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«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» взяла там весь подиум)

Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ланс Стролл Ланс Стролл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Феррари Феррари
Альпин Альпин
Джордж Расселл Джордж Расселл
Уильямс Уильямс
Ник де Врис
Ред Булл Ред Булл
Мерседес Мерседес
Александр Албон Александр Албон
Альфа Ромео Альфа Ромео
Оскар Пиастри
Альфа Таури Альфа Таури
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Юки Цунода Юки Цунода
Эстебан Окон Эстебан Окон
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
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Валттери Боттас Валттери Боттас
Логан Сэрджант
Хаас Хаас
Серхио Перес Серхио Перес
Шарль Леклер Шарль Леклер
Астон Мартин Астон Мартин
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
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Внезапный уход Себастьяна Феттеля из «Формулы-1» и вечные провалы еще нескольких гонщиков подарили нам интересные трансферные сюжеты с развязкой на последнем этапе сезона-2022. В Абу-Даби стало известно, что Мик Шумахер лишится места в «Хаасе» и пополнит число безработных вместе с Латифи, а освободившиеся места займут не только дебютанты и вчерашние пилоты «Формулы-2», но и парни с опытом. Причем каждый уже отъездил первые сессии за новые команды на постсезонных шинных тестах – редкий случай!

Представляем состав команд на 2023-й год.

«Ред Булл»

У чемпионов «Ред Булл» пока все по-старому. Макс Ферстаппен связан с командой контрактом до 2028 года, и продолжит гонять под чемпионским первым номером, но, поговаривают, обладатель двух титулов не очень доволен своим напарником. Контракт Серхио Переса истекает в конце 2024-го, однако новый резервист (и бывший напарник Макса) Даниэль Риккардо планирует через год вернутся на должность боевого пилота. Кто знает, возможно, из-за недавнего разлада Чеко потеряет свое место раньше, чем запланировано? Команда пока все отрицает.

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«Феррари»

«Феррари» тоже остаются в старом составе до конца 2024-го. Шарль не планирует менять команду как минимум до истечения контракта, но не исключает потенциального перехода в «Мерседес»: «Еще осталось какое-то время в «Феррари». Эта команда всегда была моей мечтой. Сейчас моя цель – побеждать с «Феррари». Потом посмотрим. Я очень счастлив в «Феррари» и хочу побеждать здесь».

Карлос тоже не прочь выиграть первый с 2007-го титул для Скудерии, и болид следующего года, по догадкам Сайнса-старшего, должен больше подойти его сыну. Так что команду из Маранелло ждет сражение не только с «Ред Булл» и прибавившим «Мерседесом».

Пока приходится довольствоваться только условной победой на тестах в Абу-Даби: «Феррари», кстати, в фирменном стиле чемпиона любых тестов, забрала все места на «подиуме». В топ-3 по итогам дня: Сайнс, Леклер и российско-израильский гонщик Роберт Шварцман.

Роберт гордится своими успехами на тестах: «Чувствую, что заметно прибавил в сравнении с предыдущей тренировкой на Гран-при «Ф-1» – в большинстве случаев я был достаточно близок к Шарлю [Леклеру] и Карлосу [Сайнсу] по скорости, что меня порадовало». 

«Мерседес»

Англо-немецкий коллектив с английскими гонщиками – в «Мерседесе» все без изменений. Хэмилтон мечтает поскорее забыть свой самый провальный сезон в «Ф-1», а Расселл уже грезит о титуле  после победы над прославленным напарником-семикратным чемпионом мира. Главное, все же разобраться, кто здесь первый номер, иначе мы помним по схватке Льюиса и Нико Росберга, чем может закончится борьба за лидерство между гонщиками в «Мерседесе».

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«Альпин»

Пожалуй, самый спорный состав пилотов на сезон 2023-го. Два заклятых врага станут напарниками, а босс команды уже дал знать, что у гонщиков «Альпин» будет равный статус. Запасаемся попкорном и ждем выдавливаний в стены и криков по радио! Эта пара точно еще удивит, несмотря на заявления о забытой вражде.

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Гасли уже успел протестировать новый болид: «Ощущения от первого опыта управления болидом «Альпин» были просто фантастическими. Должен сказать, что эта машина и правда впечатляющая».

Подтверждает довольство Гасли – 4-я строка в зачете послесезонных тестов и целых 140 кругов опыта в новом кокпите.

Кстати, эта та же машина и с тем же мотором, на которую жаловался Алонсо и из-за которой теперь восхищается болидом «Астон Мартин».

