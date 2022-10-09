Что случилось на Гран-при Японии: Ферстаппен всех разгромил – и стал чемпионом из-за фэйла Леклера и путаницы в правилах «Ф-1»

Внезапный титул.

Макс Ферстаппен двукратный чемпион мира – но его объявление стало, наверное, одним из самых странных в истории. Нидерландцу пришлось отбиваться на старте, ждать 2 часа возобновления заезда из-за дождя, гнать еще 25 напряженнейших кругов, чтобы, казалось, вроде бы переехать для коронации в США, но… Поздравляем!

Как же все это вышло?

Все стартовали на промежуточных – несмотря на достаточно сильный дождь, все поехали достаточно агрессивно.

На прогревочном круге последние гонщики вроде Латифи сильно отстали, и голове пелотона – Ферстаппену, Леклеру и остальным – пришлось довольно долго ждать. Шины подостыли.

Макс проигрывал срыв с места (3,74 секунды до 100 км/ч у Леклера против 4,1 секунды у чемпиона), но отыгрался на точке торможения и первом повороте – сохранил лидерство по внешней траектории. Крайне опасный в дождь и нереально могучий маневр!

Карлос Сайнс разбил болид: сорвало заднюю часть под брызгами от Серхио Переса. Алекс Албон тоже сошел, выехал сэйфти-кар.

Стролл выдал один из величайших стартов в истории и поднялся на семь позиций. Вот через такое:

Видимо, из-за аварии Сайнса дирекция гонки решила, что условия все-таки слишком опасные – и вывесила красный флаг из-за дождя на третьем круге.

Гонщики в ярости негодовали из-за досрочного выезда трактора:

Отдохнуть пришлось два часа – а затем гонку возобновили на дождевых покрышках за сэйфти-каром.

До истечения разрешенного на гонку времени на рестарте оставалось 40 минут – потому пошел обратный отсчет в минутах, а не в кругах.

Феттель и Латифи уже на рестарте сменили покрышки на промежуточные! На следующем круге шины поменяли Норрис и Боттас.

Еще через круг за промежуточными поехали и Ферстаппен с Леклером, также «Мерседесы» – практически все лидеры. Впереди остались Алонсо, Риккардо и Мик Шумахер. Пилоту «Хааса» передали по радио причину: команда ждет сэйфти-кара и приказала ему оставаться на дождевой.

Расселлу пришлось тормозить и ждать, пока «Мерседес» обслужит Хэмилтона – он откатился на 14-е и начал бомбить «худшее решение!».

За 33 минуты до финала Мик стал вторым: остальные заехали в боксы, но Ферстаппен его обогнал. Еще через круг Шумахера объехал и Леклер – пилоты на промежуточных ехали на 5 секунд быстрее.

За 31 минуту до финала Перес отобрал подиум у Шумахера. Ферстаппен нарастил отрыв от Леклера до 4 секунд.

За 30 минут до финала Мика обогнал и Окон, а затем и Хэмилтон с Феттелем – Себ внезапно с последних мест обернулся 6-м.

За 28 минут до финала Шумахер свалился за пределы топ-10 и поехал в боксы. Риск не сработал.

За 24 минуты до финала отрыв Ферстаппена – уже 8 секунд. Еще через 3 минуты – 10 секунд. Шарль задумался о заезде за дождевыми – над «Сузукой» вновь зарядил дождь.

За 15 минут до финала на шины начали жаловаться все – а Макс оторвался до 13 секунд. Чжоу даже заехал за новым комплектом – но промежуточных.

Хэмилтон 10 минут атаковал Окона в битве за 4-е, но Эстебан умно занимал важные места на треке – Льюис не мог его объехать без вылета на совсем скользкие участки.

За 10 минут до финала Леклер отстал на 16 секунд от Макса и его догнал Перес.

Алонсо первым из лидирующей группы рискнул со вторым пит-стопом – за 7 минут до финала. Но не сработало: он как был 7-м, так и вернулся на 7-е.

На последнем круге Леклер просто срезал поворот при обороне от Переса! Шарля оштрафовали за это 5 секунд – монегаск потерял подиум.

А вот сколько в итоге Ферстаппен всем привез – всего за половину дистанции:

Дальше началось веселье: по расчетам все проехали только 27 кругов, и начислять очки должны были как в этой таблице (в правой колонке):

Выходило, что Максу не доставало 1 балла за лучший круг – однако «Формула-1» внезапно и без предварительных объявлений по ходу заезда присудила полные очки и назначила Ферстаппена чемпионом.

Оказалось, в регламенте правило с сокращенными очками работает только в случае остановки гонки на середине и не возобновлении до клетчатого флага – в обратном случае полные очки МОГУТ БЫТЬ начислены. И их начислили! Правда, забыли предупредить об этом вообще всех – журналистов, зрителей и даже самого Макса.

Его реакция в комнате пилотов была: «а вы уверены?»

Буквально их лица в этот момент!

Даже шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер не знал!

А ведь достаточно было хоть раз намекнуть за 40 минут финальной части гонки!

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» силами Феттеля устроил настоящую реконкисту и идет в шестерку:

Почему рестарт так затягивали? Из-за новых болидов, заточенных под обгоны: для сближения машин использовали граунд-эффект, при котором большая часть прижимной силы генерируется под днищем. Но такие машины опускают ниже к асфальту, и потому они восприимчивее к лужам и аквапланированию: в любой сложной ситуации болид летит в барьеры, как Сайнс. Ситуацию теоретически можно было бы поправить через шины с лучшим водоотводом, но тогда преследователь ничего не видит из-за брызг, и гоняться невозможно.

Потому Алекс Албон в перерыве вообще удивлялся, как машины выпустили на трек: «Я не вполне понимаю, почему мы начали гонку. Видимость была в лучшем случае метров десять. Это просто пинбол, так как мы не видели границы трассы и ехали влево-вправо на прямой. Я тоже не видел пределы трека и другую машину, с которой дошел до контакта. Это сложное решение, условия и правда опасные. Машина Карлоса оказалась посреди трассы – я очень удивлен, что никто не врезался в нее на полной скорости».

Как по-вашему, 2 часа ожидания стоили того?

Фото: Фото: REUTERS/Issei Kato