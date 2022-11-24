«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» взяла там весь подиум)

Внезапный уход Себастьяна Феттеля из «Формулы-1» и вечные провалы еще нескольких гонщиков подарили нам интересные трансферные сюжеты с развязкой на последнем этапе сезона-2022. В Абу-Даби стало известно, что Мик Шумахер лишится места в «Хаасе» и пополнит число безработных вместе с Латифи, а освободившиеся места займут не только дебютанты и вчерашние пилоты «Формулы-2», но и парни с опытом. Причем каждый уже отъездил первые сессии за новые команды на постсезонных шинных тестах – редкий случай!

Представляем состав команд на 2023-й год.

«Ред Булл»

У чемпионов «Ред Булл» пока все по-старому. Макс Ферстаппен связан с командой контрактом до 2028 года, и продолжит гонять под чемпионским первым номером, но, поговаривают, обладатель двух титулов не очень доволен своим напарником. Контракт Серхио Переса истекает в конце 2024-го, однако новый резервист (и бывший напарник Макса) Даниэль Риккардо планирует через год вернутся на должность боевого пилота. Кто знает, возможно, из-за недавнего разлада Чеко потеряет свое место раньше, чем запланировано? Команда пока все отрицает.

«Феррари»

«Феррари» тоже остаются в старом составе до конца 2024-го. Шарль не планирует менять команду как минимум до истечения контракта, но не исключает потенциального перехода в «Мерседес»: «Еще осталось какое-то время в «Феррари». Эта команда всегда была моей мечтой. Сейчас моя цель – побеждать с «Феррари». Потом посмотрим. Я очень счастлив в «Феррари» и хочу побеждать здесь».

Карлос тоже не прочь выиграть первый с 2007-го титул для Скудерии, и болид следующего года, по догадкам Сайнса-старшего, должен больше подойти его сыну. Так что команду из Маранелло ждет сражение не только с «Ред Булл» и прибавившим «Мерседесом».

Пока приходится довольствоваться только условной победой на тестах в Абу-Даби: «Феррари», кстати, в фирменном стиле чемпиона любых тестов, забрала все места на «подиуме». В топ-3 по итогам дня: Сайнс, Леклер и российско-израильский гонщик Роберт Шварцман.

Роберт гордится своими успехами на тестах: «Чувствую, что заметно прибавил в сравнении с предыдущей тренировкой на Гран-при «Ф-1» – в большинстве случаев я был достаточно близок к Шарлю [Леклеру] и Карлосу [Сайнсу] по скорости, что меня порадовало».

«Мерседес»

Англо-немецкий коллектив с английскими гонщиками – в «Мерседесе» все без изменений. Хэмилтон мечтает поскорее забыть свой самый провальный сезон в «Ф-1», а Расселл уже грезит о титуле после победы над прославленным напарником-семикратным чемпионом мира. Главное, все же разобраться, кто здесь первый номер, иначе мы помним по схватке Льюиса и Нико Росберга, чем может закончится борьба за лидерство между гонщиками в «Мерседесе».

«Альпин»

Пожалуй, самый спорный состав пилотов на сезон 2023-го. Два заклятых врага станут напарниками, а босс команды уже дал знать, что у гонщиков «Альпин» будет равный статус. Запасаемся попкорном и ждем выдавливаний в стены и криков по радио! Эта пара точно еще удивит, несмотря на заявления о забытой вражде.

Гасли уже успел протестировать новый болид: «Ощущения от первого опыта управления болидом «Альпин» были просто фантастическими. Должен сказать, что эта машина и правда впечатляющая».

Подтверждает довольство Гасли – 4-я строка в зачете послесезонных тестов и целых 140 кругов опыта в новом кокпите.

Кстати, эта та же машина и с тем же мотором, на которую жаловался Алонсо и из-за которой теперь восхищается болидом «Астон Мартин».

«Макларен»

Самый громкий переход года: чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри наконец нашел место в «Формуле-1» – мечта «Макларена» и Даниэля Риккардо не сложилась. После двух сезонов команда из Уокинга решила распрощаться с австралийским гонщиком, заменив его соотечественником Дэна в сопровождении самого крупного трансферного скандала этого сезона.

Судя по тону сообщений, «Альпин» до сих пор обижена на своего бывшего юниора, а главный юрист команды вообще лишился должности.

