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Что случилось на Гран-при США: «Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

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«Ред Булл» – чемпион мира.

Гран-при США вышел невероятно насыщенным: продолжение скандалов с перерасходом денег «Ред Булл» параллельно с их матчболлом в битве за Кубок конструкторов наложилось на смерть сооснователя концерна Дитриха Матещица. «Мерседес» и «Феррари» же доработали машины и здорово прибавили – в итоге фанаты впервые за сезон увидели полноценную и равную схватку трех разных машин за победу с авариями, внезапными героями из середины пелотона, рисковыми стратегиями и могучими обгонами.

Главные события заезда на «Трассе Америк»:

  • Хэмилтон потребовал поменять тормоза прямо перед стартом – и механики правили их до последней минуты.
  • Ферстаппен выиграл старт у Сайнса, а затем Карлоса выбил промазавший с точкой торможения Расселл. Испанец сошел, Джорджа оштрафовали на 5 секунд.

  • Ланс Стролл ворвался в топ-3 с пятой позиции – обогнал Расселла. Феттель выстрелил на пятое!
  • Леклер поднялся в топ-10 к концу 3-го круга.
  • На 5-м круге Расселл обогнал Стролла. На 6-м то же проделал и Перес.
  • Леклер на 7-м круге поднялся на 7-е.
  • Ферстаппен с пятого круга жаловался на сильнейший ветер. «Ветер мешает всем», – справедливо заметил комментатор Sky Sports F1 и бывший гонщик Мартин Брандл.
  • На 11-м круге Леклер догнал Феттеля, и на 12-м обогнал.
  • На 13-м Хэмилтон первым в лидирующей группе отправился на пит-стоп и получил «хард» – который на 0,6 секунды с круга медленнее «медиума» при прочих равных. Ферстаппену сказали «можешь атаковать».
  • На 14-м круге в боксах побывали Расселл и Ферстаппен – все получили «хард». Макс выехал за Пересом вторым.
  • На 14-м Леклер обогнал Стролла.
  • На 15-м в боксы заехал и Перес – вернулся 6-м за Хэмилтоном. Стролл получил новые шины на 16-м – и остановка оказалась слишком долгой (3,8 секунды), причем Лансу единственному из лидерской группы оставили «медиум». Параллельно Льюис обгонял Феттеля в битве за 4-е место.
  • На 17-м круге Боттас вылетел в гравий. И тут же выпустили сэйфти-кар – Леклер воспользовался шансом и заехал на пит-стоп с меньшей потерей времени, как и Феттель с Алонсо. Шарль вернулся 4-м, Себ – 6-м.
  • Несмотря на ремонт перед гонкой, Хэмилтон вновь пожаловался на тормоза на 20-м круге.
  • На 22-м круге гонка возобновилась: Расселл схватился со Строллом и Феттелем, Алонсо обогнал Гасли.
  • На 22-м круге Алонсо и Стролл столкнулись на скорости: Ланс пытался прервать маневр Фернандо и дернул руль в сторону «Альпин». Итог – подлет Алонсо и разбитый болид «Астон Мартин».

  • На 23-м круге вернулся сэйфти-кар, Фернандо дотянул до боксов. На 26-м круге гонка возобновилась.
  • На 27-м круге Ферстаппен взорвал радиосообщением «Что за ***** случилась с управляемостью?»
  • 29-м Шарль пошел в атаку на Переса, но промазал мимо точки торможения и вылетел с трека.
  • А на 30-м круге Леклер попробовал уже по внутренней траектории, а не по внешней – и все получилось! Хоть с точным попаданием на апекс и удачным выводом машины.

  • Через три круга Серхио догнал и Расселл.
  • Алонсо на поврежденной машине с болтающимися зеркалами обогнал Латифи, Риккардо и Албона.

  • Хэмилтон заехал на второй пит-стоп на 35-м круге и забрал второй комплект «харда».
  • На 36-м круге «Ред Булл» ответил остановкой Ферстаппена – и завалил пит-стоп! 11,1 секунд – и Макс выехал и позади Леклера, и позади Хэмилтона! «Прекрасно, *****, прекрасно!» – реакция чемпиона.

  • На 37-м в боксы заехал и Расселл. На 39-м – Перес, и его продержали 3,8 секунды! Что случилось с мегабриагдой «Ред Булл»?
  • На 39-м круге Ферстаппен зарубился с Леклером за третью позицию – и через полкруга разобрался с «Феррари».

  • На 41-м круге Хэмилтон обогнал Феттеля в схватке за лидерство. Себ тут же отправился в боксы – и «Астон Мартин» запорол ему остановку – 16 секунд и 13-е место.
  • На 49-м круге Алонсо обогнал Магнуссена в битве за 6-е место – параллельно с «Альпин» окончательно оторвало зеркало. Да, Фернандо за 22 круга вернулся обратно в топ-6 после подлета и знакомства со стеной!

  • На 50-м круге Ферстаппен разобрался с Хэмилтоном колесо в колесо за первое место!

  • На 56-м круге Норрис все-таки отобрал 6-е место у Алонсо – все-таки на «Макларене» шины моложе на 12 кругов, и Ландо ими воспользовался.
  • А Феттель вырвал 8-е место в последнем повороте! И получил титул «гонщика дня».

В итоге Макс Ферстаппен все-таки добрался до финиша и помог «Ред Булл» забрать Кубок конструкторов. Сооснователь концерна Дитрих Матещиц был бы доволен.

Положение в общем зачете – Хэмилтон все равно не достал несчастного Сайнса, схватка за вторую строчку все еще вращается вокруг пары баллов, Феттель рвется вперед все увереннее:

«Астон Мартин» почти догнал «Альфа Ромео», а «Феррари» впереди «Мерседеса» всего на 50 очков – вторая строчка под угрозой:

Но, конечно, главные поздравления – «Ред Булл». Они ждали этого момента с 2013-го, а «Мерседес» впервые за 8 остался без кубков.

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Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox

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