю, мир быстро меняется. И потому нам всем требуется рассмотреть, что же мы можем сделать. Так я и начал думать, что могу сделать со своей стороны, чтобы стать меньше частью проблемы и хотя бы тут или там больше частью решения. И, очевидно, чтобы искать способы крупных улучшений.

А начал спрашивать себя о своем питании: что я ем? Откуда берется эта еда? Я стал думать: откуда я получаю энергию? Как я потребляю? Что за одежду я покупаю? О многих, многих вещах. И попытался поговорить с другими пилотами, чтобы объяснить уникальность наших возможностей для влияния на климат. Мы уже стоим спинами к стене, время меняться, время пересматривать наши действия. Мы должны думать о следующих поколениях, двигающихся вперед».

Может, Себ и правда сможет что-то изменить, как повлиял на «Астон Мартин», помог «Ред Булл» и менял «Феррари»?