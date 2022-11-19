«Ф-1» жестко ограничила пончики после финала сезона: только для топ-3. Уходящие гонщики забили на приказы, командам пришлось их прикрывать

Шумахеру запретили, «Макларен» сделал вид, будто ничего не заметил.

В «Формуле-1» каждый год повышают требования к безопасности – и почти все решения обычно спасают жизни и не вызывают вопросов, но все-таки иногда ограничения вплотную подходят к абсурду.

Например, перед финальным Гран-при года в Абу-Даби серия и регулятор жестко ограничили традиционные послесезонные «пончики» для пилотов: их разрешили только для тройки победителей и исключительно на стартовой прямой.

Выпустили даже буклет-гайдлайн для упрощения съемок и организации всех церемоний:

Именно там в итоге и отметили финиш Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Серхио Перес.

Но еще перед стартом Гран-при возник вопрос: а как быть покидающему «Формулу-1» Себастьяну Феттелю? Четырехкратный чемпион явно заслужил свою порцию оваций от зрителей, и чемпионату пришлось тут же изгибать собственные правила и выдавать №5 именной однократный допуск-разрешение – потому Себ и попал в буклет.

И Феттель воспользовался шансом:

Вот из «Ф-1» (по крайней мере временно) уходили еще и Мик Шумахер с Даниэлем Риккардо – и им разрешений не досталось.

Пришлось нарушать – «Макларен», например, предпочел не заметить выходку своего парня. Инженер Риккардо в прямом эфире: кажется, у нас случилась потеря данных:

А Мику Шумахеру напрямую запретили:

«Извини, Мик, можешь, пожалуйста, перестать? Серьезно, Мик, нам просто нельзя» – «Все в порядке, я… Ммм… Тоже вас люблю».

Был и еще один уходящий Николас Латифи, но он до финиша не доехал, потому остался без пончиков совсем. Будете скучать?

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger