Худший сезон Хэмилтона в «Ф-1»: без побед и поулов, 6-е место в чемпионате. Но Льюис не думает заканчивать

Антирекорды семикратного чемпиона.

Теперь официально: семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон провел худший личный сезон в «Формуле-1».

В первую очередь – завершил рекордную серию поулов: с 2007 по 2021 год (всю свою карьеру) он хотя бы один раз за сезон становился обладателем поул-позиции. В общей сложности на счету Льюиса 15 сезонов с поулами, вторая длительная серия – у Михаэля Шумахера, который выигрывал квалификации с 1994 по 2006 год (13 сезонов).

Но в этом году лучшими квалификационными результатами Хэмилтона стали третьи места на Гран-при Сингапура и Мексики, когда вообще на поуле побывали 6 пилотов: каждый из «большой тройки» «Ред Булл»-«Феррари»-«Мерседес» (Ферстаппен, Перес, Леклер, Сайнс и Расселл), а также гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.

Но не Льюис!

Есть и другие антирекорды: Хэмилтон проиграл Джорджу Расселлу в общем зачете – поражение от напарника случилось только в третий раз в его карьере, причем раньше Льюиса переигрывали только чемпионы Дженсон Баттон и Нико Росберг.

«Если бы мне сказали [о победе над Хэмилтоном] до начала сезона, я был бы невероятно горд и счастлив, поскольку в девяти случаях из десяти ты наверняка станешь чемпионом, если финишируешь впереди Льюиса Хэмилтона»? – прокомментировал Джордж. Но нет, чемпионом он не стал – только четвертый в общем зачете с одной победой (на Гран-при в Бразилии) и одним поулом (в Венгрии).

А вот у Льюиса случился провал и с победами – и это после 8 выигранных Гран-при в 2021-м!

В итоге главное достижение Хэмилтона – 9 подиумов, и здесь он 5-й: больше – у обоих гонщиков «Ред Булл», у Леклера – 11, у Сайнса – те же 9, но есть победа. Только здесь Расселл позади – у него 8 финишей в топ-3.

Тем не менее, за титул Льюис не боролся ни секунды. Осознание всей бездны проблем состоялось еще в начале сезона – на Гран-при Эмилии-Романьи, четвертом этапе сезона:

В чем же дело? Виновата машина, эксперименты и общее течение сезона:

«Я перепробовал все возможные настройки – этим я занимался в начале года. Было бы здорово просто выдавать свой максимум и каждый уик-энд приносить наилучший результат, но я скорее переключился на решение проблем. Я жертвовал одной или всеми сессиями ради большего количества данных и информации, чтобы на базе лучше понимали, что происходит. Но в итоге на многих этапах это нас сдерживало.

Я меняю разные вещи, тестирую различные крылья и другие детали. Мне в любом случае это нравится. Если в следующем году мы будем в большей мере довольны машиной, не придется пробовать безумные настройки – сможем сражаться лучше.

Проблем с тормозами были у нас на протяжении большей части сезона – на торможении машину ведет в каком-то направлении. В пятом повороте болид отклоняется вправо, а это левый поворот – неидеальная ситуация.

Сезон получился необычным. Джордж прекрасно выступает, и у меня нет никаких проблем с этим. Джордж и его бригада, естественно, не экспериментируют так же – просто потому, что я в команде уже долгое время. Я провожу длительные и глубокие обсуждения с людьми, с которыми сотрудничаю уже десять лет. Джордж здесь первый сезон, так что он просто делает работу на максимуме своих возможностей с очень небольшими изменениями настроек.

Если он финиширует впереди меня по итогам сезона, я ничего не почувствую по этому поводу. Мы не боремся за титул, мы на четвертом и шестом местах. Будь мы первым и вторым, ситуация была бы другой.

С нетерпением жду, когда закончится день, когда мне в последний раз придется пилотировать эту штуку. И я не планирую когда-либо снова садиться за ее руль. Машина не станет одной из тех, которые я запрошу себе по контракту!»

«Думаю, переход от уверенных позиций в предыдущие годы к очень сложной машине этого сезона стал для него шоком, – признался главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин. – Нам пришлось немного адаптироваться и привыкать к борьбе в середине пелотона, где мы находились в начале сезона. Нам часто приходилось идти на компромиссы, работая с машиной, чтобы постараться выжать из нее максимум и в то же время стараться учиться чему-то, чтобы добиться прогресса в дальнейшем».

И сам Льюис еще в начале года назвал W13 одной из худших в карьере:

«Некоторые люди, которые сейчас смотрят гонки, порой заявляют, что у меня просто никогда не было плохих болидов. Уверяю вас, были. Болид «Макларена» 2009 года был очень, очень далеко по скорости от лидеров. Это худшая машина, за рулем которой я когда-либо выступал. Хотя нынешний болид «Мерседеса» не так уж далеко ушел от той машины».

Но даже на том «Макларене» Хэмилтон все-таки выиграл. А на «Мерседесе» 2022-го – нет. Тем не менее, этот сезон семикратный не считает худшим.

«Нет, труднейшим сезоном был 2011-й, просто в жизненном плане. Этот год не лучший, он в топ-3 худших сезонов, однако он гораздо сильнее других в плане меня самого, работы с командой, нашего единения. Думаю, плюсов много.

Когда мы впервые заняли пятое место, для нас это ощущалось как победа. Когда мы впервые стали четвертыми, это ощущалось как победа. Когда мы завоевали первый подиум, это словно было для нас победой. В такие секунды чувствуется, что мы действительно чего-то достигаем – я буду их вспоминать»

И Льюис не собирается останавливаться и готовит новую сделку с «Мерседесом»:

«Все сводится к тому, что у тебя в голове. Я не чувствую себя старым. Тем не менее, если каждый день перед зеркалом называть себя старым, наверное, так и будешь думать. Я вообще не ощущаю себя старым – я чувствую себя молодым благодаря тренировкам и энергии, которая по-прежнему сохраняется.

Насколько сильнее был бы молодой пилот, обладая опытом? Знай я в 22 года то, что знаю сейчас, я выступал бы лучше. Зато теперь у меня появилась мудрость. Посмотрите на старты: в этом году я стартую лучше, чем кто-либо еще. С концентрацией проблем нет, есть и другие вещи, над которым можно трудиться, чтобы сохранить навыки. И я постоянно работаю, чтобы они оставались отточенными, насколько это возможно.

Я не в отношениях, у меня нет детей. Болид – мой ребенок. Я планирую заключить многолетний контракт со своей командой. Я задаю себе вопрос о том, могу и хочу ли я гоняться, и ответ «да». Разумеется, есть чемпионство, которое нам нужно вернуть, и мне нравится эта миссия и вызов, с которым мы столкнулись».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Lars Baron, Chris Graythen