«Макларен»

Самый громкий переход года: чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри наконец нашел место в «Формуле-1» – мечта «Макларена» и Даниэля Риккардо не сложилась. После двух сезонов команда из Уокинга решила распрощаться с австралийским гонщиком, заменив его соотечественником Дэна в сопровождении самого крупного трансферного скандала этого сезона.

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Судя по тону сообщений, «Альпин» до сих пор обижена на своего бывшего юниора, а главный юрист команды вообще лишился должности.

Сам дебютант уже полностью включился в работу с командой, наслаждается новым болидом и даже знает, что хочет изменить до начала сезона: «Классные ощущения. Совсем другие в сравнении с тем, что было на моих молодежных тестах в Абу-Даби в прошлом году. Ведь тогда я знал, что мне нужно просто получить удовольствие от выступления за рулем болида «Формулы-1», в то время как в этом году нужно сразу начинать работу, закладывая фундамент на следующий сезон.

В целом  первый опыт управления болидом «Макларена» вышел чрезвычайно позитивным. В конце концов, ничто не может заменить выступления на трассе за рулем болида. Так что это было и правда важно. Мы также поработали над настройкой периферийных устройств, я лучше узнал инженеров и вообще всех ребят в команде. Мы обговорили вещи, которые я бы хотел изменить к следующему сезону (на руле и в кокпите болида)».

«Альфа Ромео»

В «Альфа Ромео» дуэт Боттаса и Чжоу продолжит зарабатывать очки для команды до конца 2023-го (тогда истекает контракт китайского гонщика). Валттери отлично справляется с ролью лидера команды, а Гуаньюй провел вполне неплохой дебютный сезон, особенно на фоне своих предшественников в лице Цуноды, Шумахера и Мазепина. Отличное стабильное комбо – еще бы не подводила техника.

«Астон Мартин»

У «Астон Мартин» смена чемпионов: Алонсо пришел на место завершившего карьеру Феттеля. Фернандо до сих пор надеется забрать третий титул и верит, что с новой командой это возможно.

И у болида «Астон Мартин» есть потенциал: «Машина вела себя хорошо. В первый год с «Альпин» нас беспокоила обратная связь от руля, и мы пять месяцев над этим работали. И меня приятно удивило, что ощущения от системы «Астона» нормальные, не нужно многое менять.

Да и моторы «Мерседеса» будут понадежнее агрегатов «Рено»: Когда мне сказали, сколько этот двигатель уже используется, какой у него километраж, то я был немного обеспокоен. Поскольку в сравнении со стандартами, к которым привык в «Альпин», это довольно большая цифра. Так что да, двигатель определенно просто потрясающий».

Ради Алонсо, англичане даже сняли всю рекламу с болида – это связано с контрактными обязательствами испанца, который до конца года числится гонщиком «Альпин». Однако французская команда пошла навстречу и досрочно отпустила Алонсо на испытания в составе конкурентов.

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«Хаас»

Еще одна команда с историей из прошлого и легендарным «Облизни мои шары». С другой стороны, все конфликты вроде бы улажены, да и у Нико есть проблемы посерьезнее – немец едва влезает в болид из-за роста: «Я высокий, у меня длинные руки. У меня не лучшее телосложение для гонщика. [Весной] у меня еще несколько дней болели мышцы. Но теперь впереди три месяца, чтобы войти в форму. Все будет хорошо. 

Мне тесно в кокпите. Но и у «Астон Мартин» была тесная для меня машина – все команды стремятся уменьшить свободное место из-за правил. Но хорошо, что я уже сейчас прошел процедуру подгонки сиденья, так что при создании нового шасси – не первого, а может второго или третьего – что-то можно будет чуть улучшить, расширить миллиметр там, миллиметр здесь». 

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«Альфа Таури»

Юки Цунода и Ник де Врис тихонько посмеиваются в стороне над Хюлькенбергом: в 2023-м их тандем с Цунодой станет самым низким в истории «Формулы-1» – средний рост на двоих всего 163 см.

А когда длинные руки и широкие плечи не мешают пилотировать чужой болид, можно спокойно накрутить 151 круг опыта. Ник проехал самую большую на тестах, его напарник – второй по этому показателю со 135-ю кругами. Места в зачете разнятся сильнее: Ник сходу показал 8-е время, Юки только 20-й. Неспроста именно от де Вриса ждут роли лидера.

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«Уильямс»

«Формула-1» осталась без главного творца желтых флагов – Латифи уступил место гонщику «Формулы-2» и слушателю юниорской программы «Уильямса» Логану Сэрджанту.

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Фото: instagram.com/Red Bull Racing, Scuderia Ferrari, Mercedes AMG, Alpine F1 Team, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, Haas F1 Team, Scuderia AlphaTauri, Williams Racing

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