Сам дебютант уже полностью включился в работу с командой, наслаждается новым болидом и даже знает, что хочет изменить до начала сезона: «Классные ощущения. Совсем другие в сравнении с тем, что было на моих молодежных тестах в Абу-Даби в прошлом году. Ведь тогда я знал, что мне нужно просто получить удовольствие от выступления за рулем болида «Формулы-1», в то время как в этом году нужно сразу начинать работу, закладывая фундамент на следующий сезон.

В целом первый опыт управления болидом «Макларена» вышел чрезвычайно позитивным. В конце концов, ничто не может заменить выступления на трассе за рулем болида. Так что это было и правда важно. Мы также поработали над настройкой периферийных устройств, я лучше узнал инженеров и вообще всех ребят в команде. Мы обговорили вещи, которые я бы хотел изменить к следующему сезону (на руле и в кокпите болида)».

«Альфа Ромео»

В «Альфа Ромео» дуэт Боттаса и Чжоу продолжит зарабатывать очки для команды до конца 2023-го (тогда истекает контракт китайского гонщика). Валттери отлично справляется с ролью лидера команды, а Гуаньюй провел вполне неплохой дебютный сезон, особенно на фоне своих предшественников в лице Цуноды, Шумахера и Мазепина. Отличное стабильное комбо – еще бы не подводила техника.

«Астон Мартин»

У «Астон Мартин» смена чемпионов: Алонсо пришел на место завершившего карьеру Феттеля. Фернандо до сих пор надеется забрать третий титул и верит, что с новой командой это возможно.

И у болида «Астон Мартин» есть потенциал: «Машина вела себя хорошо. В первый год с «Альпин» нас беспокоила обратная связь от руля, и мы пять месяцев над этим работали. И меня приятно удивило, что ощущения от системы «Астона» нормальные, не нужно многое менять.

Да и моторы «Мерседеса» будут понадежнее агрегатов «Рено»: Когда мне сказали, сколько этот двигатель уже используется, какой у него километраж, то я был немного обеспокоен. Поскольку в сравнении со стандартами, к которым привык в «Альпин» , это довольно большая цифра. Так что да, двигатель определенно просто потрясающий».

Ради Алонсо, англичане даже сняли всю рекламу с болида – это связано с контрактными обязательствами испанца, который до конца года числится гонщиком «Альпин». Однако французская команда пошла навстречу и досрочно отпустила Алонсо на испытания в составе конкурентов.

Только посмотрите на «чистый» «Астон Мартин»:

«Хаас»

Еще одна команда с историей из прошлого и легендарным «Облизни мои шары». С другой стороны, все конфликты вроде бы улажены, да и у Нико есть проблемы посерьезнее – немец едва влезает в болид из-за роста: «Я высокий, у меня длинные руки. У меня не лучшее телосложение для гонщика. [Весной] у меня еще несколько дней болели мышцы. Но теперь впереди три месяца, чтобы войти в форму. Все будет хорошо.

Мне тесно в кокпите. Но и у «Астон Мартин» была тесная для меня машина – все команды стремятся уменьшить свободное место из-за правил. Но хорошо, что я уже сейчас прошел процедуру подгонки сиденья, так что при создании нового шасси – не первого, а может второго или третьего – что-то можно будет чуть улучшить, расширить миллиметр там, миллиметр здесь».

«Альфа Таури»

Юки Цунода и Ник де Врис тихонько посмеиваются в стороне над Хюлькенбергом: в 2023-м их тандем с Цунодой станет самым низким в истории «Формулы-1» – средний рост на двоих всего 163 см.

А когда длинные руки и широкие плечи не мешают пилотировать чужой болид, можно спокойно накрутить 151 круг опыта. Ник проехал самую большую на тестах, его напарник – второй по этому показателю со 135-ю кругами. Места в зачете разнятся сильнее: Ник сходу показал 8-е время, Юки только 20-й. Неспроста именно от де Вриса ждут роли лидера.

«Уильямс»

«Формула-1» осталась без главного творца желтых флагов – Латифи уступил место гонщику «Формулы-2» и слушателю юниорской программы «Уильямса» Логану Сэрджанту.

Логан может быть спокоен – контракт подписан, тесты пройдены, остается только выбрать гоночный номер.

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Фото: instagram.com/Red Bull Racing, Scuderia Ferrari, Mercedes AMG, Alpine F1 Team, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, Haas F1 Team, Scuderia AlphaTauri, Williams Racing